Erdoğan da Bahçeli gibi: Bir başka adam bulamıyor mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Demirtaş’ın adaylığına karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Sultangazi’de miting düzenliyor. Erdoğan konuşmasında muhalefeti hedef aldı; Demirtaş’ın adaylığı konusunda ittifak ortağı Bahçeli gibi “Bir başka adam bulamıyor mu?” dedi. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şunlar:

“Şu ana kadar başta İnce olmak üzere bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Niye? Bunların kitabında terörle mücadele yok ama bizde var.

Bunların partisi (HDP) bir başka, bu tür cezai konumu olmayan, tutukluluğu veya mahkumiyeti olmayan bir başka adam bulamıyor mu da bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor. Dert başka.

Unutmayın, hiçbir zaman zulüm ile abad olunmaz. Onun için biz mazlumların yanında yer alacağız, yer almaya devam edeceğiz. Bu oyunu da bozacağız.

Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış diyorlar, lafta özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların bugüne kadar öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce binlerce.

‘İNCE KUDÜS MESELESİNİ İSTİSMAR ETTİ’

Sizin Kudüs'le bir derdiniz yok. Afrin meselesinde ne dediler. 'Afrin'e gitmeyin.' Cerablus'ta ne dediler? 'Gitmeyin.' Biz ne dedik? Gideceğiz. Gittik mi, gittik. Şu ana kadar orada Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusu hamdolsun teröristlere karşı büyük mücadele verdi. Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık.

KANDİL OPERASYONU

Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabb'im Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin. Biz bütün imkanlarımızla şu anda Mehmedimizin yanındayız, komutanlarımızın yanındayız.

DÖRDÜNCÜ KÖPRÜ

Çıkmış konuşuyor Bay İnce. Dördüncü köprüyü yapacakmış. Yap bakalım, nereye yapacaksın? Adres veremiyor, veremez. Bildiği yok. Ders çalışmamış. Biz şu anda Marmaray'ı yaptık mı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı, Osmangazi Köprüsü'nü yaptık mı? Ara sıra Bay Muharrem de istifade eder dedik.” (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 15:38

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