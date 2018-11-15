Suudi BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde 5 kiÅŸinin idamÄ±nÄ± istedi

FotoÄŸraf: AkÄ±n ÇeliktaÅŸ/DHA

Suudi BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde 5 kiÅŸinin idamÄ±nÄ± istedi

    • 15 KasÄ±m 2018 13:28

    Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±yla ilgili 5 kiÅŸinin idamÄ±nÄ± istedi.

    Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'da konsolosluk binasÄ±nda öldürülmesi olayÄ±nda 5 kiÅŸinin idamÄ±nÄ± istediÄŸini açÄ±kladÄ±.

    SavcÄ±lÄ±ÄŸa göre Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölüm nedeni boÄŸuÅŸma ve öldürücü dozda ilaç.

    Cesedin parçalara ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve konsolosluktan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken cinayeti istihbarat baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

    KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, ülkeye dönmesi saÄŸlanamayÄ±nca öldürüldüÄŸü ifade edildi.

    KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±nda suçlananlardan birinin konsolosluktaki kameralarÄ± bozduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

    SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Veliaht Prens Selman'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± Kahtani'nin Suudi Arabistan'dan çÄ±kÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±. (DIÅž HABERLER)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 13:48
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