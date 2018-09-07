Tahran zirvesi: Siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m ama operasyondan sonra...

Hediye Levent, Yusuf KarataÅŸ ve Serhat GÃ¼venÃ§ Tahran zirvesi ve yaÅŸanan â€˜ateÅŸkes polemiÄŸiâ€™ni Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani’nin Tahran’daki zirvesi ‘ateÅŸkes polemiÄŸi’ ile sona erdi.

Zirvede yaÅŸananlarÄ± Evrensel YazarlarÄ± Hediye Levent ve Yusuf KarataÅŸ ile Kadir Has Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Güvenç ile konuÅŸtuk. DüÅŸük tempolu bir operaayonun baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Güvenç, “Türkiye’nin daha önce elde ettiÄŸi kazanÄ±mlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± kaybetmesi ihtimal dahilinde gözüküyor” dedi.

Hediye Levent ise zirve devam ederken Rusya’nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü hatÄ±rlatark, “Bu da ÅŸu anlama geliyor: Hiçbir ÅŸekilde Ä°dlib’e yönelik operasyondan Suriye ordusu, Rusya ve Ä°ran vazgeçmeyecek” deÄŸerlendirmesinde bulundu. Yusuf KarataÅŸ ise Ä°ran ve Rusya’nÄ±n Ä°dlib’de Halep, Duma, Dera’daki gibi bir süreci iÅŸleteceÄŸi yorumunda bulundu.

“Ä°ran’Ä±n Kuzey Suriye’nin doÄŸusunda ABD varlÄ±ÄŸÄ±na dair Ä±srarlÄ± vurgularÄ±”na dikkat çeken KarataÅŸ, “Bu hem Kürtler üzerinde baskÄ± yapmak, hem de en azÄ±ndan Türkiye ile pazarlÄ±k konusu yapmak bakÄ±mÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmalÄ±” dedi.

FotoÄŸraf: Ali Ebu Yazan/AA

DÜÅžÜK TEMPOLU BÄ°R OPERASYON BAÅžLAYACAK

Prof. Dr. Serhat Güvenç - Kadir Has Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi: Sembolik olarak vurgulamak gerekirse Ruhani’nin Ä°ran’Ä±n orada bulunmasÄ±nÄ±n davet üzerine olduÄŸu vurgusu önemli. Oradaki varlÄ±klarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±yor dolayÄ±sÄ±yla da ABD güçlerini orada gayrimeÅŸru gördüÄŸünü ilan ediyor. AslÄ±nda dolaylÄ± olarak Türkiye’ye de gönderme var ama Türkiye sonuçta masada olduÄŸu için ABD kadar net ifade edilmiyor. Ä°kincisi, Türkiye Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n aÄŸzÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nda da dile getirilmesine raÄŸmen istediÄŸi ateÅŸkesi, süreyi, alamayacak gibi gözüküyor. Yani, cihatçÄ±larÄ±n ayÄ±klanmasÄ± için verilen süre dolmuÅŸa benziyor. Operasyon baÅŸlayacak gibi gözüküyor. Çok tempolu deÄŸil ama yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸlayacak. Rusya, kimi terörist gördüÄŸü yapÄ±lar konusunda çok net ve Ä±srarcÄ± olacak. Belki Halep ÅŸiddetinde bir operasyon olmaz ama düÅŸük tempolu bir operasyon baÅŸlayacak. Diplomasi için hâlâ zemin bÄ±rakÄ±yor ama harekatÄ± baÅŸlatacak. Suriye de zaten hazÄ±r bu iÅŸe. Bugün gördüm, Åžam’da ticaret fuarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ. UluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± davet etmiÅŸler. Åžam da “Biz artÄ±k normalleÅŸiyoruz. Bu defter kapatÄ±ldÄ±” mesajÄ± vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sembolik olarak önemli. Suriye için bu iÅŸ bitti gibi gözüküyor. Sonuç olarak benim okumam ÅŸu: Masadaki aktörlerden Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸerleri mevcut durumdan çok da mutsuz deÄŸil. Türkiye açÄ±sÄ±ndan ise, Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n bundan sonraki gidiÅŸinde Türkiye’nin daha önce elde ettiÄŸi kazanÄ±mlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± kaybetmesi ihtimal dahilinde gözüküyor.

