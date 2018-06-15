İsveç Sol Parti: OHAL seçimlerden önce kaldırılmalı

İsveç Sol Parti Dış Politika Sözcüsü Yasmine Poiso Nilsson, adil seçimler için 24 Haziran’dan önce OHAL’in kaldırılması çağrısı yaptı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Sol Parti Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Yasmine Poiso Nilsson, 24 Haziran’da OHAL koşullarında adil ve özgür seçimlerin yapılamayacağını belirterek seçimlerden önce OHAL’ın kaldırılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin baskın seçimlere giderek muhalefetin seçimlere katılma olanağını daha baştan sınırladığını söyleyen Nilsson, “Her şeyden önce OHAL kaldırılmalı ve tüm partiler özgür bir biçimde ve eşit koşullarda kampanyalarını yürütebilmeli” dedi. Evrensel’in sorularını yanıtlayan Nilsson, HDP’nin çok ağır baskılar altında olduğu, binlerce yöneticisi ve üyesinin cezaevlerinde tutuklu bulunduğu koşullarda seçimlere gireceğini belirterek şunları kaydetti: “Biz Sol Parti olarak Demirtaş ve HDP’nin gerçek bir demokrasi için verdiği mücadeleyi destekliyoruz. HDP’ye yönelik baskıları ve Türkiye’deki hak ihlallerini pek çok kez parlamentonun gündemine getirdik. Başkanımız Jonas Sjöstedt parti liderleri tartışmasında, ben de 1 Mayıs konuşmamda konuyu dile getirdik. Erdoğan’ın giderek otoriterleştiğine dikkat çektik ve bunu engellemenin önemine vurgu yaptık.”

İsveç Hükümeti ve Avrupa Birliği’nin mültecilerin Avrupa’ya gelmelerini engelleyen anlaşmadan dolayı Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihlallere yeterli ölçüde tepki göstermedikleri değerlendirmesini yapan Nilsson, “Bunun için Avrupa Birliği ilk olarak sığınmacılar için yapılan anlaşmayı yırtmalı ve Türkiye'ye yapılan ödemeleri durdurmalı” dedi.

Nilsson, Sol Parti’nin pratikte HDP ile dayanışmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlediğini, tutuklu HDP eş başkanlarının duruşmalarını izlemek için kendisinin parti lideri Jonas Sjöstedt’le birlikte Türkiye’ye gittiğini hatırlatarak 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Sol Parti’nin yapmayı planladığı etkinlikleri şu cümlelerle özetledi:

“16-17 tarihlerinde Stockholm'de yapılacak oy verme işlemleri için bir milletvekili arkadaşımızı görevlendirdik. 3 milletvekilimizi de, 24 Haziran’da Türkiye’de yapılacak seçimlere gözlemci olarak katılmaları için görevlendireceğiz.”

DÜNYA ERDOĞAN'IN DAHA FAZLA OTORİTERLEŞMESİNE SESSİZ KALAMAZ

Muhalefetin çoğunluğu sağlayabilmesi için HDP’nin barajı geçmesi gerektiğini söyleyen Nilsson, bu gerçekleşmediği takdirde Türkiye’deki gelişmelerin nereye evrileceği sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu çok kaygı verici.Erdoğan daha şimdiden 10 yıl iktidarda kalmayı planlıyor. Son bir kaç yıl içinde cumhurbaşkanı olduktan sonra yaptıklarını gördük. Aynı şeylerin devam etmesine izin veremeyiz. Türkiye AB'ye aday ülke. Daha açık ve net taleplerde bulunmalıyız. Bunu yapabilmek için de önce sığınmacılarla ilgili anlaşmayı iptal etmeliyiz. İsveç, Avrupa Birliği ve dış dünya Erdoğan'ın daha fazla otoriterleşmesine karşı sessiz kalamaz. Rusya söz konusu olduğunda yaptırım gündeme geliyor. Aynı şekilde Türkiye'ye de yaptırım uygulanmalı.”

HDP İLE DAYANIŞMAMIZ SÜRECEK

Sol Parti’nin Demirtaş ve HDP’yi tüm olanaklarıyla ve gücüyle desteklediğini söyleyen Nilsson, “Tüm baskı ve engellemelere rağmen HDP’nin yüzde 10 barajını geçeceğini duymak bizi mutlu ediyor. Geleceğe yönelik umutlarımızı artırıyor” dedi. Nilsson, Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve parlamentoda bulunan diğer partilerin sık sık Türkiye’deki gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylemelerine rağmen pratikte somut adım atmamakla eleştirdikten sonra “Biz, Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihlallere karşı somut adımlar atılmasını talep ettik. Bu talebimizi de her platformda gündeme getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Seçim Günlüğü (15 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 12:28

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