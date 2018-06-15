Tayfun Ä°ÅŸbilen: ErdoÄŸan bizi doÄŸruladÄ±, sandÄ±klara sahip Ã§Ä±kmalÄ±yÄ±z

Adil SeÃ§im Platformundan Tayfun Ä°ÅŸbilen ile seÃ§im gÃ¼venliÄŸini konuÅŸtuk: TÃ¼m yurttaÅŸlarÄ± oy kullanmaya ve sandÄ±klara sahip Ã§Ä±kmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz.

Birkan BULUT

Ankara

Millet Ä°ttifakÄ±, HDP ve EMEP, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve sivil inisiyatiflerin kurduÄŸu Adil Seçim Platformundan Tayfun Ä°ÅŸbilen, seçim güvenliÄŸini saÄŸlamak için yaptÄ±klarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± gazetemize anlattÄ±. Ä°ÅŸbilen, “Saadet Partisinden Ä°yi Partiye, CHP’den HDP’ye kadar muhalefet partileri artÄ±k bir araya gelebiliyorlar. Bu ortaklÄ±k, muhalefetin bundan sonra da ülkenin sorunlarÄ±nÄ± çözmek için bir araya gelebileceÄŸinin iÅŸaretidir” dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n “SandÄ±k hakimiyetini kurarsak iÅŸi baÅŸlamadan bitiririz” sözlerini de hatÄ±rlatan Ä°ÅŸbilen, “Tam da bu sözler bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸin ne kadar doÄŸru ve gerekli olduÄŸunu gösteriyor” dedi, tüm yurttaÅŸlarÄ± oy kullanmaya ve sandÄ±klara sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

SANDIKLARA SAHÄ°P ÇIKMAK Ä°ÇÄ°N GÜÇ BÄ°RLÄ°ÄžÄ°

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, demokratik kitle örgütleri ve emek örgütleri seçim güvenliÄŸini saÄŸlamak, sandÄ±klara sahip çÄ±kmak için güç birliÄŸi yaparak Adil Seçim Platformunu kurdu. Ä°ki hafta önce ilan edilen Adil Seçim Platformunda CHP, HDP, Ä°yi Parti, Saadet Partisi, Emek Partisi, BirleÅŸik Haziran Hareketinin yanÄ± sÄ±ra DÄ°SK, KESK, Demokrasi için Birlik, Oyum Güvende, Hak ve Adalet, SandÄ±k Gücü, Seçim Süreci Meclisleri, Memeleket Biziz gibi birçok kurum da yer alÄ±yor. Özellikle 16 Nisan referandumunda YSK’nin mühürsüz oylarÄ±n da geçerli sayÄ±lmasÄ± kararÄ±yla daha da ÅŸaibeli hale gelen seçim güvenliÄŸini, Adil Seçim Platformundan Tayfun Ä°ÅŸbilen ile konuÅŸtuk.

'PARTÄ°LER EKSÄ°KLERÄ° BÄ°RLÄ°KTE GÄ°DERÄ°YOR'

Türkiye’de son 5-6 yÄ±ldÄ±r yapÄ±lan seçimlerde kurumsal ve sistematik olarak hileler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yönelik çok fazla veri olduÄŸunu söyleyen Tayfun Ä°ÅŸbilen, buna karÅŸÄ± pek çok sivil inisiyatif ve sendikanÄ±n yanÄ± sÄ±ra siyasi partilerin de özel çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Siyasi partilerin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda seçim güvenliÄŸinin çok önemli bir yer kaplamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°ÅŸbilen, bu dönemde özellikle “hayÄ±r bloku” ve seçim ittifaklarÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ilk defa bütün muhalefetin bir araya gelip ortak hareket etmeyi seçtiÄŸini vurguladÄ±. Ä°ÅŸbilen, Adil Seçim Platformunun bugüne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Siyasi partiler sandÄ±k kurulu üyelerini belirlerken birlikte hareket ettiler. Kendi eksik olduklarÄ±, zayÄ±f olduklarÄ± yerlerde birbirlerine destek oldular. Bu süreçte bütün sivil toplum ve emek örgütleri de ulaÅŸabildikleri kiÅŸileri siyasi partilere yönlendirdiler, sandÄ±k kurulu üyesi olmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±lar. Åžimdi de gözlemci (müÅŸahit) organizasyonuyla ilgili çalÄ±ÅŸmalar yürütüyoruz.”

