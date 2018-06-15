Örnek karar: Seçim yasaklarını ihlal eden afişler kaldırıldı

Antalya Muratpaşa’da Tayyip Erdoğan’ın seçim yasaklarını ihlal eden afişleri İlçe Seçim Kurulu kararıyla kaldırıldı.

Antalya Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Antalya’da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in başvurusu üzerine toplanan İlçe Seçim Kurulu, alt ve üst geçitler ile refüjlerde bulunan kamuya ait elektrik iletim direklerine asılan afişlerin, seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılması talebini görüşerek CHP’nin itirazını haklı buldu.

Karar, AKP ve MHP’li ilçe seçim kurulu üyelerinin muhalefetine karşın ilçe seçim kurulu başkan ve diğer kurul üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (15 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 11:23

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