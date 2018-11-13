Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin yeni iddia

New York Times, 15 kiÅŸilik infaz timinden olan Mutreb'in cinayetten sonra 'Patronunuza sÃ¶yleyin, adamlar iÅŸlerini bitirdi' dediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

New York Times (NYT) gazetesi Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin yeni bir iddia gündeme getirdi.

New York Times gazetesi, Türkiye'ye gelen 15 kiÅŸilik infaz timinden Mahir Abdulaziz Mutreb'in cinayetten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä± kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar iÅŸlerini bitirdi" dediÄŸini ileri sürdü. Suudi Arabistan ise ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediklerini ancak söz konusu bölümü duymadÄ±klarÄ±nÄ± öne sürdü.

Habere göre, Türkiyeli yetkililer söz konusu ses kaydÄ±nda Suudi Arabistan VeliahtÄ± Selman'dan net bir ÅŸekilde bahsedilmediÄŸini belirtirken Amerikan istihbarat yetkilileri yine de bu kaydÄ±n Veliaht Prens'in KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle baÄŸlantÄ±sÄ± konusunda "inkar edilemez bir delil olmayabileceÄŸine" dikkati çekti.

Haberde, Türkiyeli istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüÅŸmesindeki "patron" ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n kastedildiÄŸine, Mutreb'in konuÅŸtuÄŸu kiÅŸinin ise Bin Selman'Ä±n yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nÄ± söylediÄŸi öne sürüldü.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN REDDETTÄ°

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Suudi Arabistan tarafÄ±ndan söz konusu ses kayÄ±tlarÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamada Muhammed bin Selman'Ä±n cinayetten haberi olmadÄ±ÄŸÄ± savunularak, söz konusu "patronunuza söyleyin" bölümüne dair, "Türkiye, istihbarat servislerimize ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinletti ve ÅŸu anda bu ses kayÄ±tlarÄ±nda bahsedilen kÄ±sma rastlanmadÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Haberde ayrÄ±ca, bu ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Bin Selman ile yakÄ±n iliÅŸkiler içinde olan Trump yönetimi üzerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±racaÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek, geçen ay Türkiye ziyaretinde söz konusu kayÄ±tlarÄ± dinlediÄŸi belirtilen CIA Direktörü Gina Haspel ve diÄŸer istihbarat yetkililerinin bu hafta KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± hakkÄ±nda Kongreyi bilgilendireceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Haberde, geçen ay Türkiye ziyaretinde söz konusu ses kaydÄ±nÄ± dinlediÄŸi belirtilen CIA Direktörü Gina Haspel ve diÄŸer istihbarat yetkililerinin bu hafta KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± hakkÄ±nda ABD Kongresini bilgilendireceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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