Metal iÅŸÃ§isinden seÃ§im yorumu: Kahraman aramaktan vazgeÃ§meliyiz

Bursaâ€™da Ã§eÅŸitli fabrikalardan metal iÅŸÃ§ileriyle seÃ§imleri konuÅŸtuk.

Muzaffer ÖZKURT

Bursa

Bursa, kayÄ±tlÄ± 700 bin iÅŸçinin olduÄŸu bir kent. Renault, TOFAÅž, Bosch gibi tekeller ve bu tekellere üretim yapan yan sanayide çalÄ±ÅŸan 150 bin metal iÅŸçisi, 3 milyonun üzerinde nüfusu bulunan Bursa’nÄ±n ekonomik ve sosyal hayatÄ±na rengini veriyor. Ä°ÅŸçiler, fabrikalarda en çok seçim, dolardaki artÄ±ÅŸ, vergi adaletsizliÄŸi, yoksullaÅŸma, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n yüksek ancak aylÄ±klarÄ±n düÅŸük olmasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor. Bunlara 2015 Metal FÄ±rtÄ±na döneminde yaÅŸananlar, geçen MESS sözleÅŸmesi döneminde grevlerinin yasaklanmasÄ± da eklenebilir.

DolayÄ±sÄ±yla tüm bu tartÄ±ÅŸma konularÄ±yla ilgili son yÄ±llardaki olumsuz geliÅŸmelerin sandÄ±ÄŸa da yansÄ±masÄ± beklenir. Ancak referandumda ‘hayÄ±r’ demiÅŸ olsa da Bursa’da metal iÅŸçilerinin memnuniyetsizliÄŸinin sandÄ±ÄŸa bütünüyle yansÄ±tacaÄŸÄ±nÄ± söylemek bugün açÄ±sÄ±ndan mümkün görünmüyor. Peki neden? Bu sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± bulabilmek için Bursa’da çeÅŸitli fabrikalardan iÅŸçilerle görüÅŸtük.

YÄ°NE HERKES BORÇLU

Ä°ÅŸçilerden en çok duyduÄŸumuz söz “Ben çorbama bakarÄ±m”, “Belirleyici olan tencerede ne kaynadÄ±ÄŸÄ±” oluyor. MESS sözleÅŸmesinde “memnun edici” bir zam aldÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünen iÅŸçiler, aradan geçen 6 ayda aldÄ±klarÄ± zammÄ±n fazlasÄ±yla eridiÄŸini söylüyor. Bosch’ta çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi gelinen noktayÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: “ZammÄ± alÄ±nca borcu daha rahat öder hale geldik ama bu bitti. Bir de vergi dilimine girince ücretler düÅŸtü. Åžimdi herkes yine borçlu. DolabÄ±nda yine aynÄ± ÅŸeyler var ve yine aynÄ± yemekleri yiyor. Yani deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. SözleÅŸme ilk bittiÄŸinde bir sonraki sözleÅŸme yüzde 5-6’ya biter diyenler ÅŸimdi ‘Kimse bize düÅŸük zamla gelmesin’ demeye baÅŸladÄ±. Yani sendikamÄ±z Türk Metal’in yüzyÄ±lÄ±n sözleÅŸmesi dediÄŸi zam çoktan eridi, sÄ±fÄ±rlandÄ±.”

AKP’ye oy veren iÅŸçiler, bu durumun nedenlerine dair, hükümetin dilinden konuÅŸuyor; “DÄ±ÅŸ güçlerin oyunu”, “Baronlar böyle istiyor”... Ä°nce ya da AkÅŸener’i destekleyenler ise yaÅŸananlardan hükümeti sorumlu tutuyor, ErdoÄŸan gittiÄŸinde iÅŸlerin deÄŸiÅŸebileceÄŸini söylüyor.

HEP Ä°ÅžÇÄ°YÄ° EZEN ÇARK

Ancak kime oy verirse versin, iktidara kim gelirse gelsin iÅŸçiler, kendileri açÄ±sÄ±ndan durumun düzeleceÄŸini de düÅŸünmüyor.

