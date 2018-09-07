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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 12:50
FotoÄŸraf: Hadi Harrat/AA
ÃœÃ§lÃ¼ zirveye saatler kala Rusya ve Suriye Ä°dib kÄ±rsalÄ±nÄ± vurdu
07 EylÃ¼l 2018 12:13
Ä°dlib zirvesine saatler kala bÃ¶lgedeki silahlÄ± gruplar Suriye ve Rusyaâ€™ya ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan vuruldu.Â
Tahran’da Türkiye, Ä°ran ve Rusya devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib zirvesine saatler kala bölgedeki silahlÄ± gruplar Suriye ve Rusya’ya ait uçaklar tarafÄ±ndan vuruldu.
Bu hafta 2. kez gerçekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±na 2 Suriye ve 3 Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Rus ve Suriye uçaklarÄ±nÄ±n hedefinin Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda silahlÄ± gruplarÄ±n bulunduÄŸu Kefer, Zeyte, Harbit ve Abdin bölgeleri olduÄŸu belirtiliyor. (DIÅž HABERLER)
(FotoÄŸraf: ArÅŸiv)
ÃœÃ§lÃ¼ zirveye kimler katÄ±lÄ±yor, Ä°dlibâ€™te kim neyi savunuyor?
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 12:50
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