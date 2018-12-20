20 Aralık 2018 15:10
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 15:43

Temelli: Suriye’deki bütün dış güçlere vesile olsun, hepsi çekilsin

ABD’nin çekilme kararını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli 'Suriye’deki bütün dış güçlere vesile olsun, hepsi çekilsin' dedi.

Temelli: Suriye’deki bütün dış güçlere vesile olsun, hepsi çekilsin

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Partisinin Diyarbakır il örgütünü ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD’nin "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasını değerlendiren değerlendiren Temelli "Suriye’deki bütün dış güçlere vesile olsun, hepsi çekilsin" ifadelerini kullandı. Leyla Güven’in açlık grevine de değinen Temelli, sağlık sorunları bulunan Güven’in hızla kilo kaybettiğini ve kritik sürecin başladığını söyledi. Partisinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Temelli, "En geç ocak ayının ortasında bütün adaylarımız açıklanmış olacak" dedi.

    'AKP'NİN SEÇİM POLİTİKASI HDP'Yİ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRMEKTİR'

    Bir araya gelişlerinin bir nedeninin baskı politikalarına karşı bulunmak ve itirazlarını dillendirmek olduğunu aktaran Temelli, "AKP’nin, Erdoğan iktidarının seçim politikası HDP’yi düşmanlaştırmak, HDP çalışanlarını, yetkililerini gözaltına almak ve HDP’yi çalışamaz hale getirmektir. Son zamanlarda bu kapsamda saldırılar giderek yoğunlaşıyor, gözaltılar artıyor” dedi.

    'LEYLA GÜVEN'İN AÇLIK GREVİNDE KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI'

    Leyla Güven’in açlık grevinin 43’üncü gününde olduğunu hatırlatan Temelli şunları söyledi:

    “Bu açlık grevi önemlidir. Bu Türkiye’nin barışı ve demokrasisi açısından önemli bir itiraz ve eylemdir. Bu açlık grevi görülmesin diye hükümet elinden geleni yapıyor. Bizler il ve ilçelerimizde Leyla Güven’e destek olduk. Buna karşılık il ilçe binalarımız basıldı, birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Açlık grevi demokratik eylemdir, buna kulak vermek gerekir. Buradan bir kez daha tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum; bugün 43’üncü gündeyiz ve sevgili Leyla Güven’in doktorlarının açıkladığı gibi sağlık sorunları var, hızlı kilo kayıpları var, kritik süreç başlamıştır. Daha geç olmadan herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuda yapılması gereken aslında Sayın Öcalan’a uygulanan tecridin son bulmasıdır. Bu konuda hızla adım atılabilir, öncelikli adım avukatların bir an önce İmralı’ya gitmesi şeklinde olabilir” dedi.

    'TÜRKİYE'DE HEM İKTİSADİ HEM DE SİYASİ KRİZ DERİNLEŞİYOR'

    Türkiye’de hem iktisadi hem de siyasi anlamda krizin derinleştiğini vurgulayan Temelli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

    “Leyla Güven’in açlık grevine duyarlı davranılması konusunda tüm duyarlı kesimlere, demokratik kesimlere, STK’lere, sendikalara çağrı yapıyoruz. Bu konuda sesinizi çıkarın, itirazlarınız yükselsin, iktidarın ülkeyi sürüklemek istediği yere karşı hep birlikte karşı çıkalım, yan yana duralım, savaş politikalarına karşı çıkalım. Tecridin sürekliliği Türkiye’yi sürekli savaş politikalarına tutsak kılmaktadır. Savaş çığırtkanlığı üzerinden iktidarını devam ettirmeye çalışan Erdoğan ve AKP yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu savaş politikaları ülkemize büyük bir yıkımı ve içinden çıkılmaz sorunları getiriyor. Sadece Kürt halkına değil bütün Türkiye halklarına emekçilerine, kadınlara; hangi görüşten olursa olsun herkese acı yoksulluk, işsizlik ve topyekun zulüm getiriyor. Buna karşı çıkmanın yolu tecride ve savaşa karşı çıkmaktır.”

