Seçim Günlüğü (15 Haziran 2018)
Seçime sayılı günler kala, seçimin ve sandığın güvenliği daha fazla önem kazanmaya başladı.
ERDOĞAN’IN SEÇİM YASAKLARINI İHLAL EDEN AFİŞLERİ KALDIRILDI
Antalya Muratpaşa’da Tayyip Erdoğan’ın seçim yasaklarını ihlal eden afişleri İlçe Seçim Kurulu kararıyla kaldırıldı.
Örnek karar: Seçim yasaklarını ihlal eden afişler kaldırıldıAntalya Muratpaşa’da Tayyip Erdoğan’ın seçim yasaklarını ihlal eden afişleri İlçe Seçim Kurulu kararıyla kaldırıldı.
BAHÇELİ: DEMİRTAŞ'TAN BAŞKA ADAM MI YOKTU ADAY OLACAK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutukluların cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde bir düzenleme yapılabileceğiyle ilişkin açıklamasına katıldığını açıkladı.
Devlet Bahçeli: Demirtaş'tan başka adam mı yoktu aday olacakMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasına tepki gösterdi.
İHD GENEL BAŞKANI: SAMİMİYSENİZ OHAL'İ ŞİMDİ KALDIRIN
Seçim yaklaştıkça hükümetten gelen ‘OHAL’i kaldıracağız’ vaadine İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tepki gösterdi.
İHD Genel Başkanı: Samimiyseniz OHAL'i şimdi kaldırınSeçim yaklaştıkça hükümetten gelen ‘OHAL’i kaldıracağız’ vaadine İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tepki gösterdi.
SURUÇ’TA YAŞANAN ÖLÜMLERİN YANKISI SÜRÜYOR
Suruç’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin tepkiler bugün de devam ediyor.
Suruç’ta yaşanan ölümlerin yankısı sürüyorSuruç’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin tepkiler bugün de devam ediyor.
TAYFUN İŞBİLEN SEÇİM GÜVENLİĞİ HAZIRLIKLARINI ANLATTI
Millet İttifakı, HDP ve EMEP, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve sivil inisiyatiflerin kurduğu Adil Seçim Platformundan Tayfun İşbilen, seçim güvenliğini sağlamak için yaptıkları hazırlıkları Evrensel'e anlattı.
Tayfun İşbilen: Erdoğan bizi doğruladı, sandıklara sahip çıkmalıyızAdil Seçim Platformundan Tayfun İşbilen ile seçim güvenliğini konuştuk: Tüm yurttaşları oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz.
DEMİRTAŞ'TAN BAYRAM MESAJI
Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden bayram mesajı paylaştı.
Demirtaş’tan bayram mesajı: Güzel ve özgür günlerde görüşmek dileğiyleCezaevinde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden bayram mesajı paylaştı.
ERDOĞAN'DAN BEDELLİ AÇIKLAMASI: İHTİYACIN OLDUĞU ORTADA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerliği de seçim vaatleri arasına ekledi, 'İhtiyacın olduğu ortada, inşallah bayramdan sonra konuşacağız' dedi.
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: İhtiyacın olduğu ortadaCumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerliği de seçim vaatleri arasına ekledi, 'İhtiyacın olduğu ortada, inşallah bayramdan sonra konuşacağız' dedi.
EVRENSEL, SEÇİMİN NABZINI TUTUYOR
HDP İstanbul Milletvekili Adayı Ali Kenanoğlu'nun Avcılar Yeşilkent'teki seçim çalışmasını izledik.
Yeşilkent'te HDP adayı ile karşılaşan seçmen: Barajı geçmeniz lazımHDP İstanbul Milletvekili Adayı Ali Kenanoğlu'nun Avcılar Yeşilkent'teki seçim çalışmasını izledik. Seçmen, HDP'nin barajı geçmesi konusunda hemfikir.
METAL İŞÇİLERİNDEN SEÇİM YORUMLARI
Bursa’da çeşitli fabrikalardan metal işçileriyle seçimleri konuştuk.
Metal işçisinden seçim yorumu: Kahraman aramaktan vazgeçmeliyizBursa’da çeşitli fabrikalardan metal işçileriyle seçimleri konuştuk.
SURUÇ'TA PROVOKASYON
AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerin dün Suruç’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada esnaftan gelen tepki üzerine başlayan tartışma ölüm getirdi. Tepki üzerine başlayan tartışma koruma ve ailelerin de katılmasıyla büyük çaplı kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavga ve sonrasında hastanede yaşanan saldırılar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Esnaf AKP'lilere tepki gösterdi, kan döküldü: 4 ölü, 8 yaralıSuruç’ta bir esnaf, AKP milletvekili adayı Yıldız’a tepki gösterdi. Korumaların müdahalesi kavgaya dönüştü. 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.