19 Aralık 2018 21:04
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 08:24

ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi. Karar, ABD medyasında da geniş yer buldu.

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ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler

Fotoğraf: Staff Sgt. Brian Barbour/ABD ordusu

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    ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından pek çok ülkeden de peş peşe açıklama geldi. Rusya kararı '"Suriye'de siyasi anlaşmaya olanak tanır" diyerek olumladı, İsrail 'kendisini savunmaya devam edeceğini' açıkladı, İngiltere ise IŞİD'in eskisi kadar canlı bir tehdit olduğunu söyledi. Karar, ABD medyası ve siyasetçileri arasında da tartışma konusu oldu.

    RUSYA: SİYASİ ANLAŞMAYA OLANAK TANIR

    Rusya, ABD’nin Suriye’den çekilme kararından memnun olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Amerikan askerlerinin çekilmesi, siyasi anlaşmaya olanak tanır” açıklaması yaptı. 

    İNGİLTERE: TEHDİT HÂLÂ CANLI 

    İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Suriye'de IŞİD'i yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu” açıklamasına şiddetle karşı çıktıkları söyledi ve “IŞİD başka aşırılıkçı formlara dönüştü ve tehdit hâlâ canlı" dedi. 

    NETANYAHU: İSRAİL KENDİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK

    İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "ABD, Suriye'den çekilme konusunda bizi hafta başında bilgilendirdi, İsrail kendini savunmaya devam edecek" dedi.

    CNN: TRUMP, DANIŞMANLARININ TAVSİYELERİNİ DİNLEMEDİ

    Çekilme kararı, ABD medyası ve siyasetçileri arasında da tartışma konusu oldu.

    Karara geniş yer veren ABD'nin CNN kanalı, Trump'ın, çekilme kararını alırken, ulusal güvenlik danışmanlarının ve askeri uzmanların "Suriye'den şimdi çekilmenin zamansız ve mantıksız olduğuna" yönelik tavsiyelerini dinlemediğini ileri sürdü.

    NYT: RUSYA VE İRAN'IN BÖLGEDE GÜÇLENMESİNE SEBEP OLACAK

    New York Times gazetesi Trump'ın, 2 bin ABD askerinin bulunduğu Suriye'den çekilme ve askeri operasyonlara son verme kararının, Rusya ve İran'ın bölgede güçlenmesine sebep olacağını iddia etti.

    WSJ: KARAR, SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİNİ TEHLİKEYE SOKACAK

    Kararın, ABD'nin Ortadoğu'daki duruşu ve politikasını ani bir şekilde kaydırdığını belirten Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın bu kararının, Türkiye'nin askeri operasyon düzenleyeceğini açıkladığı ABD'nin Suriye'deki ortağı Suriye Demokratik Güçlerini tehlikeye sokacağını savundu.

    WP: TAVSİYESİ KABUL GÖRMEYEN MATTİS GÖREVİNDEN AYRILABİLİR

    Washington Post gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Suriye'de en azından küçük bir birlik tutulması tavsiyesine rağmen Trump'ın bu kararı aldığını ve Mattis'in görevinden ayrılabileceğini iddia etti.

    SENATÖR GRAHAM: ÇEKİLME KARARI, ABD İÇİN BÖLGEDE VE DÜNYADA YIKICI SONUÇLAR DOĞURACAK

    Trump'ın güçlü destekçilerinden olan Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'den çekilmenin, ABD için bölgede ve dünyada "yıkıcı sonuçlar" doğuracağını ileri sürerek, "Amerika'nın çekilmesi, IŞİD, İran, Beşşar Esed rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur" ifadesini kullandı.

    TRUMP'A 'SURİYE STRATEJİSİNİ KONGREYE DANIŞ' ÇAĞRISI

    Colarado Senatörü Cory Gardner da paylaşımında Trump'a, çekilme kararını bir an önce durdurması ve ABD ulusal güvenliğini koruyan Suriye stratejisine ilişkin kongreye danışması çağrısında bulundu.

    SENATÖR RUBİO: BÜYÜK BİR HATA

    ABD medyasına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise kararın şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata olduğunu ileri sürdü.

    'BAŞKAN UYANDI VE KARARI AÇIKLADI'

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in karara ilişkin Kongre üyelerine brifing verdiği yemeğe katılan ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker, görüşmeye dair medyaya değerlendirmelerde bulundu.

    Corker, alınan karardan kurumların haberdar olmadığını ve iletişimin sağlanmadığını belirterek, "Bence Başkan Trump uyandı ve kararı açıkladı." dedi. (DIŞ HABERLER)

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