    'ABD DE TÜRKİYE DE RUSYA DA SURİYE'DEN ÇEKİLSİN'

    ABD’nin Suriye’den çekilme kararının taktik bir hamle olarak görüldüğünü ifade eden Temelli "Daha önce de ABD yönetiminin benzer açıklamaları olmuştu. Bizim görüşümüz çok net ve açıktır. Suriye’den bütün dış güçler çekilsin. ABD de çekilsin, Türkiye ve Rusya da çekilsin. Bütün dış güçlerin çekilmesi, Suriye halklarının kendi geleceklerine, kaderine karar vermesi bizim önceliğimizdir" dedi.

    'ÇEKİLİRKEN ÇETELERİ DE GÖTÜRSÜNLER'

    "Çekilirken de yanlarına oraya götürdükleri çeteleri, silahlı güçleri de alsınlar. O zaman Suriye halkları mutlaka bir çözümü var edecektir" diyen Temelli, Birleşmiş Miletler'in Suriye üzerindeki bu savaş oyunlarına son vermek için acil toplanması gerektiğini belirtti. Temelli ayrıca "Suriye’deki acılara son vermek barıştan yana tavır almakla mümkündür. ABD’nin çekilme kararı bütün dış güçlere vesile olsun ve hepsi birden oradan çekilsin” ifadelerini kullandı.

    ‘OCAK AYI ORTASINDA TÜM ADAYLARIMIZ AÇIKLANACAK’

    Adayların ne zaman açıklanağacığı sorusuna cevap veren Temelli şöyle konuştu:

    “Çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaları yaparken daha önce de açıkladık. Çok kapsamlı ve teferruatlı bir çalışma yapıyoruz. Bunu yapmak bizim için önemli. Adaylarımızın belirlenmesinde toplumumuzun halkımızın yerel dinamiklerin bu sürece katılmasını önemsiyoruz. Bu türden kapsamlı çalışmalar yaptığımız için zamana yayıldı. Bu ayın sonuna kadar büyük bir kısmını açıklamayı düşünüyoruz ama en geç Ocak ayının ortasında bütün adaylarımız açıklanmış olacak. Çalışmalarımız hızla sürüyor, verimli çalışmalar gerçekleşiyor. Bundan halkımız ve toplum memnun. Hem merkezi hem de yerel düzeyde çalışmalarımızı sürdürdük. Adaylarımız açıklanınca yerelin memnuniyeti ile bunu test edeceğiz.

    Kars adayımızın açıklanması Kars’ta büyük bir sevinç yarattı. Ayhan Bilgen’in adaylığının açıklanmasında merkezi bir iradeden çok, özellikle Kars’taki geniş toplumsal kesimlerin bir iradesi söz konusuydu. Hayırlı olsun. Sevgili Ayhan Bey hayırlı gelecektir.” (HABER MERKEZİ)

    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    'Hava kirliliği uzaktan izleniyor, depremin yaraları hala sarılmamış'
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Trump’ın çekilme kararı Erdoğan’ın bir zaferi mi?

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Kafanıza tabanca dayandığında ‘hayır’ diyecek kaç kişi var?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    İsrail-Lübnan sınırında bilek güreşi

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Sokaklardan niye korkuyorlar?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    İşsizlik krizi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Barışı korumak

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Yelek ve Şalter
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Trump: IŞİD'i yendik, Suriye'deki askerlerimizi geri çekiyoruz
    Trump: IŞİD'i yendik, Suriye'deki askerlerimizi geri çekiyoruz

    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki askerlerini geri çekeceklerini açıkladı. Pentagon, askerleri geri çekme sürecinin başladığını duyurdu.

    Temelli: Suriye’deki bütün dış güçlere vesile olsun, hepsi çekilsin
    Temelli: Suriye’deki bütün dış güçlere vesile olsun, hepsi çekilsin

    ABD’nin çekilme kararını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli 'Suriye’deki bütün dış güçlere vesile olsun, hepsi çekilsin' dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımlara karşı İran'ın yanındayız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımlara karşı İran'ın yanındayız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak açıklama yaptı.

    Genel - İş ve EMEP üyeleri İZBAN işçilerini ziyaret etti
    Genel - İş ve EMEP üyeleri İZBAN işçilerini ziyaret etti

    Grevdeki İZBAN işçilerini, Genel - İş İzmir 7 No’lu Şube üyesi işçiler ve Emek Partisi İzmir İl Örgütü ziyaret etti.

