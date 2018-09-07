BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™de Ä°dlibâ€™e harekat gerginliÄŸi

Beklenen Ä°dlib operasyonu BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde Suriye hÃ¼kÃ¼metinin kimyasal kullanacaÄŸÄ± iddialarÄ± dile getirildi.

Suriye’nin cihatçÄ±larÄ±n kontrolündeki son vilayeti Ä°dlib’e yönelik askeri operasyonla ilgili gerçekleÅŸen Ä°ran, Rusya ve Türkiye CumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n Tahran zirvesi öncesi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi’nde Ä°dlib gerilimi yaÅŸandÄ±.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise Suriye ordusunun Ä°dlib’e “Kimyasal silahla saldÄ±racaÄŸÄ±na dair birçok kanÄ±t olduÄŸunu” ileri sürdü. BMGK tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve Jeffrey’in açÄ±klamasÄ± “ABD, Suriye’ye yeni bir müdahale için zemin mi hazÄ±rlÄ±yor?” sorularÄ±na neden oldu. ABD ve Ä°ngiltere, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyindeki Ä°dlib toplantÄ±sÄ±nda da benzer iddialarÄ± gündeme getirdi.

ABD: DURUM ÇOK TEHLÄ°KELÄ°

ABD’nin baÅŸkenti Washington’da basÄ±n mensuplarÄ±na deÄŸerlendirmelerde bulunan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ä°dlib’deki durumun “kötü olduÄŸu”nu söyledi. KÄ±sa süre önce Türkiye, Ä°srail ve Ürdün’ü ziyaret eden Jeffrey, “Ä°dlib’de durum çok tehlikeli; (Ä°dlib için) kimyasal silah hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na dair birçok kanÄ±t var” dedi.

BeÅŸar Esad yönetiminin durumuyla ilgili de konuÅŸan Jeffrey, “Suriye’de Esad’Ä±n yönetici olarak bir geleceÄŸi yok” ifadesini kullandÄ±, ancak Esad’den kurtulmanÄ±n ABD’nin iÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Jeffrey, “ABD, IÅžÄ°D’i tamamen bitirene kadar Suriye’de kalacaktÄ±r; bu da biraz zaman alacaktÄ±r” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Jeffrey, Rusya ve Esad rejimi kuvvetlerinin giriÅŸeceÄŸi bir saldÄ±rÄ±nÄ±n, bölgedeki tansiyonu “pervasÄ±zca artÄ±racaÄŸÄ±nÄ±” savundu. Jeffrey, 1-4 Eylül’de sÄ±rasÄ±yla Ä°srail, Ürdün ve Türkiye’de temaslarda bulunmuÅŸtu.

BMGK’DE KÄ°MYASAL SÄ°LAH TARTIÅžMASI

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye’deki kimyasal silah varlÄ±ÄŸÄ± üzerine düzenlenen oturum da, Rusya ile Ä°ngiltere ve ABD temsilcilerinin tartÄ±ÅŸmasÄ±na sahne oldu.

Rusya’nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye’de Esad hükümetinin kimyasal silahÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Bu tür uyarÄ±larÄ±n teröristlere yeni bir kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± düzenleme ve yetkilileri de bundan sorumlu tutma çaÄŸrÄ±sÄ± olarak görüyoruz. Suriye’ye provokatif aktivitelerde bulunulmasÄ± için kimyasal silahlar ve ekipmanlar sokuldu. SavaÅŸçÄ±lar BatÄ±lÄ± istihbarat servisleri tarafÄ±ndan eÄŸitildi” dedi.

ABD VE Ä°NGÄ°LTERE’DEN ORTAK TAVIR

Ä°ngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, “Suriye rejiminin kendi halkÄ±na karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmiÅŸ olduÄŸu”nu söylerken ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de, “Åžunu söylemeliyim ki Konsey üyeleri arasÄ±nda Esad hükümetini hesap vermekten korumak için umarsÄ±zca savaÅŸanlar olduÄŸunu görmek büyük bir utanç” diye konuÅŸtu. Haley, “Esad rejiminin Ä°dlib kuÅŸatmasÄ±nÄ± bitirmek için kimyasal kullanmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±na dair göstergeler var” iddiasÄ±nÄ± da yineledi.

AB ÜYESÄ° ÜLKELERDEN Ä°DLÄ°B AÇIKLAMASI

Bu arada Avrupa BirliÄŸi (AB) üyesi 8 ülke de, BMGK öncesi Ä°dlib konusunda endiÅŸelerini dile getirerek, “acil diplomatik çözüm” çabalarÄ±na destek verdiklerini açÄ±kladÄ±. Grup adÄ±na konuÅŸan Ä°sveç’in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, “Ä°dlib’e yapÄ±lacak tam ölçekli bir askeri saldÄ±rÄ±, bölgede yaÅŸayan bir milyon çocuk dahil 3 milyondan fazla sivilin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atacak. Rejimin acÄ±masÄ±z kuÅŸatmasÄ± ve askeri operasyonlarÄ± nedeniyle zaten yerlerinden edilen siviller de dahil olmak üzere bu yeni toplu göçlere sebebiyet verebilir.”

KANADA’DAN Ä°DLÄ°B ÇAÄžRISI

Ä°dlib ile ilgili bir açÄ±klama da Kanada’dan geldi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Ä°dlib kentindeki geliÅŸmelerin, siviller açÄ±sÄ±ndan endiÅŸe verici hale geldiÄŸini belirterek, “Suriye rejimini uluslararasÄ± insancÄ±l hukuka saygÄ± duymaya, sivil yaÅŸamÄ± korumaya, güvenli ve engelsiz insani yardÄ±m imkanÄ± vermeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” ifadesini kullandÄ±.

“Kanada, Ä°dlib’deki deÄŸiÅŸen insani durumu izlemeye devam ediyor ve gerektiÄŸinde cevap vermeye hazÄ±r durumda” diyen Freeland, “Esad rejiminin, bir savaÅŸ suçu teÅŸkil edecek olan Ä°dlib’de kendi halkÄ±na karÅŸÄ± kimyasal silahlarÄ± tekrar kullanabileceÄŸinden kaygÄ± duyuyoruz” dedi.

RUS BASININDA ‘RUSYA BÜYÜK OPERASYON Ä°STEMÄ°YOR’ Ä°DDÄ°ASI

Tahran’daki Suriye zirvesi öncesinde Rus basÄ±nÄ±nda hem Tahran görüÅŸmelerine hem de olasÄ± Ä°dlib operasyona dair yorumlar yer aldÄ±.

BBC Türkçe’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Nezavisimaya gazetesi, “Rusya ve partnerlerinin Suriye’deki son testi” baÅŸlÄ±klÄ± makalede Rusya’nÄ±n Ä°dlib’de büyük bir operasyon istemediÄŸi ileri sürüldü. Makalede ÅŸöyle denildi: “UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler UzmanÄ± Anton Mardasov’a göre Rusya Ä°dlib’de büyük bir operasyon istemiyor çünkü bu kendi askerlerinin de sahada olmasÄ±nÄ± gerektirir. Marsadov ‘EÄŸer hükümete baÄŸlÄ± küçük gruplar Ä°dlib’e girerek yalnÄ±zca radikal gruplara karÅŸÄ± deÄŸil diÄŸer silahlÄ± muhaliflere karÅŸÄ± da savaÅŸÄ±rsa bu muhtemelen hükümet yanlÄ±sÄ± güçleri zayÄ±flatÄ±r. Sahada durum zor. Sadece Heyet Tahrir Åžam’la (HTÅž) savaÅŸarak Halep, Hama ve Lazkiye’yi birbirine baÄŸlayan hatlarÄ±n kontrolünü ele almak ve sonrasÄ±nda müzakerelere baÅŸlamaktan bahsediyorlar’ diyor ve ekliyor: ‘Bu en olasÄ± seçenek, hem Rusya hem Türkiye’yi tatmin eder. Ama aynÄ± zamanda hedeflerin tam isabetle bombalanmasÄ±nÄ± gerektirir.”

‘ABD SALDIRABÄ°LÄ°R’

Nezavisimaya’ya konuÅŸan Askeri Uzman Åžamil Gareyev ise ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye aynÄ± anda 250 ila 300 roketle saldÄ±rÄ± düzenleyebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. “Akdeniz DonanmasÄ± Tahran zirvesini destekliyor” baÅŸlÄ±klÄ± haberde Gareyev’in ÅŸu görüÅŸlerine yer verildi: “Bu roketler aynÄ± anda 100 hedefi vurabilir. ABD roketleri fÄ±rlatmak için her an emir verebilir. Bunu ‘Ä°dlib’in kan gölüne dönmesini engelleme’ bahanesiyle ‘önleyici saldÄ±rÄ±’ olarak yaparlarsa, saldÄ±rÄ± öncesinde Rusya’ya bilgi vermeyebilirler.’ Bu yüzden sadece Esad’Ä±n güçleri ve Åžii birlikler deÄŸil, Rus askerleri de ateÅŸ altÄ±na girme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Buna karÅŸÄ± emin olabileceÄŸimiz tek ÅŸey var: Rusya’nÄ±n füze savunma sistemleri Suriye’de tamamen aktif.”

