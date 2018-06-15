İHD Genel Başkanı: Samimiyseniz OHAL'i şimdi kaldırın

Seçim yaklaştıkça hükümetten gelen ‘OHAL’i kaldıracağız’ vaadine İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği “Seçimden sonra OHAL'i kaldıracağız” sözlerini değerlendiren İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Erdoğan'a çağrıda bulunarak, “Eğer samimiyseniz OHAL'i şimdi kaldırın” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında dile getirdiği “Seçimden sonra OHAL'i kaldıracağız” sözlerini değerlendirdi. AKP'nin 2002 yılında yapılan seçimle iktidara geldiğini hatırlatan Türkdoğan, “Rahmetli Ecevit, o seçimde 'iktidara gelirsek OHAL'i kaldıracağız' demişti. AKP iktidara geldi ve OHAL'i uzatmayarak kaldırmıştı. Dolayısıyla burada ikili bir durum var. AKP o dönem OHAL'i kaldırmadı. Zaten önceki hükümet son kez OHAL'i uzatmıştı” diyerek, AKP'nin OHAL'i kaldırma söylemlerinin seçime dönük bir söylem olduğunu söyledi.

'NEDEN SEÇİMLERİ BEKLİYORSUNUZ'

Anayasa'da OHAL'in uzatılma gerekçesinin yazılı olduğunu anlatan Türkdoğan, "Anayasaya göre; yaygın şiddet hareketlerinin olduğu takdirde OHAL uzatılır. 15 Temmuz 2016'da yılında hepimizin kınadığı, karşı çıktığı darbe teşebbüsü vardı. 20 Temmuz'da ise Türkiye'de hiçbir şiddet hareketi yoktu. Tam tersi, hükümeti destekleyen sivil gruplar sokaklarda sürekli gösteri yapıyordu. Dolayısıyla 20 Temmuz 2016 yılında OHAL'i gerektirecek hiç bir şey yoktu” diye konuştu. Erdoğan'ın “Seçimden sonra OHAL'i kaldıracağız” sözlerine tepki gösteren Türkdoğan, “Eğer samimiyseniz OHAL'i şimdi kaldırın. OHAL'i kaldırmanın önünde hiçbir engel yok. Engel olmamasına rağmen neden seçimleri bekliyorsunuz?” dedi.

'BU İKTİDARA GÜVENEMEM'

16 Nisan 2017'de yapılan Başkanlık referandumu ile OHAL'in kalıcı hale getirilmek istendiğini kaydeden Türkdoğan, “Bu Cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleştiğinde, yeni seçilecek cumhurbaşkanı eğer cumhurbaşkanı hükümet sisteminden yana tutum alacaksa, yani AKP ve MHP kazanırsa OHAL rejimi kalıcı hale geliyor. Bu Anayasa yürürlükte kaldığı sürece Türkiye OHAL ile yönetilecek. Bu kalıcı hale geliyor. Ama muhalefet kazanırsa, yeniden demokratik parlamenter sisteme dönüşe yönelik vaatleri sunuyor. OHAL'i de kaldıracaklarına dair taahhütleri var. Buna güvenebiliriz. Ama bu iktidara bir insan hakları savunucusu olarak güvenemem. Çünkü kendi getirdikleri Anayasa değişikliği OHAL'i kalıcı hale getiriyor” diye konuştu. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 10:05

www.evrensel.net