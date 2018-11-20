TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri: Bu mÃ¼cadeleyi birlikte bÃ¼yÃ¼tebiliriz

TARÄ°Åž direniÅŸi 14. gÃ¼nÃ¼nde kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rÃ¼yor.

TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± FabrikasÄ±nda DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 7 iÅŸçinin fabrika önünde baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸ kararlÄ±lÄ±kla sürüyor.

14 gündür sendika haklarÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± ve iÅŸe iade talepleri için fabrika önünde direnen GÄ±da-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçiler, mesai saati baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda servisle gelen iÅŸçilere seslendi. Ä°ÅŸçilere mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapan iÅŸçiler, “Bu mücadeleyi birlikte büyütebiliriz. Sendika hakkÄ±mÄ±z tanÄ±nana kadar ve bizler de iÅŸe geri dönebilelim diye buradayÄ±z, direnerek kazanacaÄŸÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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