ErdoÄŸan’a kesinlikle oy vermeyeceÄŸini söyleyen ama oyunun rengini gizleyen Renault iÅŸçisiyle konuÅŸuyoruz. “Patronlar kâr üzerine kâr elde ediyor, iÅŸçilerin durumu kötüleÅŸiyor. Neden daha fazlasÄ±nÄ± alamasÄ±n iÅŸçi?” diye soruyoruz. “Sen” diyor, “Ä°ÅŸçinin tarafÄ±ndan bakÄ±yorsun. Bunun bir de Renault ve devlet tarafÄ± var. Sen ne yapÄ±yorsun, ucuz iÅŸçilik satÄ±yorsun. Renault iki dönem ilk 5’e girmeyen fabrikasÄ±na bir daha yeni proje vermiyor. Bir proje 5 yÄ±l daha fabrikanÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ± ve istihdam yaratmasÄ± demek. Renault yönetimi soluÄŸu bakanlarÄ±n yanÄ±nda alÄ±yor. Durum bu. Onlar da ‘Siz devam edin, iÅŸçi hep ister zaten, isyan ederse de biz bastÄ±rÄ±rÄ±z’ diyor. Ä°syan mÄ± ettin, gidiyorlar Tayyip’in yanÄ±na, o da iÅŸte grevleri yasaklÄ±yor filan. Çark böyle iÅŸliyor ve birileri hep kazanÄ±rken arasÄ±nda ezilen iÅŸçi oluyor.”

“AkÅŸener ya da Ä°nce bu çarkÄ± deÄŸiÅŸtirebilir mi?” sorusuna ise o da, diÄŸer iÅŸçiler de, olumlu yanÄ±t vermiyor.

ÖrneÄŸin Ä°nce’ye oy vereceÄŸini söyleyen bir baÅŸka Renault iÅŸçisi, “Bir sürü söz veriyor ama gelse yapacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum. Ama en azÄ±ndan ÅŸimdikinden kötü olmaz. BunlarÄ±n döneminde ne adalet kaldÄ± ne ekonomi” diyor. “Peki, bu ekonomik model deÄŸiÅŸmez mi?” diye sorunca “Bilsem, ben de bir partiye üye olur kurtarÄ±cÄ± olurdum” yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor.

AH BÄ°R KAHRAMAN ÇIKSA...

AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyen iÅŸçiler de ErdoÄŸan yeniden seçilince kendileri için bir ÅŸey deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini biliyor. Hemen hepsi “Evet iÅŸçi için ve tarÄ±m için bir ÅŸey yapmadÄ±, ama en azÄ±ndan hizmet getirdi” diye savunuyor ErdoÄŸan’Ä± ve AKP’yi. Beklenti ise en azÄ±ndan mevcut durumun devam etmesi. Yani iÅŸini kaybetmesin, zorlansa da borcunu ödemeye devam edebilsin... BaÅŸka bir ifadeyle AKP kazanamazsa elindekini de kaybetmekten korkuyor.

Peki, nasÄ±l düzelecek bu iÅŸ? AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yanÄ±tlar, AKP’ye oy verenlerin de karÅŸÄ± çÄ±kanlarÄ±n da, ErdoÄŸan’a tapanlarÄ±n da nefret edenlerin de aynÄ± fikirden beslendiÄŸini gösteriyor: “Bir kahraman çÄ±kacak ve bizi kurtaracak.”

Mesela Ä°nce’ye oy vereceÄŸini söyleyen bir Renault iÅŸçisi “Fabrikada bir sürü üniversite mezunu var. Ä°çlerinden biri çÄ±kar hem kendini hem bizi kurtarÄ±r” diye konuÅŸuyor. Yine Ä°nce’ye oy vereceÄŸini söyleyen, yan sanayi fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir kadÄ±n iÅŸçi “Ben Norveç’te yaÅŸamak isterim ama bu ülkenin orasÄ± gibi olmasÄ± için bir ÅŸey yapÄ±yor musun dersen, hayÄ±r. Herhalde bir kahraman bekliyoruz” diyor. ‘Neden bir ÅŸey yapmÄ±yorsun’un yanÄ±tÄ± ise “Çok borcum var” oluyor.

AKP’ye oy veren iÅŸçiler, yaÅŸadÄ±klarÄ± çeliÅŸkinin üstünü, A Haber’in “güllük gülistanlÄ±k memleket” haberleri ve DiriliÅŸ gibi dizilerle örtüyor. “Eli kÄ±lÄ±çlÄ±, vurduÄŸunu deviren” bir döneme özlem duyan iÅŸçi, bu yolla kendine geçici de olsa yeni bir gerçeklik yaratÄ±yor ve bunun elinden alÄ±nmasÄ±na da izin vermek istemiyor. Ama bir yandan da uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle bu özlemin gerçek olamayacaÄŸÄ±nÄ± biliyor. “ABD ile iliÅŸki kurmadan politika yapÄ±lmaz” deyip Kurtlar Vadisi Irak filminde AmerikalÄ± askerlerin baÅŸÄ±na çuval geçiren film karakterini ayakta alkÄ±ÅŸlayan ruh hali, bu kez DiriliÅŸ dizisiyle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor.

Peki, bir kahraman gelip iÅŸçileri kurtarÄ±r mÄ±? Ä°ÅŸçiler harekete geçmeden seçilecek bir cumhurbaÅŸkanÄ± iÅŸçilerin taleplerini karÅŸÄ±lar mÄ±?.. Sorular çok; yanÄ±tlar ise tek kelime: “HayÄ±r!”

BENÄ°M GÄ°BÄ° Ä°ÅžÇÄ°LER Ä°LERÄ° ÇIKARSA...

Özellikle Metal FÄ±rtÄ±na döneminde, iÅŸ birlikçi sendikacÄ±larÄ± da bir kenara fÄ±rlatarak verilen mücadeleyi konuÅŸuyoruz. Ä°ÅŸçilerin OHAL’in ve grev yasaklarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, sÄ±nÄ±rsÄ±z grev hakkÄ±, vergi adaletinin saÄŸlanmasÄ±, örgütlenme özgürlüÄŸü, sendika seçme özgürlüÄŸü gibi ortaklaÅŸtÄ±klarÄ± politik talepler için mücadeleye girip giremeyeceÄŸini soruyoruz.

Türk Metal’in ve BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu fabrikalarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler yine aynÄ± yanÄ±tÄ± veriyor: “SendikacÄ±lar ön ayak olmalÄ±.” SendikalarÄ±n durumunu ise “Bürokrasi var, satÄ±lÄ±klar, aldÄ±klarÄ± aidatlarÄ±n üzerine yatÄ±yorlar, iÅŸçi umurlarÄ±nda deÄŸil” diye anlatÄ±yorlar.

Bir Renault iÅŸçisi patronlarÄ±n daha çok kazanmak için her ÅŸeyi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bantlarda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sonrasÄ± fazla sayÄ±lan iÅŸçilerin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Bosch’tan bir iÅŸçi patronun pazar tatilini kaldÄ±rarak 4’lü mesaiye geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, CoÅŸkunöz iÅŸçisi iki kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± preslerde artÄ±k bir kiÅŸinin çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Renault iÅŸçisi “Sendika (Türk Metal) zaten Koç’un. BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’in durumunu da gördük. Fabrika yönetimine gelince, iÅŸçileri zorla Türk Metal’e üye yapan bir anlayÄ±ÅŸla fabrikaya demokrasi filan gelmez. Bunu bu duruma getiren de devlet...”

Bütün bunlarÄ± bildikleri halde, neden ‘SendikacÄ±lar yapmalÄ±’ diyorlar o zaman? Bu soruya yanÄ±tlarÄ± “Kimse kendini öne atmak istemiyor” oluyor. SCM’de çalÄ±ÅŸan iÅŸçi devam ediyor: “Benim gibi iÅŸçiler geri durmaz, ileri çÄ±karsa bu iÅŸler deÄŸiÅŸir. BaÅŸka türlü olmaz, ama...”