'500 BÄ°N MÜÅžAHÄ°T BULMAK Ä°STÄ°YORUZ'

FotoÄŸraf: DHA

YurttaÅŸlarÄ±n mutlaka oy vermesi gerektiÄŸine dikkat çeken Ä°ÅŸbilen, seçim günü neredeyse sandÄ±klarÄ±n tamamÄ±nda yaÅŸanan olumsuzluklarÄ±n haber verilerek tek merkezde toplanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Adil Seçim Ä°letiÅŸim Merkezi kurarak buradan seçimle ilgili bilgilerin doÄŸru bir ÅŸekilde seçmenle paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ä°ÅŸbilen, bugüne kadar siyasi partilerin, sivil inisiyatiflerin desteÄŸiyle 500 bine yakÄ±n sandÄ±k kurulu üyesi görevlendirdiÄŸine dikkat çekti. 500 bin de müÅŸahit bulmak istediklerini söyleyen Ä°ÅŸbilen, “AyrÄ±ca avukat ve diÄŸer seçim görevlileri örgütlenmemiz gibi çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. Siyasi partiler seçimden sorumlu görevlileriyle bu bilgileri birbirleriyle de paylaÅŸacaklar” diye konuÅŸtu.

'24 SAAT SANDIKLARI BIRAKMAYACAÄžIZ'

24 Haziran günü her siyasi partinin kendi genel merkezinde seçimleri takip edeceÄŸini kaydeden Ä°ÅŸbilen, kendilerinin de ayrÄ± bir kriz merkezi olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸbilen, “Ülkemizde her seçim oy vermeden sayÄ±mlara kadar sabah saat 6.00’dan diÄŸer sabah saat 6.00’ya kadar, yani 24 saat sürer. O gün ortaya çÄ±kabilecek tüm hukuki, fiziki problemler kriz merkezimizde toplanacak. Biz seçimlerde oluÅŸan problemlere iliÅŸkin topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tüm bilgileri siyasi partilerle paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Yani bir eÅŸ güdüm merkezi oluÅŸturulacak. Adil Seçim Platformunun muhalefet partileri tarafÄ±ndan oluÅŸturulmuÅŸ olmasÄ±, AKP oylarÄ±na sahip çÄ±kmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor. AKP oylarÄ±nÄ±n da sandÄ±ÄŸa girdiÄŸi gibi çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Adil seçim Platformunun mobil uygulamasÄ±nÄ± da ortaklaÅŸtÄ±rÄ±p herkesle paylaÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

TAÅžINAN SANDIKLARA 3 KAT GÖREVLÄ°

YSK’nin Bölge’de 18 ili kapsayan sandÄ±k taÅŸÄ±ma ve birleÅŸtirme kararÄ±nÄ±n seçim güvenliÄŸi konusunda endiÅŸelere yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ä°ÅŸbilen bu konuda yoÄŸun çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, seçmenleri sandÄ±ÄŸa taÅŸÄ±ma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. YakÄ±n köylerden araçlarla, seçmenlerin sandÄ±klara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± aktaran Ä°ÅŸbilen, o sandÄ±klarda olmasÄ± gerekenden 3 kat fazla görevli bulunduracaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

'REFERANDUMDAKÄ° GÄ°BÄ° BÄ°R HAVA VAR'

Bu seçimler öncesinde 16 Nisan referandumuna benzer bir hava olduÄŸuna dikkat çeken Ä°ÅŸbilen, “Referandumda ‘hayÄ±r’ veren cephedeki ortaklaÅŸma ile muhalefete güven geldiÄŸini görüyoruz. Buna ek olarak biz ilk defa bir problem için bir araya geldik ve problemlerimizi çözebiliyoruz. Saadet Partisinden Ä°YÄ° Partiye, CHP’den HDP’ye kadar muhalefet partileri artÄ±k bir araya gelebiliyorlar. Bu ortaklÄ±k, muhalefetin bundan sonra da ülkenin sorunlarÄ±nÄ± çözmek için bir araya gelebileceÄŸinin iÅŸaretidir. Bu partiler seçimleri kazandÄ±ÄŸÄ±nda bir enkazla karÅŸÄ±laÅŸacak ve seçim güvenliÄŸi için bir araya gelmenin ülke sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için de önemli bir adÄ±m olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bugün seçim güvenliÄŸi için siyasi parti ve sivil inisiyatiflerin daha organize olduÄŸunu ve sandÄ±klarÄ±n doluluk oranÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebilirim” diye konuÅŸtu.

'BÜTÜN YURTTAÅžLAR OY KULLANMALI VE SANDIÄžA SAHÄ°P ÇIKMALI'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n kapalÄ± bir toplantÄ±da “SandÄ±k hakimiyetini kurarsak iÅŸi baÅŸlamadan bitiririz” sözlerini hatÄ±rlatan Ä°ÅŸbilen, “Tam da bu sözler bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸin ne kadar doÄŸru ve gerekli olduÄŸunu gösteriyor. KaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n, ÅŸüphelerimizin doÄŸruluÄŸunu ortaya koyuyor” dedi. ErdoÄŸan’Ä±n sarf ettiÄŸi sözlerin bilindiÄŸini ancak artÄ±k kendisinin de itiraf etmiÅŸ olduÄŸunu belirten Ä°ÅŸbilen, bu nedenle herkesi oy kullanmaya ve adil bir seçim için sandÄ±klarda görev almaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 13:35

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