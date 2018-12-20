Partisinin Diyarbakır il örgütünü ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD’nin "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasını değerlendiren değerlendiren Temelli "Suriye’deki bütün dış güçlere vesile olsun, hepsi çekilsin" ifadelerini kullandı. Leyla Güven’in açlık grevine de değinen Temelli, sağlık sorunları bulunan Güven’in hızla kilo kaybettiğini ve kritik sürecin başladığını söyledi. Partisinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Temelli, "En geç ocak ayının ortasında bütün adaylarımız açıklanmış olacak" dedi.

'AKP'NİN SEÇİM POLİTİKASI HDP'Yİ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRMEKTİR'

Bir araya gelişlerinin bir nedeninin baskı politikalarına karşı bulunmak ve itirazlarını dillendirmek olduğunu aktaran Temelli, "AKP’nin, Erdoğan iktidarının seçim politikası HDP’yi düşmanlaştırmak, HDP çalışanlarını, yetkililerini gözaltına almak ve HDP’yi çalışamaz hale getirmektir. Son zamanlarda bu kapsamda saldırılar giderek yoğunlaşıyor, gözaltılar artıyor” dedi.

'LEYLA GÜVEN'İN AÇLIK GREVİNDE KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI'

Leyla Güven’in açlık grevinin 43’üncü gününde olduğunu hatırlatan Temelli şunları söyledi:

“Bu açlık grevi önemlidir. Bu Türkiye’nin barışı ve demokrasisi açısından önemli bir itiraz ve eylemdir. Bu açlık grevi görülmesin diye hükümet elinden geleni yapıyor. Bizler il ve ilçelerimizde Leyla Güven’e destek olduk. Buna karşılık il ilçe binalarımız basıldı, birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Açlık grevi demokratik eylemdir, buna kulak vermek gerekir. Buradan bir kez daha tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum; bugün 43’üncü gündeyiz ve sevgili Leyla Güven’in doktorlarının açıkladığı gibi sağlık sorunları var, hızlı kilo kayıpları var, kritik süreç başlamıştır. Daha geç olmadan herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuda yapılması gereken aslında Sayın Öcalan’a uygulanan tecridin son bulmasıdır. Bu konuda hızla adım atılabilir, öncelikli adım avukatların bir an önce İmralı’ya gitmesi şeklinde olabilir” dedi.

'TÜRKİYE'DE HEM İKTİSADİ HEM DE SİYASİ KRİZ DERİNLEŞİYOR'

Türkiye’de hem iktisadi hem de siyasi anlamda krizin derinleştiğini vurgulayan Temelli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Leyla Güven’in açlık grevine duyarlı davranılması konusunda tüm duyarlı kesimlere, demokratik kesimlere, STK’lere, sendikalara çağrı yapıyoruz. Bu konuda sesinizi çıkarın, itirazlarınız yükselsin, iktidarın ülkeyi sürüklemek istediği yere karşı hep birlikte karşı çıkalım, yan yana duralım, savaş politikalarına karşı çıkalım. Tecridin sürekliliği Türkiye’yi sürekli savaş politikalarına tutsak kılmaktadır. Savaş çığırtkanlığı üzerinden iktidarını devam ettirmeye çalışan Erdoğan ve AKP yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu savaş politikaları ülkemize büyük bir yıkımı ve içinden çıkılmaz sorunları getiriyor. Sadece Kürt halkına değil bütün Türkiye halklarına emekçilerine, kadınlara; hangi görüşten olursa olsun herkese acı yoksulluk, işsizlik ve topyekun zulüm getiriyor. Buna karşı çıkmanın yolu tecride ve savaşa karşı çıkmaktır.”

'ABD DE TÜRKİYE DE RUSYA DA SURİYE'DEN ÇEKİLSİN'

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının taktik bir hamle olarak görüldüğünü ifade eden Temelli "Daha önce de ABD yönetiminin benzer açıklamaları olmuştu. Bizim görüşümüz çok net ve açıktır. Suriye’den bütün dış güçler çekilsin. ABD de çekilsin, Türkiye ve Rusya da çekilsin. Bütün dış güçlerin çekilmesi, Suriye halklarının kendi geleceklerine, kaderine karar vermesi bizim önceliğimizdir" dedi.

'ÇEKİLİRKEN ÇETELERİ DE GÖTÜRSÜNLER'

"Çekilirken de yanlarına oraya götürdükleri çeteleri, silahlı güçleri de alsınlar. O zaman Suriye halkları mutlaka bir çözümü var edecektir" diyen Temelli, Birleşmiş Miletler'in Suriye üzerindeki bu savaş oyunlarına son vermek için acil toplanması gerektiğini belirtti. Temelli ayrıca "Suriye’deki acılara son vermek barıştan yana tavır almakla mümkündür. ABD’nin çekilme kararı bütün dış güçlere vesile olsun ve hepsi birden oradan çekilsin” ifadelerini kullandı.

‘OCAK AYI ORTASINDA TÜM ADAYLARIMIZ AÇIKLANACAK’

Adayların ne zaman açıklanağacığı sorusuna cevap veren Temelli şöyle konuştu:

“Çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaları yaparken daha önce de açıkladık. Çok kapsamlı ve teferruatlı bir çalışma yapıyoruz. Bunu yapmak bizim için önemli. Adaylarımızın belirlenmesinde toplumumuzun halkımızın yerel dinamiklerin bu sürece katılmasını önemsiyoruz. Bu türden kapsamlı çalışmalar yaptığımız için zamana yayıldı. Bu ayın sonuna kadar büyük bir kısmını açıklamayı düşünüyoruz ama en geç Ocak ayının ortasında bütün adaylarımız açıklanmış olacak. Çalışmalarımız hızla sürüyor, verimli çalışmalar gerçekleşiyor. Bundan halkımız ve toplum memnun. Hem merkezi hem de yerel düzeyde çalışmalarımızı sürdürdük. Adaylarımız açıklanınca yerelin memnuniyeti ile bunu test edeceğiz.

Kars adayımızın açıklanması Kars’ta büyük bir sevinç yarattı. Ayhan Bilgen’in adaylığının açıklanmasında merkezi bir iradeden çok, özellikle Kars’taki geniş toplumsal kesimlerin bir iradesi söz konusuydu. Hayırlı olsun. Sevgili Ayhan Bey hayırlı gelecektir.” (HABER MERKEZİ)

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları