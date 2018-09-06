ÃœÃ§lÃ¼ zirveye kimler katÄ±lÄ±yor, Ä°dlibâ€™te kim neyi savunuyor?

Tahranâ€™da yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸecek Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede Ä°dlib konuÅŸulacak.Â

Suriye’de cihatçÄ±larÄ±n son büyük kalesi Ä°dlib’e yönelik beklenen operasyon konusunda liderler Tahran’da yapÄ±lacak üçlü zirveye iÅŸaret ediyor.

TAHRAN'DAKÄ° ÜÇLÜ ZÄ°RVEYE KÄ°MLER KATILIYOR?

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yarÄ±n (7 Eylül) yapÄ±lacak Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin ev sahipliÄŸindeki zirveye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin katÄ±lÄ±yor. ErdoÄŸan, Ruhani ve Putin'in zirve sonrasÄ± ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapmasÄ± bekleniyor.

ZÄ°RVEDE NE KONUÅžULACAK?

GörüÅŸmelerin ana gündemi Suriye'deki son durum ve Ä°dlib’e yapÄ±lmasÄ± beklenen operasyon olacak.

Türkiye, Ä°ran ve Rusya, Suriye'de çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgelerinin kurulmasÄ± ve siyasi geçiÅŸ için oluÅŸturulan Astana sürecinin de garantör ülkeleri konumunda bulunuyor.

ZÄ°RVE ÖNEMSENÄ°YOR

ErdoÄŸan, KÄ±rgÄ±zistan dönüÅŸü uçakta gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “GörüÅŸmelerden çÄ±kacak isabetli bir kararla bu süreci aÅŸarÄ±z. 7 Eylül’de Tahran zirvesi var. Bu zirvede bu iÅŸi çok daha olumlu bir noktaya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Bu Astana’nÄ±n devamÄ±dÄ±r. Cenevre ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelme gibi bir durum deÄŸildir. Ä°nÅŸallah Tahran Zirvesi’ni olumlu neticelendirmek suretiyle rejimin oralardaki aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± önlemeyi baÅŸarÄ±rÄ±z. Zirveyi çok önemsiyoruz” dedi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergei Lavrov ise “Astana formatÄ±ndaki partnerlerimiz olan Ä°ran ve Türkiye ile Suriye’deki nihai amaçlarÄ±mÄ±z tamamen birbiriyle örtüÅŸmüyor” dedi.

Ä°DLÄ°B’DE KÄ°M NEYÄ° SAVUNUYOR?

â—˜ Türkiye, Ä°dlib’e operasyon düzenlenmesi durumunda ‘katliam’ ve ‘göç dalgasÄ±’ yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor ve operasyona karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, bölgedeki operasyona karÅŸÄ± çÄ±karken radikal gruplarÄ±n etkisiz hale getirilmesi konusunda birlikte çalÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸini söyledi.

â—˜ Rusya ve Suriye, Ä°dlib'te yoÄŸun bir ÅŸekilde silahlÄ± cihatçÄ± gruplarÄ±n bulunduÄŸunu ve Ä°dlib’in temizlenmesi gerektiÄŸini söylüyor.

â—˜ Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevaz Zarif de Ä°dlib gibi bölgelerde kalan "teröristlerin yok edilmesi gerektiÄŸini söyledi.

â—˜ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da “Katliam olursa ABD çok kÄ±zacak” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

â—˜ BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ä°dlib'in "kan gölüne" dönebileceÄŸini söyledi.

Ä°LK ZÄ°RVE SOÇÄ°'DE, Ä°KÄ°NCÄ°SÄ° ANKARA’DA YAPILMIÅžTI

"Suriye" meselesi için yapÄ±lan zirvelerin ilki Putin'in ev sahipliÄŸinde Soçi'de, ikincisi ErdoÄŸan'Ä±n ev sahipliÄŸinde Ankara'da gerçekleÅŸtirilmiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 22 KasÄ±m 2017'de Soçi'de yapÄ±lan üçlü zirvenin ardÄ±ndan "Türkiye, Ä°ran ve Rusya Devlet BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n Ortak AçÄ±klamasÄ±" yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Söz konusu ortak açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verilmiÅŸti:

"Devlet baÅŸkanlarÄ±, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliÄŸine, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, birliÄŸine ve toprak bütünlüÄŸüne olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmiÅŸ, bahsi geçen gerginliÄŸi azaltma, bölgelerin tesis edilmesi ve Suriye ihtilafÄ±nÄ±n çözümüne yönelik hiçbir siyasi giriÅŸimin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliÄŸine, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, birliÄŸine ve toprak bütünlüÄŸüne hiçbir suretle halel getiremeyeceÄŸini vurgulamÄ±ÅŸlardÄ±r."

Suriye konulu "Türkiye-Rusya-Ä°ran Üçlü Zirvesi"nin ikincisi ErdoÄŸan'Ä±n ev sahipliÄŸinde 4 Nisan 2018'de Ankara'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ÇalÄ±ÅŸma yemeÄŸiyle beraber 1 saat 40 dakika saat süren zirve sonunda üç lider ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlemiÅŸti.

ErdoÄŸan, toplantÄ±da "Suriye'nin toprak bütünlüÄŸü bizim olmazsa olmazÄ±mÄ±zdÄ±r. Birilerinin Suriye dÄ±ÅŸÄ±nda kendilerine göre yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu parselasyonlar bizim için geçerli deÄŸildir. Biz bu toprak ameliyatlarÄ±na sÄ±cak bakmÄ±yoruz. Bu bölge, bunlarÄ±n geçmiÅŸte çok bedelini ödedi." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Öte yandan zirve öncesinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani 1 saat süren baÅŸ baÅŸa görüÅŸme gerçekleÅŸtirmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Suriye, Rusya, ABD ve TÃ¼rkiye'den Ä°dlib aÃ§Ä±klamalarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 11:49

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