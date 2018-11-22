TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri: GÃ¼Ã§ aldÄ±klarÄ± Ã¼reticilerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± iÅŸten atÄ±yorlar

Ä°ÅŸten atÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri, 'GÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã¼rÃ¼nden ve Ã¼retici ortaklarÄ±mÄ±zdan alÄ±yoruz' diyen Birlik BaÅŸkanÄ± Hilmi SÃ¼rek'e tepki gÃ¶sterdi.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± BirliÄŸi yaÄŸ alÄ±m fiyatÄ±nÄ± 17 TL olarak belirledi. Birlik BaÅŸkanÄ± Hilmi Sürek rakamÄ± açÄ±klarken, TARÄ°Åž’in gücünü üründen ve üretici ortaÄŸÄ±ndan almakta olduÄŸunu söyledi. DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve direniÅŸlerinde 16 günü geride bÄ±rakan TARÄ°Åž iÅŸçileri ise “Gücünü üreticiden, ortaklarÄ±ndan alan TARÄ°Åž, üreticilerin çocuklarÄ±nÄ± iÅŸten atÄ±yor” diye tepki gösterdi.

TARÄ°Åž, zeytinyaÄŸÄ± alÄ±m fiyatÄ±nÄ± bu yÄ±l 17 TL olarak belirledi. TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Hilmi Sürek açÄ±kladÄ±klarÄ± fiyatÄ±n üreticiyi memnun edecek bir rakam olduÄŸunu ayrÄ±ca 31 kooperatifi ve 28 bin ortaÄŸÄ± olan TARÄ°Åž’in gücünü buralardan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ÅŸten atÄ±lan Ä°lhan SarÄ±oÄŸlu, “PiyasanÄ±n oluÅŸmasÄ±nda eskiden TARÄ°Åž etkindi ama ÅŸu an etkinliÄŸini kaybetti. PiyasayÄ± etkilemeyince bu sefer tüccar belirlemeye baÅŸladÄ±. BurasÄ± gücünü ortaklardan alÄ±yor, doÄŸru. Ortaklar olmasa buraya yaÄŸ gelmez. Ancak yaÄŸÄ±n artmasÄ±nÄ± istiyorsan tekrar ortak sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racaksÄ±n, köylü ile burayÄ± barÄ±ÅŸtÄ±racaksÄ±n” dedi.

TARÄ°Åž’in geçen yÄ±l aldÄ±ÄŸÄ± yaÄŸ miktarÄ±nÄ±n 6 bin 300 ton olduÄŸunu söyleyen SarÄ±oÄŸlu, “Bu sene 7 bin ton hedefle baÅŸladÄ±lar, ÅŸimdi ‘3 bin ton alÄ±rsak iyi’ demeye baÅŸlamÄ±ÅŸlar. Piyasada bir daralma var ve bu daralmadan kaynaklÄ± fiyatlarÄ± minimum seviyede açÄ±kladÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Piyasadaki daralma ekonomik krizle alakalÄ± tabii. Çünkü insanlarÄ±n alÄ±m gücü de düÅŸtü. Ä°ç piyasaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bundan 7-8 yÄ±l önce 8 bin yaÄŸ gönderdiÄŸimizi hatÄ±rlÄ±yorum. Daha sonra alÄ±m oranlarÄ± 9-10 bin tonlara geriledi, sonra 4-5 bine kadar düÅŸtü” dedi.

Birlik BaÅŸkanÄ± Hilmi Sürek’in açÄ±klamasÄ±ndaki ‘TARÄ°Åž gücünü ortaklarÄ±ndan ve üreticiden alÄ±r’ sözlerine dair ise SarÄ±oÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “BurasÄ± gücünü ortaklardan alÄ±yor doÄŸru. Ortaklar olmasa buraya yaÄŸ gelmez. Benim annem de ortak. Yöneticilerin ne kadar hissesi varsa, benim annemin de o kadar hissesi var. OnlarÄ±n bu ÅŸekilde bizi iÅŸten atmalarÄ± benim aÄŸrÄ±ma gidiyor. Bu ahlaki bir ÅŸey deÄŸil. Her alÄ±nan kararda burada toplantÄ± yapÄ±lÄ±p köylüye sorulmalÄ±. 2 yÄ±llÄ±k yetki de alsan köylüye muhakkak danÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±.”

