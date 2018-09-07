Ä°dlib zirvesinde ErdoÄŸan'Ä±n 'ateÅŸkes' Ä±srarÄ±na olumsuz yanÄ±t

Ä°dlib iÃ§in yapÄ±lan zirve, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putinâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran’daki üçlü zirve, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in katÄ±lÄ±mÄ±yla bugün gerçekleÅŸti.

Üçlü zirvenin en önemli gündemi Suriye’de cihatçÄ±larÄ±n son büyük kalesi olan Ä°dlib’e yönelik baÅŸlamasÄ± beklenen operasyon oldu.

12 maddelik Tahran bildirgesine dair gerçekleÅŸtirilen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda ErdoÄŸan, "AteÅŸkes ilan edilmesine dair mesaj verilmesi" vurgusu yaptÄ±. Rusya ve Ä°ran'Ä±n sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± bu öneriye Putin, "Masada silahlÄ± gruplar yok, onlar adÄ±na konuÅŸamayÄ±z" diyerek karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.

Zirve sonrasÄ±nda ortak bildiri yayÄ±mlandÄ±. Bildiride ErdoÄŸan'Ä±n gündeme getirdiÄŸi 'ateÅŸkes' çaÄŸrÄ±sÄ± yer almadÄ±.

ORTAK BÄ°LDÄ°RÄ° YAYIMLANDI

Tahran'da düzenlenen Suriye konulu Türkiye-Ä°ran-Rusya Zirvesi'nin ardÄ±ndan ortak bildiri yayÄ±mlandÄ±. 12 madde olarak yayÄ±mlanan Tahran sonuç bildirgesinde ÅŸu ifadelere yer verildi:

1- Astana formatÄ±nÄ±n Ocak 2017'den bu yana saÄŸladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lardan, özellikle de Suriye Arap Cumhuriyeti genelindeki ÅŸiddetin azaltÄ±lmasÄ±nda katedilen ilerlemeden ve ülkede barÄ±ÅŸ, güvenlik ile istikrara yapÄ±lan katkÄ±dan duyulan memnuniyet ifade edildi.

2- Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliÄŸi, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, birliÄŸi ve toprak bütünlüÄŸü ile BM ÅžartÄ±'nÄ±n amaç ve ilkelerine olan kuvvetli ve devam eden taahhütlerini vurgulandÄ± ve bunlara herkes tarafÄ±ndan saygÄ± gösterilmesi gerektiÄŸinin altÄ± çizildi. Kim tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, hiçbir eylemin bu ilkelere halel getirmemesi gerektiÄŸi yinelendi. Terörle mücadele kisvesi altÄ±nda sahada yeni gerçeklikler yaratÄ±lmasÄ±na dair her türlü giriÅŸimi reddedildi. Suriye'nin egemenliÄŸi ve toprak bütünlüÄŸü ile komÅŸu ülkelerin ulusal güvenliÄŸini zayÄ±flatmayÄ± amaçlayan ayrÄ±lÄ±kçÄ± gündemlere karÅŸÄ± durma kararlÄ±lÄ±k ifade edildi.

3- Sahadaki güncel durumu ele alÄ±ndÄ±. 4 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da yapÄ±lan son toplantÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye Arap Cumhuriyeti'yle ilgili meydana gelen geliÅŸmeleri deÄŸerlendirildi ve aralarÄ±ndaki mutabakat uyarÄ±nca üçlü eÅŸgüdümü sürdürmek hususunda hemfikir kalÄ±ndÄ±. Bu çerçevede, Ä°dlip gerginliÄŸi azaltma bölgesindeki durumu görüÅŸmüÅŸler ve bu konuyu yukarÄ±da belirtilen ilkelere ve Astana formatÄ±nÄ± tanÄ±mlayan iÅŸbirliÄŸi ruhuna uygun olarak ele alÄ±nmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

4- BM Güvenlik Konseyi tarafÄ±ndan terörist olarak tanÄ±mlanan DEAÅž, Nusra Cephesi ile El Kaide veya DEAÅž'la baÄŸlantÄ±lÄ± tüm diÄŸer bireyler, gruplar, teÅŸebbüsler ve oluÅŸumlarÄ±n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla aralarÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸini sürdürme kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit edildi. Terörle mücadelede, yukarÄ±da belirtilen terörist gruplarÄ±n ateÅŸkes rejimine katÄ±lmÄ±ÅŸ veya katÄ±lacak olan silahlÄ± muhalif gruplardan ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n sivil zayiatÄ±n önlenmesi bakÄ±mÄ±ndan da dahil olmak üzere büyük önem arz ettiÄŸinin altÄ± çizildi.

5- Liderler, Suriye ihtilafÄ±na askeri çözüm getirilemeyeceÄŸine ve ihtilafÄ±n yalnÄ±zca müzakere edilmiÅŸ bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceÄŸine dair inançlarÄ±nÄ± yineledi. Siyasi sürecin Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin kararlarÄ± ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla uyumlu olarak ilerletilmesi amacÄ±yla aralarÄ±ndaki aktif iÅŸbirliÄŸini sürdürme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± teyit edildi.

6- Suriyelilerin öncülüÄŸünde ve sahipliÄŸinde bir siyasi çözüme ulaÅŸma sürecini ilerletme amaçlÄ± ortak çabalarÄ± sürdürme konusundaki kararlÄ±lÄ±k yinelendi ve Anayasa Komitesi'nin kurulmasÄ± ile çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaya yönelik taahhütler vurgulandÄ±. KÄ±demli memurlarÄ± ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi arasÄ±ndaki yararlÄ± istiÅŸarelerden duyulan memnuniyet vurgulandÄ±.

7- Bütün Suriyelilerin normal ve huzurlu bir hayata yeniden kavuÅŸmalarÄ±na ve acÄ±larÄ±nÄ±n hafifletilmesine yönelik tüm çabalara destek olma ihtiyacÄ± vurgulandÄ±. Bu baÄŸlamda, ilave insani yardÄ±m göndermek, insani mayÄ±n temizliÄŸi faaliyetlerini kolaylaÅŸtÄ±rmak, sosyal ve ekonomik tesisler de dahil olmak üzere temel altyapÄ± unsurlarÄ±nÄ± eski haline getirmek ve tarihi mirasÄ± korumak suretiyle Suriye'ye yapÄ±lan yardÄ±mÄ± artÄ±rmalarÄ± için baÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve insani ajanslarÄ± olmak üzere uluslararasÄ± topluma çaÄŸrÄ±da bulunuldu.

8- Ä°htiyaç duyan tüm Suriyelilere hÄ±zlÄ±, güvenli ve kesintisiz insani eriÅŸim saÄŸlanmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rma yoluyla, sivillerin korunmasÄ± ve insani durumun iyileÅŸtirilmesini hedefleyen ortak çabalarÄ± sürdürmedeki kararlÄ±lÄ±k yinelendi.

9- SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ve ülke içinde yerlerinden edilmiÅŸ kiÅŸilerin Suriye'de ikamet ettikleri asÄ±l yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüÅŸleri için gerekli ÅŸartlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± ihtiyacÄ±nÄ±n altÄ± çizildi. Bu amaçla, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (BMMYK) ve diÄŸer uluslararasÄ± uzmanlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± da dahil olmak üzere, ilgili tüm taraflar arasÄ±ndaki eÅŸgüdüm ihtiyacÄ± vurgulandÄ±. [Suriyeli mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiÅŸ kiÅŸiler hakkÄ±nda uluslararasÄ± bir konferansÄ±n toplanmasÄ± fikrini deÄŸerlendirmek hususunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.]

10- BM ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaç Komitesi (ICRC) uzmanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yürütülen, alÄ±konulan/kaçÄ±rÄ±lanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, cenazelerin teslimi ve kayÄ±p ÅŸahÄ±slarÄ±n tespiti ÇalÄ±ÅŸma Grubu'nun faaliyetlerindeki ilerlemeyi memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±.

11- Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Vladimir Putin'in daveti üzerine, bir sonraki toplantÄ±larÄ±nÄ± Rusya Federasyonu'nda yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

12-Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet BaÅŸkanlarÄ±, Tahran'daki Üçlü Zirve'ye ev sahipliÄŸi yapmalarÄ±ndan ötürü Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye içten teÅŸekkürlerini sundu.

ZÄ°RVEDE NELER KONUÅžULDU?

RUHANÄ°: SURÄ°YE'NÄ°N YASAL HÜKÜMETÄ°YLE Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPILMALIDIR

Ä°dlib'in kaderi için belirleyici olacaÄŸÄ± belirtilen zirvenin baÅŸÄ±nda söz alan ilk isim olan Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

*"Suriye krizinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± için üç ülkenin çabalarÄ±nÄ±n devamÄ±nda yapÄ±lÄ±yor bu zirve. Bu zirve gelecekteki ortak eylemlerin incelenmesi için bir fÄ±rsattÄ±r.

*"Ä°ran, Suriye'nin yasal hükümetinin isteÄŸi üzerine terörizmle mücadele etmek için bu ülkede bulundu. Bu bulunma, ne gelecekte ne de geçmiÅŸte kendi karar ve görüÅŸlerimizi zorla kabul ettirmek gibi olmadÄ±, olmayacaktÄ±r. Suriye milletinin iradesini destekleyeceÄŸiz.”

*"Biz bölgedeki bazÄ± ülkelerin terörizme yönelik endiÅŸelerini anlÄ±yoruz. Bunun giderilebilmesi için en önemli yöntemin Suriye'nin yasal hükümeti ile iletiÅŸim olduÄŸunu biliyoruz.

*"BarÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n Suriye'ye geri getirilmesi mücadelenin önemli bir parçasÄ±dÄ±r. Ama bu mücadele sivilllere zarar vermemeli. Terör örgütlerinin izlediÄŸi savaÅŸ için savaÅŸmak yolunun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Biz barÄ±ÅŸ için savaÅŸÄ±yoruz. Ama kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸ elde etmenin terörizmle kesin mücadeleyle saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz.”

*"Ä°ÅŸgalci bir rejim olan siyonist rejimi teröristle mücadele edemezler. Kanunsuzca Suriye'de bulunan Amerika hükümetinden kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ yapÄ±cÄ± rol beklenemez. UluslararasÄ± toplum yeniden onarÄ±m için Suriye hükümetine yardÄ±m etmelidir. Suriye'nin geleceÄŸi için her türlü yöntemde ilk ve son rol Suriye halkÄ±na aittir.

*"Ä°dlib'de terörizmle mücadele terör bitene kadar sürmelidir. Teröristlerin geri dönmesi ve Suriye'nin yeniden inÅŸasÄ± için uluslararasÄ± toplum üstüne düÅŸeni yapmalÄ±dÄ±r. Orada kanunsuzca bulunan Amerika'nÄ±n mevcudiyeti derhal sona ermelidir. Siyonist rejimin Suriye'de hergün arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÅŸgalciliÄŸi son bulmalÄ±dÄ±r."

PUTÄ°N: ALINACAK KARARLAR SURÄ°YE MESELESÄ°NÄ°N ÇÖZÜMÜNE KATKI SAÄžLAYACAKTIR

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* "Daha evvelki zirvelerde alÄ±nan kararlar hayata geçiriliyor. Ciddi ölçüde baÅŸarÄ± elde edildi. Suriye topraklarÄ±nÄ±n yüzde 90'Ä± devletin varlÄ±ÄŸÄ±na alÄ±ndÄ±. Kalan terörist gruplar ÅŸu an Ä°dlib bölgesinde bulunuyor. AteÅŸkesi ihlal etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor teröristler. Kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ±yla provakasyon yapÄ±yorlar."

* "Rusya Ä°ran ve Türkiye'nin titiz çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda Suriye'de kayda deÄŸer baÅŸarÄ±lar elde edildi. Bugünkü görüÅŸmelerde alÄ±nacak kararlar Suriye meselesinin çözümüne katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r."

ERDOÄžAN: Ä°DLÄ°B'DE ORTAK KAYGILARIMIZI DÄ°KKATE ALAN MAKUL BÄ°R ÇIKIÅž YOLU BULMALIYIZ

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* “Zirveden çÄ±kacak sonuçlar tüm dünya tarafÄ±ndan sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekleniyor. AlacaÄŸÄ±mÄ±z kararlarla beklentileri boÅŸa çÄ±karmayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum"

* "Ä°dlib, sadece Suriye'nin siyasi geleceÄŸi için deÄŸil milli güvenliÄŸimiz ile bölgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± bakÄ±mÄ±ndan da hayati öneme sahiptir."

* "Astana ruhunun özünde asgari müÅŸtereklerde buluÅŸma iradesi göstermemiz vardÄ±r. Bu asgari müÅŸterekler ise Suriye'nin siyasi birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, toprak bütünlüÄŸünün korunmasÄ± ve ihtilafa barÄ±ÅŸçÄ±l bir siyasi çözüm bulunmasÄ±dÄ±r"

*”Ä°dlib'in kan gölüne dönmesini asla istemiyoruz. Siz dostlarÄ±mÄ±zdan da bu çabalarÄ±mÄ±zda bize destek olmanÄ±zÄ± bekliyoruz."

* "Ä°dlib'de ortak kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± dikkate alan makul bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu bulmalÄ±yÄ±z."

* "(Ä°dlib) Bu bölgenin ve ülkemizin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± örtülü güvencenin, kendi halkÄ±na yönelik katliamlarÄ± hala hafÄ±zalarÄ±mÄ±zda olan Esed rejiminin insafÄ±na bÄ±rakÄ±lmasÄ±na rÄ±za gösteremeyiz."

*"Türkiye, özellikle Suriye'nin siyasi, coÄŸrafi ve sosyal bütünlüÄŸü gerçek anlamda saÄŸlanana kadar bölgedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumakta kararlÄ±dÄ±r."

* "PYD/YPG dahil Suriye'den kaynaklanan terörün her türlüsüne ve Suriye'nin toprak bütünlüÄŸüne kasteden giriÅŸimlere ortak tavÄ±r almalÄ±yÄ±z."

* "Biz konvansiyonel silahlarla öldürülenlere karÅŸÄ± veya öldürenlere karÅŸÄ± tavÄ±r almakta gecikiyoruz ama kimyasal silahlara karÅŸÄ± tavÄ±r koyuyoruz. Neticesi ölüm olduktan sonra kullanÄ±lan kimyasal olsa ne fark eder, konvansiyonel olsa ne fark eder."

* "DEAÅž tehdidi ve tehlikesi kalmamasÄ±na raÄŸmen Amerika'nÄ±n bölgede bir diÄŸer terör örgütünü güçlendirmeye devam etmesinden fevkalade rahatsÄ±zÄ±z. Bizler Ä°dlib'e odaklanÄ±rken ve dünya gözlerini buraya çevirmiÅŸken FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda arzu etmediÄŸimiz geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor. BirtakÄ±m yabancÄ± güçlerin bölgede DEAÅž'la mücadele bahanesiyle attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n artÄ±k bambaÅŸka bir istikamete yöneldiÄŸi gizlenemez bir gerçektir."

* "AteÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± çok önem arz ediyor. Benim söyleyecek son sözüm budur."

FotoÄŸraf: Cem Öksüz/AA

ERDOÄžAN'DAN BÄ°LDÄ°RÄ°YE Ä°TÄ°RAZ

ErdoÄŸan, Tahran Bildirisi kabul edileceÄŸi sÄ±rada itirazda bulundu ve "Burada bir ateÅŸkes ilanÄ± yapabilirsek zirvenin en önemli adÄ±mlarÄ±ndan biri bu olacak ve sivilleri ciddi manada huzurlu kÄ±lacak, rahatlatacak" ifadelerini kullandÄ±. Putin "Bizim masamÄ±zda Nusra, IÅžÄ°D yok; ErdoÄŸan genel anlamda haklÄ± ama biz onlarÄ±n yerine konuÅŸamÄ±yoruz" diyerek karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. ErdoÄŸan, "Hepsi için 'SilahÄ± bÄ±rakÄ±n' çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± zirveden yapmÄ±ÅŸ olalÄ±m" dedi.

Türkiye, Ä°ran ve Rusya, Suriye'de çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgelerinin kurulmasÄ± ve siyasi geçiÅŸ için oluÅŸturulan Astana sürecinin de garantör ülkeleri konumunda bulunuyor.

"Suriye" meselesi için yapÄ±lan zirvelerin ilki Putin'in ev sahipliÄŸinde Soçi'de, ikincisi ErdoÄŸan'Ä±n ev sahipliÄŸinde Ankara'da gerçekleÅŸtirilmiÅŸti.

ZÄ°RVE ÖNCESÄ° Ä°KÄ°LÄ° GÖRÜÅžMELER YAPILDI

Zirve öncesinde ErdoÄŸan Putin ve Ruhani ile baÅŸ baÅŸa görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdi. ErdoÄŸan'a Ä°ran seyahatinde Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n da bulunduÄŸu heyet eÅŸlik ediyor.

ERDOÄžAN-RUHANÄ° GÖRÜÅžMESÄ°

FotoÄŸraf: Cem Öksüz/AA

ErdoÄŸan ve Ruhani, Üçlü Zirvesi öncesinde 45 dakika süren baÅŸ baÅŸa görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. GörüÅŸme basÄ±na kapalÄ± yapÄ±ldÄ±.

BaÅŸ baÅŸa görüÅŸmenin basÄ±na açÄ±k bölümünde konuÅŸan ErdoÄŸan, sözlerine besmeleyle baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan, "Bugün gerçekten çok önemli ve anlamlÄ± bir gün. Günlerden de cuma. Soçi ve Ankara'dan sonra Tahran'da önemli bir görüÅŸmeyi gerçekleÅŸtireceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Ruhani de, "Bugün 3 ülke olarak bölgesel sorunlarÄ± çözmek üzere üçüncü zirve toplantÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Bu görüÅŸme, iki ülke meselelerini konuÅŸmak ve müzakere etmek için de bir fÄ±rsattÄ±r. Tahran'a tekrar hoÅŸ geldiniz. Bu yolculuÄŸunuzun iki ülke ve iki millet için hayÄ±rlÄ± ve bereketli olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum." diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN-PUTÄ°N GÖRÜÅžMESÄ°

FotoÄŸraf: RaÅŸit AydoÄŸan/AA

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in de "Üçlü Zirve" öncesi baÅŸ baÅŸa görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸen görüÅŸme 45 dakika sürdü. (HABER MERKEZÄ°)

ÃœÃ§lÃ¼ zirveye kimler katÄ±lÄ±yor, Ä°dlibâ€™te kim neyi savunuyor?

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 16:03

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