    Özelleştirme kararı alındı, işçi işyerine kapandı
    Özelleştirme kararı alındı, işçi işyerine kapandı

    Sakarya’daki 1. Ana Bakım Fabrikasının özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösteren Harb-İş üyesi işçiler fabrikaya kapandı.

    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de ekonomide neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de ekonomide neler yaşandı?

    Evrensel yazarı Bülent Falakaoğlu ile ekonominin bilançosunu değerlendirdik.

    İlk yolcu treni kılavuz tren niyetine çalışacak!
    İlk yolcu treni kılavuz tren niyetine çalışacak!

    Ankara YHT tren kazasının ardından TCDD yeni bir düzenlemeyle kılavuz trenini kaldırma kararı aldı. BTS: Yaşananlardan ders alınmadı

    GÜNCELLENDİ
    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları
    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki askerlerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Bu karara ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını derledik.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Ankara'da yerel yönetim sempozyumu düzenlendi
    Ankara'da yerel yönetim sempozyumu düzenlendi
    Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü
    Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü
    Der Spiegel'in ödüllü muhabiri, sahte haber yazdığını itiraf etti
    Der Spiegel'in ödüllü muhabiri, sahte haber yazdığını itiraf etti
    LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi
    LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi
    İHD: Fatih Portakal'a yönelik saldırıyı kınıyoruz
    İHD: Fatih Portakal'a yönelik saldırıyı kınıyoruz

    İHD İstanbul Şubesi: Fatih Portakal’a yönelik saldırıyı kınıyor, suç işleyenler hakkında işlem yapılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

    SDG: ABD'nin çekilme kararı terörizmle mücadeleyi olumsuz etkiler
    SDG: ABD'nin çekilme kararı terörizmle mücadeleyi olumsuz etkiler

    Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu.

    Dink davasında tanıklar dinleniyor
    Dink davasında tanıklar dinleniyor

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam ediliyor

    Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor
    Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor

    Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti. Bu yıl da yıllık verilen araç garantisi sayısına ulaşılamıyor. Aradaki farkı halk ödeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Kurkut davasında sanık polise ilişkin tutuklama talebine yine ret
    Kurkut davasında sanık polise ilişkin tutuklama talebine yine ret

    Polisin açtığı ateş sonucu Kemal Kurkut'un öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında sanık polis YŞ.’ye dair tutuklama talebi yine reddedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve İstanbul gibi civar kentlerden de hissedildi.

    Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor
    Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor

    2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı üçüncü kez bir araya geliyor.

    Mahkeme İZBAN'daki grev kırıcılığıyla ilgili keşif duruşması yapacak
    Mahkeme İZBAN'daki grev kırıcılığıyla ilgili keşif duruşması yapacak

    Yargıya taşınan grev kırıcılığına ilişkin mahkeme, bugün bilirkişi heyeti ile birlikte İZBAN Genel Müdürlüğünde keşif duruşması yapacak.

    Adalet Bakanı: Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz
    Adalet Bakanı: Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethullah Gülen’in ABD’den iadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın
    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin soruları yanıtladı.

    Yabancılara satışların patlamasına rağmen toplam konut satışı düştü
    Yabancılara satışların patlamasına rağmen toplam konut satışı düştü

    Kasım’da yapılan konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. Yabancılara satışlardaki patlama daha büyük daralmayı engelledi.

    GÜNCELLENDİ
    Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var
    Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır dışı harekatlarla ilgili açıklamalar yaptı.

    Yazarımız Sürek, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' beraat etti
    Yazarımız Sürek, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' beraat etti

    'Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır' dediği için yargılanan Kamil Tekin Sürek, beraat etti.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi. Karar, ABD medyasında da geniş yer buldu.

    'Tek başıma bile ayı borçla kapatıyorum'
    'Tek başıma bile ayı borçla kapatıyorum'

    Esenyalı'dan kadın işçiler asgari ücretin 3 bin lira olmasını istiyor.

    Gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz
    Gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz

    Avcılar'da asgari ücret görüşmelerini sorduğumuz vatandaşlar: Açlık sınırının altında yaşıyoruz, asgari ücretle geçinmek imkansız