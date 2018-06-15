Devlet Bahçeli: Demirtaş'tan başka adam mı yoktu aday olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasına tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutukluların cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde bir düzenleme yapılabileceğiyle ilişkin açıklamasına katıldığını açıkladı. Bahçeli, “HDP eğer Türkiye'de bir siyasi kurum olarak PKK'nın gölgesinden sıyrılmış bir mücadele yürütürken, bir aday çıkarma ihtiyacı hissediyorsa, ki böyle bir aday çıkarma düşüncesine sahip olanlar Türkiye'yi zora koyan HDP'yi zora koyan, PKK ile olan mücadeleyi gölgeleyen bir davranış içerisinde Selahattin Demirtaş'tan başka HDP'de adam mı yoktu, yani cumhurbaşkanı adayı olacak tarzda. O kadar tutuklular içerisinde onu mu buldular” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Burada kendisini bekleyen partililerle bayramlaşan Bahçeli, Kandil operasyonuna ilişkin de “Yıllardan beri Kandil'e bir bayrak dikmek gereğini vurgulamıştık. İnşallah o bayrak, Afrin'de olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi, Kandil'de de dikilecektir diye inanıyorum” dedi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 10:59

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