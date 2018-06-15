Demirtaş’tan bayram mesajı: Güzel ve özgür günlerde görüşmek dileğiyle

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden bayram mesajı paylaştı.

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaştı. Ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafın yer aldığı mesajda “Ramazan Bayramınızı ailecek tebrik eder, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu nice bayramlar dileriz. Güzel ve özgür günlerde görüşmek dileğiyle...” ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 09:41

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