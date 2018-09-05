Suriye, Rusya, ABD ve TÃ¼rkiye'den Ä°dlib aÃ§Ä±klamalarÄ±

Rusya ve TÃ¼rkiye Ä°dlib konusunda Ã¼Ã§lÃ¼ zirveyi iÅŸaret etti, Suriye askeri operasyonun daha olasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Suriye'de cihatçÄ±larÄ±n son büyük kalesi olan Ä°dlib'e yönelik operasyon konusunda Rusya, 7 Eylül'de gerçekleÅŸecek olan Rusya- Türkiye-Ä°ran zirvesini iÅŸaret etti. ABD MaslahatgüzarÄ± da "Ä°dlib'e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynÄ± endiÅŸeleri taÅŸÄ±yoruz" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. ErdoÄŸan da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°dlib'de bir katliam olabileceÄŸini söylemiÅŸ, üçlü zirvede konuyu olumlu bir noktaya taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Suriye Ulusal UzlaÅŸÄ± BakanÄ± Ali Haydar ise "Ä°dlib içinse ÅŸu anda askeri eylemlere baÅŸvurulmasÄ±, barÄ±ÅŸ yapmaya göre çok daha olasÄ± görünüyor" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Rusya’nÄ±n dün Ä°dlib’e düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye ordusu da bölgeyi topçu ateÅŸiyle vurmaya baÅŸladÄ±.

TRUMP: KATLÄ°AM OLURSA ABD ÇOK KIZACAK

Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Oval Ofis'te gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde kamuoyunda sÄ±kça tartÄ±ÅŸÄ±lan Ä°dlib konusundaki soruya yanÄ±t veren Trump, “Bu çok üzücü bir durum. Sonuçta onlarÄ±n temkinli ve dikkatli olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. EÄŸer bir katliam olursa dünya buna çok öfkeli olacaktÄ±r, ABD de çok öfkelenecektir” ifadesini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, önceki gün Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “BeÅŸar Esad, Suriye'nin Ä°dlib ÅŸehrine düÅŸünmeden saldÄ±rmamalÄ±. Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar bu muhtemel insanlÄ±k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir” yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert de basÄ±n brifinglerinde “ABD'nin süreci yakÄ±ndan izlediÄŸini” ve “özellikle kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± kararlÄ± bir duruÅŸ göstereceklerini” ifade etmiÅŸti.

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Ä°dlib'de olasÄ± bir kimyasal saldÄ±rÄ± ihtimaline iliÅŸkin, "Kimyasal silah kullanÄ±lana kadar kenarda durup beklemeyeceÄŸiz. Bu konuda BaÅŸkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açÄ±kça konuÅŸarak eÄŸer kimyasal silah kullanÄ±lÄ±rsa ABD karÅŸÄ±lÄ±k verecek demek istedi." demiÅŸti.

ÇAVUÅžOÄžLU: SALDIRILARIN AMACI Ä°DLÄ°B’Ä° ELE GEÇÄ°RMEK

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas ile birlikte Ankara'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ToplantÄ±da Ä°dlib’e iliÅŸkin konuÅŸan Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, “Astana'da imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir anlaÅŸma ile 4 tane gerginliÄŸi azaltacak bölge belirledik. Bunlardan son kalanÄ± Ä°dlib oldu. Åžimdi rejimin Ä°dlib'e saldÄ±rma istediÄŸi ve burayÄ± ele geçirmek istediÄŸi açÄ±k. Ama rejimin garantörleri var, Rusya ve Ä°ran. DolayÄ±sÄ±yla Rusya ve Ä°ran'la temaslarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Maalesef dünden bu yana saldÄ±rÄ±lar oldu. Burada hiç kimse hiç kimseyi kandÄ±rmasÄ±n. Buradaki radikal gruplarÄ±n çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸi ya da bunlarÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini konusunda hem fikiriz. Ama bu saldÄ±rÄ±larÄ±n amacÄ± Ä°dlib'i ele geçirmektir. Bu ciddi bir risk taÅŸÄ±yor. Her bakÄ±mdan bir felaket olur” ifadelerini kullandÄ±.

SURÄ°YE: ASKERÄ° OPERASYON UZLAÅžIDAN DAHA OLASI

Suriye Ulusal UzlaÅŸÄ± BakanÄ± Ali Haydar, Ä°dlib'de askeri operasyon düzenlenmesinin, buradaki gruplarla bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±ndan daha olasÄ± göründüÄŸünü söyledi.

Suriyeli Bakan Haydar, Sputnik'e verdiÄŸi röportajda, binlerce militanÄ±n bulunduÄŸu Ä°dlib'deki durumun güç kullanÄ±larak çözülmesini beklediÄŸini ifade etti. Haydar ÅŸöyle devam etti: "Ä°dlib, diÄŸer bölgeler gibi deÄŸil. Burada çok fazla sayÄ±da militan var. BurasÄ± onlarÄ±n son sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±. AyrÄ±ca Türkiye de Ä°dlib'i elinde tutmak istiyor. AnlayabileceÄŸiniz gibi baÅŸka bölgelerde olduÄŸu gibi uzlaÅŸÄ±ya varmak pek çok faktör nedeniyle kolay deÄŸil."