FotoÄŸraf: Abed KÄ±ntar/AA

Ä°RAN VE RUSYA OPERASYONDAN VAZGEÇMEYECEK AMA...

Hediye Levent - Evrensel Gazetesi YazarÄ±:

Tahran zirvesinden aslÄ±nda somut olarak fazla bir sonuç çÄ±kmadÄ±. Ancak anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla Ä°ran, Rusya ve Türkiye arasÄ±nda Suriye politikasÄ± konusundaki makas hâlâ belli konularda oldukça açÄ±k görünüyor. Özellikle taraflarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± vurgular oldukça önemli. Mesela Ä°ran, Amerika ile ilgili hassasiyetini öne çÄ±kardÄ±. Türkiye, Kürtlerle ilgili hassasiyetini vurguladÄ±. Yine Rusya’nÄ±n da Ä°dlib’e yönelik operasyondan hiçbir ÅŸekilde taviz vermeyeceÄŸi ÅŸeklindeki vurgusu önemliydi. Bu üç faklÄ± konuda aslÄ±nda Ä°ran ve Rusya yakÄ±n duruyor birbirine. Türkiye ise anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla Ä°dlib’e yönelik operasyonu durdurmaya ya da ertelemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sonuç bildirgesi hazÄ±rlanÄ±rken ateÅŸkes ÅŸartÄ±nÄ±n konulmasÄ±na yönelik talep de bunu gösteriyor.

Bir nokta daha var, bir taraftan Tahran zirvesi devam ederken diÄŸer taraftan Rusya’nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ä°dlib’ e yönelik topçu atÄ±ÅŸlarÄ± da devam etti. Bu da ÅŸu anlama geliyor: Hiçbir ÅŸekilde Ä°dlib’e yönelik operasyondan Suriye ordusu, Rusya ve Ä°ran vazgeçmeyecek. DiÄŸer taraftan orada sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olan cihatçÄ±lar baÅŸta olmak üzere bir çok sorunun hâlâ çözümsüz olduÄŸunu görüyoruz. Bu durumda ÅŸunu söyleyebiliriz: Ä°dlib operasyonu askeri açÄ±dan muhtemelen aylara yayÄ±lacak. Bu çerçevede Rusya ve Suriye Ordusu Ä°dlib’i büyük ihtimalle kuÅŸatma altÄ±nda tutacak.

DiÄŸer taraftan Türkiye’nin durumuna bakacak olursak eÄŸer Tahran zirvesinden ÅŸunu anladÄ±k: Türkiye’nin B ve C planlarÄ± yok gibi görünüyor. DiÄŸer taraftan Rusya ve Ä°ran aynÄ± zamanda Suriye Ä°dlip operasyonundan kesinlikle vazgeçmeyecek. Ancak Türkiye’nin ateÅŸkes talebi ile ilgili ÅŸöyle bir nokta da var. AteÅŸkes ve silah bÄ±rakma arasÄ±nda ciddi bir fark var. AteÅŸkes söz konusu olduÄŸunda iki tarafÄ±n da elinde kozlarÄ±nÄ±n olmasÄ± gerekiyor. Yani bir eÅŸitlik durumu söz konusu. Ancak silah bÄ±rakma durumunda ise silah bÄ±rakmasÄ± istenen tarafÄ±n aslÄ±nda elinde çok fazla kozu olmadÄ±ÄŸÄ± ve sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelir. Åžimdi Ä°dlip’teki gruplara yönelik Türkiye ateÅŸkes isterken diÄŸer gruplar yani Rusya, Ä°ran ve Suriye haftalardÄ±r silah bÄ±rakma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla aslÄ±nda Ä°dlip içindeki gruplara Türkiye’nin bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n diÄŸer ülkelerden farklÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±kÄ±yor bu durumda.

