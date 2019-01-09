HDP Milletvekili Leyla Güven'in durumu ağırlaşıyor

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Leyla Güven’in başladığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 63. günü geride bıraktı. Ciddi sağlık sorunları oluşan Güven’in durumuna ilişkin Diyarbakır’da konuştuğumuz hukukçular ve kitle örgütleri, Güven’in taleplerine cevap verilmesi çağrısında bulundu.

'AYRIMCI POLİTİKALARDAN VAZGEÇİLMESİ LAZIM'

Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Gazal Bayram Koluman, Leyla Güven’in sağlık sorunlarının giderek ağırlaştığına dikkat çekerek Güven ile, arkadaşları aracılığıyla görüşme sağlayabildiklerini ifade etti. Güven ile başlayan ve diğer cezaevlerine yayılan açlık grevlerinin ciddi boyutlara ulaşmadan taleplerin karşılanması gerektiği çağrısında bulunan Koluman, “Biz her koşulda yaşam hakkını savunmaktayız. Baro olarak ilkesel yaklaşımımız mahpusların, taleplerini dile getirirken kendi yaşamlarına zarar verecek eylemlerden kaçınmasıdır. Bu yaklaşımımızı bir kez daha bu vesile ile tüm muhataplarına hatırlatıyoruz. Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerce de güvence altına alınan avukat-müvekkil görüşme hakkının, Öcalan da dahil olmak üzere her zaman ve her koşulda eşit ve ayrımsız bir şekilde her mahpusa tanınması gerekmektedir. Mahpusların yaşamlarının daha fazla tehlikeye girmemesi için bu ayrımcı uygulamadan vazgeçilmesi lazım” dedi.

Leyla Güven: Talebim karşılanana kadar açlık grevini sürdüreceğim

'HAK SAVUNUCULARI TEPKİ GÖSTERMELİ'

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, sağlık sorunlarının daha fazla ağırlaşmadan Güven’in taleplerinin karşılanması gerektiğini ifade etti. Zeytun, bir insan hakkı ihlali olan tecridin bir an önce kaldırılması için sivil toplum örgütlerine çağrıda bulundu. Zeytun, “Tecrit bir insan hakkı ihlalidir, kime uygulanırsa uygulansın hak savunucularının tepki göstermesi ve daha doğrusu tecridin sonlandırılmasına dönük bir çabanın içerisinde olması gerekiyor. Kendisinden haber alınamayışından kaynaklı Abdullah Öcalan’a karşı bu tecridin kaldırılmasını ve bu durumun hukuksuz olduğunu sürekli belirttik. Hâlâ kendisinden haber alınamayışından, irtibata geçecek herhangi bir iletişim olanağının olmamasından kaynaklı bunu ağır bir hak ihlali olarak görüyoruz. Güven’in durumu ortadayken bütün hak savunucularının, yaşam hakkı savunucularının, barış savunucularının hukuki bir sürecin işlemesi için tepkilerini gür bir sesle dile getirmeleri gerekiyor “ dedi.

'BU HEPİMİZİN MESELESİDİR, ORTADAN KALDIRILMALI'

Hak İnsiyatifi Diyarbakır Temsilciliği Sözcüsü Reha Ruhavioğlu, Güven’in şu an içeride bulunmasının başlı başına hak ihlali olduğuna dikkat çekerek taleplerinin karşılanması gerektiğini ifade etti. Ruhavioğlu, “Dolayısıyla bugün Leyla Güven’in hapiste değil dışarıda olması gerekiyor. Milletvekilinin tutukluluğu ne hukuki olarak ne politik ne de insani olarak doğru bir şey değil. Talebi özelde Öcalan ile görüşülmesinin önünün açılmasıyla ilgili. Biz bu noktada mahkum hakları açısından Öcalan’ı diğer mahkumlardan ayırt etmeden her mahkumun hakları olduğunu ve bu hakların hiçbir iktidar tarafından ihlal edilemeyeceğini söylüyoruz. Bu ihlal meselesi hepimizin meselesidir, bunun ortadan kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

LEYLA GÜVEN, AVUKAT GÖRÜŞÜNE ÇIKAMIYOR

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadığı belirtildi. Cezaevlerindeki en az 156 tutuklunun süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemleri ise sürüyor.

Leyla Güven’in, bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle 8 Kasım’da başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 63’üncü günü geride bıraktı. Güven’in eyleminin 60’ıncı gününde, sosyal medyada #LeylaGüvenİçin etiketiyle destek kampanyası başlatılırken Güven’in sağlık durumunun çok kritik bir noktada olduğu belirtildi.

Tansiyon düzensizliği, mide bulantısı, halsizlik, baş ağrısı, mide krampı, sese ve ışığa hassasiyetinin çok artması gibi birçok sağlık sorunu yaşayan Güven’in, son 10 gün içinde avukatlarıyla çok kısa olmak kaydıyla 3 kez görüşebildiği kaydedildi. Güven’in, son 6 gündür sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadığı belirtildi.

CEZAEVLERİNDE AÇLIK GREVİ EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Aynı taleple 16 Aralık’ta 35 tutuklunun 9 farklı cezaevinde başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi de 25’üncü gününde devam ediyor.

17 Aralık’ta 4 farklı cezaevinde bulunan 13 tutuklunun başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 24’ncü gününe girerken, 20 Aralık’ta bir cezaevinde 4 tutuklunun başlattığı eylem 21’nci gününde. 24 Aralık’ta bir cezaevinde 5 tutuklunun başlattığı eylem 17’ıncı, 26 Aralık’ta 15 cezaevinde 65 tutuklunun başlattığı eylem 15’üncü, 28 Aralık’ta bir cezaevinde bir tutuklunun başlattığı eylem 13’inci gününde devam ediyor. Son olarak 5 Ocak’ta ise 7 farklı cezaevinde 23 tutuklunun başlattığı eylem 4’üncü gününde sürüyor.

Süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine Leyla Güven de 8 Kasım’da başlamıştı. (HABER MERKEZİ)