‘YÖNETÄ°M KURULU SAMÄ°MÄ° DEÄžÄ°L’

TARÄ°Åž Ä°ÅŸçisi Murat YÄ±lmaz ise açÄ±klanan fiyatÄ±n kötü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu sene sÄ±zma zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n az olduÄŸunu belirterek, “Bu fiyatÄ±n peÅŸin ödenerek çiftçiyi de maÄŸdur etmeden ortaklardan da daha çok yaÄŸ alÄ±nmasÄ± kooperatifin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan saÄŸlÄ±klÄ± olur” dedi.

YÄ±lmaz ÅŸöyle devam etti: “Gücünü ortaklardan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TARÄ°Åž’e ÅŸunu söylemek isterim. Köylünün ve çiftçinin zeytinine ve zeytinyaÄŸÄ±na talip olduÄŸunu ifade ediyor, üreticinin yanÄ±nda ve birlikte bir anlayÄ±ÅŸla kooperatifçilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor ama bugün anayasal haklarÄ±nÄ± kullanarak sendikaya üye olan iÅŸçileri, ki bunlarÄ±n birçoÄŸu kooperatifte ortak çocuklarÄ±dÄ±r, iÅŸten atarak çok da samimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.”

YÄ±lmaz, yönetim kurulundan önce kapÄ±daki krizi çözmelerini beklediklerini söyleyerek, içeride sendikaya üye olan iÅŸçilerin üzerindeki baskÄ±ya da son verilmesini, iÅŸçilerin sendikasÄ±nÄ± tanÄ±yÄ±p görüÅŸmesini istedi. YÄ±lmaz, “Ä°çeride en büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lardan biri en azÄ±ndan enflasyon oranÄ±ndaki bir zammÄ± göremeyiÅŸimizdi. Yine çay saatlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± idi. 15 dakikalÄ±k 2 mola kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve bunun gerekçesi de haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma saatinin 45 saate tamamlanmasÄ±. Sonra parmak basma sistemine geçildi. Ä°ÅŸçinin giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ saatlerini kontrol altÄ±na almak için. Ancak bunu o kadar katÄ± yaptÄ±lar ki 2 dakika geç kalana tutanaklar tuttular. AsÄ±l öfke patlamasÄ± ise yeni bir satÄ±n alma birimi oluÅŸturulduÄŸunda oldu. Bu birime müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± ve ÅŸef atandÄ±, maaÅŸlarÄ±na da zam yapÄ±ldÄ±. Oysa diÄŸer ünitelerdeki iÅŸçi arkadaÅŸlara 2 sene hiç zam yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu da tepkiye yol açtÄ± ve sendikalaÅŸmayÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±” dedi. “Ä°ÅŸçisiyle barÄ±ÅŸan çiftçisiyle de barÄ±ÅŸÄ±r ve kooperatifçilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla hem çiftçiyi hem de kendi iÅŸçisini memnun eder” diyen YÄ±lmaz, ÅŸöyle devam etti: “Fabrikaya dönen biz olacaÄŸÄ±z, emek düÅŸmanlarÄ± da bu fabrikanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bulacaklar kendilerini.”

‘YASAL OLMAYAN ÅžEKÄ°LDE Ä°MZALARI KULLANARAK MI?’

BabasÄ± TARÄ°Åž ortaklarÄ±ndan olan Cem Güdücü ise babasÄ±ndan habersiz imza sirkülerini iÅŸçilerin iÅŸten ayrÄ±lmalarÄ± için kullandÄ±klarÄ±nÄ±, yani yasal olmayan bir ÅŸekilde ortaklarÄ±nÄ±n imzalarÄ±nÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ kararÄ±nda kullandÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Güdücü, “TARÄ°Åž gücünü ortaklarÄ±ndan böyle mi alÄ±yor? Bir yandan ortak çocuklarÄ±nÄ±n kapÄ±daki direniÅŸi öte yandan samimiyetsiz açÄ±klamalar” dedi.

TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri: Bu mÃ¼cadeleyi birlikte bÃ¼yÃ¼tebiliriz

Bir kenti bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiren direniÅŸ: TARÄ°Åž

â€˜BaskÄ±lar ve tehditler direniÅŸimizi kÄ±ramayacakâ€™

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