Suriye hükümeti, ülkede denetimini elinde tutmadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± bölgeleri militanlarÄ±n teslim olduÄŸu ya da baÅŸka bir bölgeye tahliyeyi kabul ettiÄŸi uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmalarÄ±yla geri almÄ±ÅŸtÄ±.

RUSYA DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI: TÜRKÄ°YE Ä°LE YAKIN ÇALIÅžIYORUZ

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°dlib hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. YapÄ±lan açÄ±klamada “Sivil ölümlerin önüne geçmek için Türkiye ile yakÄ±n bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” ifadeleri yer aldÄ±.

ABD'den Pompeo-Ã‡avuÅŸoÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

LAVROV: TÜRKÄ°YE VE Ä°RAN’LA SURÄ°YE’DEKÄ° NÄ°HAÄ° AMAÇLARIMIZ TAMAMEN ÖRTÜÅžMÜYOR

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Moskova’nÄ±n Ankara ile Tahran’la Suriye’deki nihai amaçlarÄ±nÄ±n tamamen birbiriyle örtüÅŸmediÄŸini, ancak üç ülkenin ateÅŸkesin garantörü olarak savaÅŸÄ±n bitmesini istediÄŸini söyledi.

PervÄ±y Kanal’da konuÅŸan Lavrov “Astana formatÄ±ndaki partnerlerimiz olan Ä°ran ve Türkiye ile Suriye’deki nihai amaçlarÄ±mÄ±z tamamen birbiriyle örtüÅŸmüyor” dedi.

Lavrov, farklÄ±lÄ±klara raÄŸmen Rusya, Ä°ran ve Türkiye’nin Suriye’deki savaÅŸÄ±n bitmesini, Suriyelilerin dÄ±ÅŸarÄ±dan müdahaleler olmadan, devlet yapÄ±larÄ±na yönelik bazÄ± tarifler empoze edilmeden kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesini istediÄŸini ifade etti.

ABD MASLAHATGÜZARI: TÜRKÄ°YE Ä°LE AYNI ENDÄ°ÅžELERÄ° TAÅžIYORUZ

ABD BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± Jeffrey M. Hovenier'den Ä°dlib'e yönelik olasÄ± operasyonla ilgili bir açÄ±klama geldi. TBMM'yi ziyaret eden Hovenier, "Ä°dlib'e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynÄ± endiÅŸeleri taÅŸÄ±yoruz" dedi.

ERDOÄžAN DA ÜÇLÜ ZÄ°RVEYE Ä°ÅžARET ETMÄ°ÅžTÄ°

ErdoÄŸan Ä°dlib ve üçlü zirveyle ilgili olarak ÅŸu açÄ±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±: “Ä°dlib’de ÅŸu anda çok acÄ±masÄ±z bir süreç iÅŸletiliyor. Allah göstermesin, buralara füzeler yaÄŸdÄ±rÄ±lacak olursa çok ciddi bir katliam yaÅŸanÄ±r. Öyle bir durumda oradan kaçanlar nereye gelecek? Büyük oranda yine bize gelecek. Bu yeni bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana getirebilir. 7 Eylül’de Tahran zirvesi var. Bu zirvede bu iÅŸi çok daha olumlu bir noktaya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah Tahran Zirvesi’ni olumlu neticelendirmek suretiyle rejimin oralardaki aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± önlemeyi baÅŸarÄ±rÄ±z. Zirveyi çok önemsiyoruz.”

TÜRKÄ°YE: SON GÖRÜÅžME ANKARA’DA YAPILDI

Ä°dlib operasyonu konusunda baÅŸ döndürücü bir tarafik yaÅŸandÄ±. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan (MSB), Suriye konusunda Türkiye ve Rusya ÇalÄ±ÅŸma GruplarÄ± arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin sonuncusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. MSB’den yapÄ±lan açÄ±klamada, “Suriye’deki geliÅŸmeler ve bölgesel güvenlik konularÄ±na yönelik Türkiye ve Rusya ÇalÄ±ÅŸma GruplarÄ± arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin sonuncusu 31 AÄŸustos-04 Eylül 2018 tarihleri arasÄ±nda Ankara’da icra edilmiÅŸtir” bilgisi verildi. AçÄ±klamada, konuyla ilgili müÅŸterek çalÄ±ÅŸmalarÄ±n gelecek dönemde de devam edeceÄŸi belirtildi.

RUS BÜYÜKELÇÄ°DEN ÜÇLÜ ZÄ°RVE AÇIKLAMASI: TÜRKÄ°YE Ä°LE SIKI TEMAS HALÄ°NDEYÄ°Z

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili olarak Türkiye ile çok sÄ±kÄ± temas içinde olduklarÄ±nÄ± belirtti ve Tahran'da gerçekleÅŸecek olan Türkiye-Rusya-Ä°ran zirvesinde de çözümün üretilmesi için mükemmel bir fÄ±rsat doÄŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 22:39

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