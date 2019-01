Leyla Güven çağrısı: Diyalog ve çözüm ortamı için adım atılsın

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için başlattığı açlık grevi eylemi 65'inci günü geride bıraktı. Kritik aşamaya geldiği belirtilen açlık grevine ilişkin Diyarbakır’da Emek ve Demokrasi Platformu basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı Diyarbakır Genel-İş 2 No’lu Şubede platform adına Selvi Ok yaptı. Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen açlık grevlerini hatırlatan Ok, “Bu açlık grevleri nedeniyle birçok tutsak yaşamını yitirmiş, birçoğu da yaşamını engelli olarak devam ettirmek zorunda kalmıştır” dedi.

LEYLA GÜVEN’İN DURUMU KRİTİK EŞİKTE

Ok, Leyla Güven’in sağlık durumunun kritik eşiğe geldiğini, bu açlık grevinin diğer cezaevlerine de yayıldığını ve yayılmaya devam edeceği eğiliminin görüldüğünü söyleyerek, “Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformunda yer alan emek, sağlık ve meslek örgütleri olarak her koşulda yaşam hakkını savunmaktayız. İnsan yaşamını her türlü kavram ve kaygının ötesinde ele alıyoruz. İnsanların kendi yaşamlarına zarar verecek eylemlerden kaçınmaları gerektiği yaklaşımına sahibiz” dedi.

ADIM ATILMASI ÇAĞRISI

Ok, Güven’in ve diğer tutsakların yaşamlarının daha fazla tehlikeye girmemesi için yetkilileri ulusal ve uluslararası mevzuatı yerine getirmeye çağırdı. Tecrit ve izolasyonun insanlığa yakışmayan bir uygulama olduğunu söyleyen Ok, “Cezaevlerindeki insanları kendi bedenlerine eylem gerçekleştirmeye iten taleplerin insanı bir yaklaşımla ele alındığı ve karşılandığı takdirde sorunun çözülebileceğini ifade ediyoruz” dedi. Güven’in ve diğer tutsakların taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ok, diyalog ve çözüm ortamının sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiği çağrısında bulundu.

TTB, GÜVEN’İN SAĞLIK DURUMUNU TAKİP ETMEK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Leyla Güven’in durumuna ilişkin Evrensel’e konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, açlık grevlerinin kimsenin yaşamına zarar vermeden çözülmesi çağrısında bulundu. Demir, şunları söyledi: Diyarbakır Tabip Odası olarak, Leyla Güven’in avukatının tarafımıza iletmiş olduğu dilekçesine istinaden, açlık grevindeki Leyla Güven’in sağlık durumunu takip etmek ve muayenesini yapmak üzere bir hekim heyetinin ziyareti için Diyarbakır Cezaevi Savcısına bir başvurumuz oldu. Açlık grevleri eylemlerini hekim olarak tasvip etmiyoruz. Cezaevlerindeki açlık grevlerinin hiç kimsenin bedenine ve yaşamına zarar vermeden çözülmesi kuşkusuz ki herkesten önce biz hekimlerin mesleki, insani ve vicdani temennisidir. Herkesi bu konuda duyarlı ve sorumlu olmaya davet ediyoruz. (Diyarbakır/EVRENSEL)