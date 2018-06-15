Suruç’ta yaşanan ölümlerin yankısı sürüyor

Suruç’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin tepkiler bugün de devam ediyor.

Suruç’ta bir esnafın, seçim ziyareti sırasında AKP Milletvekili Adayına tepki göstermesiyle başlayan; 4 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan olaylara ilişkin tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç’ta yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök’ü görevlendirdi. Gök, Suruç'a gitti.

CHP'Lİ ÖZEL: SİYASETE KAN BULAŞTIRANLARI LANETLİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise “Türkiye adına utanç verici ve yürek burkucu bir haber aldık. Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız seçim çalışması yaparken, bir saldırıya uğramış. Bu son derece üzücü bir durum. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi ailesine ve teşkilatına, hem de sayın milletvekili ve ailesine başsağlığı diliyoruz. CHP grubu adına siyasete bu kanı bulaştıranları lanetliyor ve kınıyoruz” dedi.

BAHÇELİ: SOĞUKKANLI OLMAK LAZIM

Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Ak Parti'ye yönelik yapılan saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğinin anımsatılması üzerine şunları söyledi:

"Her yönüyle üzücü bir olay. Bir siyasi milletvekili ve onun ailesine yönelik saldırı. Bu saldırıda milletvekilinin ağabeyi hakkın rahmetine kavuşuyor. Bu çok yönlü incelenmeli. Bunu da tahrik yönüyle önümüzdeki seçimin 9 gününü çatışan bir Türkiye değil, bu gibi olaylara karşı sabırlı ve soğukkanlı davranan bir Türkiye ile seçimin atlatılmasında yarar vardır. Olay üzücüdür. Hakkın rahmetine kavuşan milletvekilinin ağabeyine Allah rahmet eylesin. Ak Partililere karşı özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zaman zaman belediye başkanlarına, il başkanlarına, parti yöneticilerine karşı PKK tarafından sadırılar olmuştur. Bunlara rağmen sabrı elden bırakmamak lazım. Soğukkanlı davranmak lazım. 24 Haziran'ı en aza indirilmiş çatışma ortamında gerçekleştirmekte yarar vardır diye düşünüyorum"

SURUÇ’TA NE OLDU?

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerin Suruç’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada esnaftan gelen tepki üzerine başlayan tartışma ölüm getirdi. Tepki üzerine başlayan tartışma koruma ve ailelerin de katılmasıyla büyük çaplı kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavga ve sonrasında hastanede yaşanan saldırılar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. (HABER MERKEZİ)

Esnaf AKP'lilere tepki gösterdi, kan döküldü: 4 ölü, 8 yaralı

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 10:26

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