Almanya’da ‘Demirtaş’a özgürlük’ çağrısı

Almanya'da Selahattin Demirtaş'la dayanışma amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Demirtaş'ın serbest bırakılması istendi.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Almanya’nın Köln kentinde Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve bütün politik tutuklular için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Almanya-Türkiye Kültür Forumu ve Almanya-Türkiye İnsan Hakları Derneği (TÜDAY) tarafından düzenlenen etkinliğe aralarında tanınmış Alman yazar Günther Wallraff ve Can Dündar’ın da olduğu çok sayıda kişi katılırken, hep birlikte Demirtaş’ın seslendirdiği türküler söylendi.

Daha önce politik tutuklularla dayanışmak için bir çok kez Türkiye’ye gittiğini ve duruşmalara katıldığını anlatan Wallraff, “Almanya’dan baktığımda Erdoğan’ın günleri sayılı görünüyor. Bunun için HDP’nin barajı geçmesinin çok önemli olduğunu artık biz de biliyoruz. Eğer benim bir oyum olsaydı bunu hiç çekinmeden Demirtaş’a ve HDP’ye verirdim” dedi. Demirtaş’ın kaleme aldığı kitabı da okuduğunu anlatan Wallraff, “Demirtaş bana göre Türkiye’nin Mandela’sı. Serbest bırakılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Berlin’den etkinliğe katılmak için gelen Gazeteci-Yazar Can Dündar ise, “Çağlayan Adliyesi’nde hakkımda tutuklama kararı verildiğinde, telefonuma el konulmadan son görüşmeyi beni arayan Demirtaş ile yaptım. O son görüşmede bana ‘Seni yalnız bırakmayacağız’ dedi. Şimdi diyorum ki biz de seni yalnız bırakmayacağız. Alman silah şirketleri belki Erdoğan’ı kurtaramayacak, ama bu dayanışma Demirtaş’ı kurtaracaktır” dedi.

‘DEMİRTAŞ’I ALMAN PANZERİYLE GÖTÜRDÜLER’

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş ise gözaltına almanın gerçekleştiği 4 Kasım 2016’ya dair ilginç bir ayrıntıyı paylaştı:

“Evin önüne vardığımızda hepimiz bekleyen beyaz polis minibüsün hareket etmesini engellemeye çalışıyorduk. Çünkü ağabeyimin o minibüste olduğunu düşünüyorduk. Daha sonra arkadaki Alman panzerine bindirildiğini öğrendik. Bu nedenle Alman silahlarının Türkiye’ye satılması derhal durdurulmalı. Alman dostlarımızla birlikte bu mücadeleyi büyüteceğiz.”

Sanatçılardan Demirtaş’ın tutukluluğuna tepki

YILDIRIM VE HEZER MAHKEME KARARIYLA KONUŞTU

Etkinlikte milletvekillikleri düşürülen HDP’li siyasetçiler Ahmet Yıldırım ve Tugba Hezer ise ancak mahkeme kararıyla konuşma yapabildi. Daha önce konuşmacı olarak duyurulan Yıldırım ve Hezer’e Federal İçişleri Bakanlığı itiraz etmişti. Bakanlık 26 Mayıs’ta Köln’de yapılan mitinge de her iki siyasetçinin konuşmasına karşı çıkmış, bu nedenle izin verilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yeşiller Partisi Eyalet Milletvekili Berivan Aymaz, bakanlığın bu kararına karşı Köln Mahkemesi’ne itiraz ettiklerini ve mahkemenin her iki siyasetçinin konuşma özgürlüğü olduğu yönünde karar verdiğini söyledi. Aymaz yaptığı konuşmada, “Mahkemenin bu kararı hukuk devletinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Bağımsız yargının en kısa zamanda Türkiye’de de olması, Demirtaş ve diğer siyasetçilerin en kısa zamanda serbest bırakılması en büyük dileğimiz” dedi.

DEMİRTAŞ’IN KAÇMA İHTİMALİ YOK

Mahkeme kararıyla konuşan HDP eski Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Demirtaş’ın tutuklanmasından kısa bir süre önce birlikte İngiltere’de olduklarını ifade ederek, “Diyarbakır belediye başkanlarımız gözaltında alındığında hemen Londra’dan ilk uçakla Türkiye’ye döndük. Demirtaş tutuklanacağını bile bile döndü. Çünkü bu yolun dikenli gül bahçesi olduğunu biliyordu. Kaçma ihtimali sıfır olan bir siyasetçinin haksız yere tutuklanması Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını gösteriyor. Anayasa Mahkemesi’nin kısa bir süre önce verdiği karar da bunu gösteriyor” dedi. Tuğba Hezer de yaptığı konuşmada herkesi sandık başına giderek oy kullanmaya çağırdı.

Sanatçılar Çetin Oraner, Ozan Diyar ve Ozan Cömert’in sahne aldığı etkinlik Demirtaş’ın söylediği “Sallana Sallana” türküsünün birlikte söylenmesiyle son buldu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 12:15

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