FotoÄŸraf: Khalaf Jouma/AA

HALEP, DUMA, DERA’DA SÜRDÜRÜLENE BENZER BÄ°R SÜREÇ Ä°ÅžLEYECEK

Yusuf KarataÅŸ -Evrensel Gazetesi YazarÄ±: Tahran’daki görüÅŸme öncesinde Rusya ve Suriye uçaklarÄ±nÄ±n Ä°dlib’e hava operasyonu yaptÄ±klarÄ± haberi ve ardÄ±ndan yapÄ±lan ortak görüÅŸmeden sonra ErdoÄŸan’Ä±n ateÅŸkesin sonuç bildirgesine alÄ±nmasÄ± Ä±srarÄ±na raÄŸmen bunun Putin tarafÄ±ndan reddedilmesi, Rusya’nÄ±n ve Suriye’nin Ä°dlib operasyonunu sürdürme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifadesi olarak deÄŸerlendirilebilir. ErdoÄŸan’Ä±n en temel beklentisinin gerçekleÅŸmediÄŸini söyleyebiliriz. Ama devamÄ±nda kullanÄ±lan diplomatik dil Türkiye ile iliÅŸkileri sürdürme, Astana’daki Ä°ran, Rusya, Türkiye iÅŸ birliÄŸinin devamÄ± noktasÄ±nda Ä±srarÄ± gösteriyor. Suriye’nin toprak bütünlüÄŸü vurgusu belki Türkiye bakÄ±mÄ±ndan Kürtlere dair kaygÄ±larÄ± için bir ÅŸey ifade edebilir ama zaten Rusya ve Ä°ran, toprak bütünlüÄŸü vurgusunu her fÄ±rsatta dile getiriyor. Ä°kinci nokta Türkiye için önemli diyebileceÄŸim mültecilerle ilgili bir konu. Siyasi çözüm vurgusu baÅŸtan beri ifade ediliyor ama idlib’e operasyon yapÄ±lmasÄ±nÄ± reddeden deÄŸil, aksine Rusya ve Ä°ran bakÄ±mÄ±ndan idlib operasyonundan sonra bir siyasi çözümü dillendirmek biçiminde de anlaÅŸÄ±labilir. ToplamÄ±nda aslÄ±nda Ä°ran ve Rusya’nÄ±n Türkiye’yi doÄŸrudan karÅŸÄ±ya almayacak bir diplomatik dille baÅŸlayan süreci, Halep, Duma, Dera’da sürdürülen süreci Ä°dlib’de de sürdürecekleri ÅŸeklinde deÄŸerlendirilebilir. Ortak toplantÄ±dan sonra ErdoÄŸan’Ä±n söylediklerinin bildirgeye yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± sonucuna varmak mümkün. AteÅŸkes Türkiye’nin beklentisi, aynÄ± zamanda ifade edilen PYD, YPG’nin terör örgütleri listesine dahil olmasÄ±ydÄ± ki, bu kabul görmedi. Ä°ran’Ä±n Kuzey Suriye’nin doÄŸusunda ABD varlÄ±ÄŸÄ±na dair Ä±srarlÄ± vurgularÄ± hem Kürtler üzerinde baskÄ± yapmak, hem de en azÄ±ndan Türkiye ile pazarlÄ±k konusu yapmak bakÄ±mÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmalÄ±. Kürtlere dair bir baskÄ±layÄ±cÄ± politika, Ä°ran ile Türkiye’nin buluÅŸabileceÄŸi noktayÄ± ifade edebilir.

Ä°dlib zirvesinde ErdoÄŸan'Ä±n 'ateÅŸkes' Ä±srarÄ±na olumsuz yanÄ±t

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 20:31

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