ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki ABD askerlerinin geri çekileceğini açıkladı. Geri çekilme süreci başlarken Trump’ın “sürpriz” olarak nitelenen kararı dünya gündeminin zirvesine oturdu. Trump’ın 2018’in en önemli dış politika gelişmesi olarak görülen kararına ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını derledik.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık’ta resmi Twitter hesabından paylaştığı videoyla kararı resmen duyurdu. Trump, açıklamasında “Suriye’de uzun süredir savaşıyoruz. Ben neredeyse 2 senedir başkanlık yapıyorum ve mücadelemizi gerçekten üst seviyeye taşıdık. Ve IŞİD’i yendik, onları çok fena mağlup ettik, toprakları geri aldık artık askerlerimizin geri dönme zamanı geldi” dedi.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp