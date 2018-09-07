YaÅŸlÄ±: BatÄ±yla gerilim, AKPâ€™yi Rusyaâ€™nÄ±n isteklerini kabule zorluyor

Tahranâ€™da yapÄ±lacak Ã¼Ã§lÃ¼ zirveyi ve AKP hÃ¼kÃ¼metinin Suriye ve Ä°dlib planlarÄ±nÄ± Akademisyen Fatih YaÅŸlÄ± ile konuÅŸtuk.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Suriye’de Ä°dlib’e yönelik beklenen operasyon konusunda liderler Tahran’da bugün yapÄ±lacak üçlü zirveye iÅŸaret ediyor. Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani’nin ev sahipliÄŸindeki zirveye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin katÄ±lÄ±yor. Ana gündemin Suriye’deki son durum ve Ä°dlib’e yapÄ±lmasÄ± beklenen operasyon olmasÄ± beklenen zirve sonrasÄ± 3 liderin ortak açÄ±klama yapacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

Ä°lki 22 KasÄ±m 2017’de Soçi’de, ikincisi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nda gerçekleÅŸtirilen zirveyi gazetemize deÄŸerlendiren Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi, Akademisyen Fatih YaÅŸlÄ±, AKP’nin, Suriye’ye dair iddialarÄ±nÄ± hem masada hem sahada sürdürebilmesinin yolunun Ä°dlib’in düÅŸmemesinden geçtiÄŸini gördüÄŸünü söyledi. Bu nedenle Rusya ve Ä°ran’Ä± ikna çabalarÄ±nÄ±n süreceÄŸini belirten YaÅŸlÄ±, operasyon konusunda son sözü Rusya’nÄ±n söyleyeceÄŸine iÅŸaret etti.

Almanya ve ABD ile yapÄ±lan görüÅŸmeleri de deÄŸerlendiren YaÅŸlÄ±, "AKP, halen uluslararasÄ± sistemin, emperyalist mekanizmalarÄ±n bir parçasÄ± ve esas meselesi de BatÄ±’yla konjonktürel olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilimi, BatÄ±ya meÅŸruiyetini kabul ettirerek bitirmek. Åžimdi Ä°dlib’i bunun için bir vesile olarak görüyor ve buna uygun olarak hareket ediyor” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

RUSYA’YI VE Ä°RAN’I Ä°KNA ETME ÇABASI

Tahran’da gerçekleÅŸecek zirve, Ä°dlib operasyonunun kesinlik kazanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli görülüyor. Peki masada ne var, AKP’nin operasyonu engellemek, en azÄ±ndan durdurmak istediÄŸine dair tartÄ±ÅŸmalar yapmÄ±ÅŸtÄ±k daha önce, ne olur, ne bekleniyor bu zirveden?

Bundan yaklaÅŸÄ±k iki hafta önce, Evrensel’deki son deÄŸerlendirmemizde, AKP’nin esas hedefinin operasyonu durdurmak, o da olmazsa sÄ±nÄ±rlÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak olduÄŸunu söylemiÅŸtik. Tahran’daki zirveye de bunun için gidiyor. AKP, hâlâ daha Suriye üzerindeki emperyal hedeflerinden vazgeçmiÅŸ deÄŸil. Ä°dlib’i de o hedeflerin bir parçasÄ± olarak görüyor. Suriye’ye dair iddialarÄ±nÄ± hem masada hem sahada sürdürebilmesinin yolunun elinde tuttuÄŸu topraklarÄ± korumaktan ve Ä°dlib’in düÅŸmemesinden geçtiÄŸini görüyor. Bu yüzden de özellikle son dönemdeki konjonktürel yakÄ±nlaÅŸmayÄ± da kullanarak Rusya’yÄ± ve Ä°ran’Ä± ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Bu mümkün mü?

Rusya’dan yapÄ±lan son açÄ±klamalara ve Ä°dlib’in uzun zaman sonra bir hava bombardÄ±manÄ±na maruz kalmasÄ±na bakÄ±lacak olursa, Rusya’nÄ±n Suriye ordusunun zirve sonrasÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± operasyona destek vereceÄŸi rahatlÄ±kla görülebiliyor. Devam eden bombardÄ±manÄ± da buna dair bir “niyet beyanÄ±” olarak deÄŸerlendirmek lazÄ±m.

Öte yandan, Rusya’nÄ±n AKP karÅŸÄ±sÄ±nda eli daha güçlü. Çünkü imzalanan nükleer anlaÅŸmalarda, S-400 satÄ±ÅŸÄ±nda ve geliÅŸen ticari iliÅŸkilerde somutlaÅŸan, AKP’nin BatÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Rusya’ya yanaÅŸma çabalarÄ±, henüz ABD ve BatÄ±’yla iliÅŸkilerini düzeltmeyi baÅŸaramamÄ±ÅŸ olan AKP’yi, Rusya’nÄ±n isteklerini gönülsüzce de olsa kabul etmeye zorluyor. Önemli olan ise nasÄ±l bir denge düzleminde buluÅŸulacaÄŸÄ±, taraflarÄ±n birbirlerine nasÄ±l tavizler verecekleri. Ama dediÄŸim gibi, bu iliÅŸkide avantajlÄ± konumunda bulunan Rusya ve esas olarak son sözü o söyleyecek. O son söz ise çok büyük ihtimalle AKP’nin emperyal heveslerine aykÄ±rÄ± ama AKP’yi ABD ve NATO’dan uzaklaÅŸtÄ±rma, BatÄ±’yla iliÅŸkilerdeki gerilime oynama hedefine uygun olacak.

AKP VE BATI SÄ°VÄ°LLERÄ° GERÇEKTEN DÜÅžÜNÜYORSA...

Doç. Dr. Fatih YaÅŸlÄ±

Ä°dlib’de yüz binlerce, farklÄ± rakamlar telaffuz edilse de, sivil olduÄŸu konuÅŸuluyor. OlasÄ± bir operasyon durumunda ‘Mülteci akÄ±nÄ± yaÅŸanabileceÄŸi’ vurgusu yapÄ±lÄ±yor. Bu önemli bir kaygÄ± deÄŸil mi?

Suriye’deki siviller ve mülteci akÄ±nÄ± meselesi her nedense Türkiye ve BatÄ±’nÄ±n aklÄ±na hep Suriye ordusunun cihatçÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda ilerleyiÅŸi söz konusu olunca geliyor. Biz aynÄ± süreci Halep’te de yaÅŸadÄ±k. “Halep düÅŸerse milyonlarca sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Türkiye’ye gelir” dendi ama bunun böyle olmadÄ±ÄŸÄ± görüldü. Suriye halkÄ± cihatçÄ±lardan kurtarÄ±lan kente geri döndü ve ÅŸimdi Halep’te cihatçÄ± terörden temizlenmiÅŸ, sakin bir hayat var. EÄŸer AKP ve BatÄ± sivilleri gerçekten düÅŸünüyorsa, cihatçÄ± gruplara sivillerin tahliyesine izin verilmesi ve sivilleri kalkan olarak kullanmamalarÄ± konusunda baskÄ± yapmalÄ±, ayrÄ±ca AKP de “Ä°dlib çökerse Avrupa da çöker” diye Avrupa’yÄ± göç dalgasÄ±yla korkutmaktan vazgeçmeli.

BATI CÄ°HATÇILARI SURÄ°YE’DE HÂLÂ BÄ°R PARTNER OLARAK GÖRÜYOR

Ä°dlib operasyonu gündeme geldiÄŸi andan itibaren BatÄ±’dan, son olarak Fransa’dan ‘Kmyasal saldÄ±rÄ± olursa vururuz’ açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Ne anlama geliyor bu açÄ±klamalar, kimyasal bir saldÄ±rÄ± mÄ± bekleniyor?

Bu açÄ±klamalarÄ± daha önce de defalarca duyduk. BatÄ±’nÄ±n elinde kalan son koz, Suriye’nin kimyasal kullandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± gündeme getirip sonra da bunu saldÄ±rÄ±lara gerekçe yapmak. Oysa ÅŸimdiye kadar kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ tek bir kimyasal saldÄ±rÄ± söz konusu deÄŸil, sahadaki cihatçÄ± gruplarÄ±n nasÄ±l bir saldÄ±rÄ± mizanseni yarattÄ±klarÄ±na dair ise çeÅŸitli veriler söz konusu. ABD, Ä°ngiltere ve Fransa’dan gelen bu açÄ±klamalarÄ±, BatÄ±’nÄ±n cihatçÄ±larÄ± Suriye’de hâlâ bir partner olarak görmeye devam ettiÄŸinin ama aynÄ± zamanda yenilgiyi kabul ettiklerinin bir iÅŸareti olarak görebiliriz. ArtÄ±k ellerinde baÅŸka bir argüman ve baÅŸka bir müdahale aracÄ± yok, sadece süreyi uzatmaya, zaman kazanmaya, mukadder olanÄ±, yani Ä°dlib’in düÅŸüÅŸünü geciktirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

ABD-TÜRKÄ°YE GÖRÜÅžMELERÄ°

Türkiye ile ABD iliÅŸkileri Brunson krizi nedeniyle gerilmiÅŸti. Ancak Ä°dlib operasyonu söz konusu olduÄŸunda görüÅŸme trafiÄŸinin sÄ±klaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Ä°liÅŸkiler de gerilim sona mÄ± erdi, bu trafiÄŸi nasÄ±l yorumluyorsunuz? Gerilim dindi mi?

AKP’nin uluslararasÄ± sistem içerisindeki yerini anlamak için turnusol niteliÄŸi taÅŸÄ±yan coÄŸrafyanÄ±n Suriye olduÄŸunu söyleyebiliriz. Bugün AKP hâlâ Suriye hükümetiyle doÄŸrudan görüÅŸmeleri reddediyor, alternatif bir askeri güç yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor, Suriye topraklarÄ±nÄ±n bir bölümünü elinde tutuyor. Rusya ve Ä°ran’la görüÅŸüyor olmasÄ±nÄ±n nedeni ise son zamanlarda ABD ve BatÄ±’yla yaÅŸanan gerilim nedeniyle yalnÄ±z kalmamak istememesi. Oysa son Ä°dlib meselesinde de görüldüÄŸü üzere ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Almanya, Ä°srail ve Suudi Arabistan’Ä±n duruÅŸu neyse AKP’ninki de o. Önce ABD’den ve sonra Almanya’dan yapÄ±lan ziyaretler ve sonrasÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamalar da durumu teyit ediyor. AKP, halen uluslararasÄ± sistemin, emperyalist mekanizmalarÄ±n bir parçasÄ± ve esas meselesi de BatÄ±’yla konjonktürel olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilimi, BatÄ±ya meÅŸruiyetini kabul ettirerek bitirmek. Åžimdi Ä°dlib’i bunun için bir vesile olarak görüyor ve buna uygun olarak hareket ediyor. Bunun sonuçlarÄ±nÄ± ise önümüzdeki süreçte göreceÄŸimiz kanaatindeyim.

ÃœÃ§lÃ¼ zirveye kimler katÄ±lÄ±yor, Ä°dlibâ€™te kim neyi savunuyor?

TÜRKÄ°YE’DEN TAHRAN ZÄ°RVESÄ° AÇIKLAMASI

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bugün yapÄ±lacak Tahran zirvesine iliÅŸkin olarak açÄ±klama yaptÄ±.

“Zirve toplantÄ±sÄ±nda Suriye sorununa kalÄ±cÄ± çözüm bulunmasÄ± amacÄ±yla Astana mekanizmasÄ± baÄŸlamÄ±nda sahada ve siyasi süreç kapsamÄ±nda yürütülen ortak çalÄ±ÅŸmalar ele alÄ±nacak” denen açÄ±klama ÅŸöyle devam etti: “Ä°kincisi geçtiÄŸimiz nisan ayÄ±nda ülkemizin ev sahipliÄŸinde gerçeklemiÅŸ olan üçlü zirvenin ardÄ±ndan meydana gelen geliÅŸmelerin deÄŸerlendirilmesi ve ileriye yönelik atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ±n tespit edilmesi hedeflenmektedir.”

AyrÄ±ca zirve kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n mevkidaÅŸlarÄ±yla yapacaÄŸÄ± ikili görüÅŸmelerde, bölgesel konular ve diÄŸer geliÅŸmelerin de ele alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi.

Suriye, Rusya, ABD ve TÃ¼rkiye'den Ä°dlib aÃ§Ä±klamalarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 19:18

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