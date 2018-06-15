Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: İhtiyacın olduğu ortada

Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerliği de seçim vaatleri arasına ekledi, 'İhtiyacın olduğu ortada, inşallah bayramdan sonra konuşacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce "Öyle bir çalışmamız yok" dediği bedelli askerliği de seçim vaatlerine ekledi. Bayram namazı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan "Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı.

"BİR İHTİYACIN OLDUĞU ORTADA"

Kalıcı bedelli askerlik ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, " O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız" diye konuştu.

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