VEDOMOSTÄ°: OPERASYON KESÄ°N

Vedomosti gazetesindeyse zirveyle ilgili “Ä°dlib’in kaderi Ä°ran’da belirlenecek” baÅŸlÄ±klÄ± bir makale yer aldÄ±. Gazeteye konuÅŸan Akademisyen Aleksandr Åžumilin “Ä°dlib’e kesinlikle operasyon gerçekleÅŸecek” dedi. Åžumilin, “Fakat Türkiye ve BatÄ±’nÄ±n buna vereceÄŸi tepki belirsiz. Bu yüzden zirvenin ana gündemi operasyonun tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± konuÅŸmak, iliÅŸkileri geliÅŸtirmek, Rusya’nÄ±n bir yandan Ä°ran’la diÄŸer yandan da Türkiye’yle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± aÅŸmak. Ä°dlib’e yönelik askeri operasyonun insani boyutu da dikkate alÄ±nacak ve bu yüzden operasyon Türkiye ile anlaÅŸtÄ±ktan sonra baÅŸlayacak” dedi.

TAHRAN ZÄ°RVESÄ° ÖNCESÄ° Ä°DLÄ°B’E HAVA SALDIRILARI SÜRDÜ

Rusya uçaklarÄ± dün sabah da Ä°dlib’e yönelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sürdürdüler.

CihatçÄ± gruplara yakÄ±n, Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, Tahran zirvesi öncesinde erken saatlerde Ä°dlib’in güneyindeki kÄ±rsal alanÄ±n birkaç kez havadan vurulduÄŸunu duyurdu. AFP, Rus tipi Sukhoi-34 savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n Kafr Ain köyünü hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°dlib’de, Ahrar’uÅŸ Åžam ve Nur El Din El Zenki’nin olduÄŸu Cabat Tahrir Örgütü, el Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± olan ve eski adÄ± el Nusra olan Hayat Tahrir el Åžam (HTÅž) ve Cabat El Vatan lil Tahrir ile Türkiye destekli ÖSO gibi çok sayÄ±da fraksiyon ve farklÄ± gruplar bulunuyor.

HTÅž ise Ä°dlib’deki en büyük güç durumunda ve ÅŸehrin yüzde 60’Ä±nÄ± kontrol ediyor.

ABD’DEN SURÄ°YE’YE PETROL YAPTIRIMI

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, ‘petrol tedarik aÄŸÄ±’ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Lübnan ve Suriyeli 4 kiÅŸiye ve 5 kuruluÅŸa Suriye hükümetine petrol sevkiyatÄ± ve finansal iÅŸlemleri kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yeni yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. “Bugün, ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±k Kontrol Ofisi (OFAC) dört kiÅŸi ve beÅŸ kuruluÅŸu belirledi” diyen açÄ±klamada “bunlar, finansal iÅŸlemleri ve Suriye rejimine yakÄ±t ve silah sevkiyatÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sonucunda özel olarak belirlenmiÅŸ ulusal ve engellenen kiÅŸiler listesine (SDN listesi) eklendi” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. BakanlÄ±k, “petrol tedarik aÄŸÄ±” olarak tanÄ±mlanan söz konusu kiÅŸi ve kuruluÅŸlar arasÄ±nda Suriye hükümeti ile IÅžÄ°D arasÄ±nda yakÄ±t ticaretini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdüÄŸü Muhamed el KatÄ±rÄ±cÄ± ve ÅŸirketini de hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. (DIÅž HABERLER)

YaÅŸlÄ±: BatÄ±yla gerilim, AKPâ€™yi Rusyaâ€™nÄ±n isteklerini kabule zorluyor

ÃœÃ§lÃ¼ zirveye kimler katÄ±lÄ±yor, Ä°dlibâ€™te kim neyi savunuyor?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 18:55

www.evrensel.net