Seçim Günlüğü (15 Haziran 2018)

ERDOĞAN’IN SEÇİM YASAKLARINI İHLAL EDEN AFİŞLERİ KALDIRILDI

Antalya Muratpaşa’da Tayyip Erdoğan’ın seçim yasaklarını ihlal eden afişleri İlçe Seçim Kurulu kararıyla kaldırıldı.

Örnek karar: Seçim yasaklarını ihlal eden afişler kaldırıldı Antalya Muratpaşa’da Tayyip Erdoğan’ın seçim yasaklarını ihlal eden afişleri İlçe Seçim Kurulu kararıyla kaldırıldı.

BAHÇELİ: DEMİRTAŞ'TAN BAŞKA ADAM MI YOKTU ADAY OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutukluların cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde bir düzenleme yapılabileceğiyle ilişkin açıklamasına katıldığını açıkladı.

Devlet Bahçeli: Demirtaş'tan başka adam mı yoktu aday olacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasına tepki gösterdi.

İHD GENEL BAŞKANI: SAMİMİYSENİZ OHAL'İ ŞİMDİ KALDIRIN

Seçim yaklaştıkça hükümetten gelen ‘OHAL’i kaldıracağız’ vaadine İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tepki gösterdi.

İHD Genel Başkanı: Samimiyseniz OHAL'i şimdi kaldırın Seçim yaklaştıkça hükümetten gelen ‘OHAL’i kaldıracağız’ vaadine İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tepki gösterdi.

SURUÇ’TA YAŞANAN ÖLÜMLERİN YANKISI SÜRÜYOR

Suruç’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin tepkiler bugün de devam ediyor.

Suruç’ta yaşanan ölümlerin yankısı sürüyor Suruç’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin tepkiler bugün de devam ediyor.

TAYFUN İŞBİLEN SEÇİM GÜVENLİĞİ HAZIRLIKLARINI ANLATTI

Millet İttifakı, HDP ve EMEP, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve sivil inisiyatiflerin kurduğu Adil Seçim Platformundan Tayfun İşbilen, seçim güvenliğini sağlamak için yaptıkları hazırlıkları Evrensel'e anlattı.

Tayfun İşbilen: Erdoğan bizi doğruladı, sandıklara sahip çıkmalıyız Adil Seçim Platformundan Tayfun İşbilen ile seçim güvenliğini konuştuk: Tüm yurttaşları oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz.

DEMİRTAŞ'TAN BAYRAM MESAJI

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden bayram mesajı paylaştı.

Demirtaş’tan bayram mesajı: Güzel ve özgür günlerde görüşmek dileğiyle Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden bayram mesajı paylaştı.

ERDOĞAN'DAN BEDELLİ AÇIKLAMASI: İHTİYACIN OLDUĞU ORTADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerliği de seçim vaatleri arasına ekledi, 'İhtiyacın olduğu ortada, inşallah bayramdan sonra konuşacağız' dedi.

Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: İhtiyacın olduğu ortada Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerliği de seçim vaatleri arasına ekledi, 'İhtiyacın olduğu ortada, inşallah bayramdan sonra konuşacağız' dedi.

EVRENSEL, SEÇİMİN NABZINI TUTUYOR

HDP İstanbul Milletvekili Adayı Ali Kenanoğlu'nun Avcılar Yeşilkent'teki seçim çalışmasını izledik.

Yeşilkent'te HDP adayı ile karşılaşan seçmen: Barajı geçmeniz lazım HDP İstanbul Milletvekili Adayı Ali Kenanoğlu'nun Avcılar Yeşilkent'teki seçim çalışmasını izledik. Seçmen, HDP'nin barajı geçmesi konusunda hemfikir.

METAL İŞÇİLERİNDEN SEÇİM YORUMLARI

Bursa’da çeşitli fabrikalardan metal işçileriyle seçimleri konuştuk.

Metal işçisinden seçim yorumu: Kahraman aramaktan vazgeçmeliyiz Bursa’da çeşitli fabrikalardan metal işçileriyle seçimleri konuştuk.

SURUÇ'TA PROVOKASYON

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerin dün Suruç’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada esnaftan gelen tepki üzerine başlayan tartışma ölüm getirdi. Tepki üzerine başlayan tartışma koruma ve ailelerin de katılmasıyla büyük çaplı kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavga ve sonrasında hastanede yaşanan saldırılar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.