NE KADAR MÜCADELE O KADAR EKMEK

Bu noktada “Ä°ÅŸçiler olarak daha rahat olduÄŸunuz dönemler olmadÄ± mÄ± hiç?” diye soruyoruz. Metal FÄ±rtÄ±na sonrasÄ± MESS’ten alÄ±nan 3 bin 500 liralÄ±k ikramiyeyi, bu dönem yine TÄ°S sürecinde sendikacÄ±larÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rarak verdikleri mücadeleyi ve aldÄ±klarÄ± zammÄ± hatÄ±rlatÄ±yorlar. Bunlar en yakÄ±n örnekler... Daha deneyimli iÅŸçiler eskilerden de örnek veriyor.

Deneyimlerini konuÅŸtukça “AslÄ±nda ne zaman mücadele ettiysek, o zaman daha rahat ettik” sonucuna ulaÅŸÄ±yorlar. “Ama yine de” diyor Bosch’tan bir iÅŸçi, “Ä°ÅŸçi için mücadele en son seçenek.”

KIRILMASI GEREKEN DUVAR

Bu durumu deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler de var. Bir Bosch iÅŸçisi, AKP’li, Ä°YÄ° Partili ya da CHP’li iÅŸçilere bugün kullanÄ±lan haklarÄ±n geçmiÅŸte iÅŸçilerin verdiÄŸi mücadele ve emekten yana politika yapanlarÄ±n çabalarÄ±yla kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Kimi AKP’li iÅŸçilerin, yaptÄ±klarÄ± tartÄ±ÅŸmalarda sÄ±kÄ±ÅŸÄ±nca, “KafamÄ± böceklendirme” dediÄŸini aktaran iÅŸçi, yine de umutsuz deÄŸil. “Bugün sanki unutmuÅŸ, umurunda deÄŸil gibi görünebilir ama kesinlikle birikim yaratÄ±yor. KayÄ±t alÄ±yor iÅŸçi. ZamanÄ± gelince de çÄ±karÄ±yor. Unutmuyor” diye konuÅŸuyor.

Bosch’ta sendika deÄŸiÅŸtirme giriÅŸimi döneminde “Patron kendi çÄ±karÄ±nÄ± savunur sen de kendi çÄ±karÄ±nÄ± savunacaksÄ±n” dediklerini hatÄ±rlatan bir iÅŸçi, “Seçimlerde de böyle olmalÄ±. Ama politika denince iÅŸçilerin genelinde sadece oy vermek akla geliyor” diyor. CoÅŸkunöz’den bir iÅŸçi alÄ±yor sözü: “Ä°ÅŸçi politikayla arasÄ±na hep bir set, duvar çekiyor. Milliyetçilikle çekiyor, dini inanÄ±ÅŸla çekiyor ama bu duvar kÄ±rÄ±lmadan da hep geriye gidiyor. Çünkü kim gelirse gelsin yaÅŸamÄ±mÄ±zda bir ÅŸey deÄŸiÅŸmeyecek, bunu biliyor.”

Bu duvarÄ± yÄ±kma çabasÄ± içinde olan bir baÅŸka Bosch iÅŸçisi ise ÅŸöyle devam ediyor: “Ä°ÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± savunan bir politikayÄ± savunduÄŸunda marjinal diyorlar. Hayal olarak görüyorlar. Onlara göre devlet, sistem, düzen bu. Ancak sÄ±kÄ±ÅŸÄ±nca, baÅŸka çaresi kalmayÄ±nca isyan ediyor ve yanÄ±ndakiyle birlikte hareket ediyor. Bosch’ta sendika deÄŸiÅŸtirdiÄŸimiz dönemde, Metal FÄ±rtÄ±na’da olduÄŸu gibi... Ama bunun deÄŸiÅŸmesi gerekir. Kahraman aramamamÄ±z gerekiyor. PolitikayÄ± sadece oy vermek olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Biz bir sÄ±nÄ±f olarak, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olarak politika yapmadan, taleplerimiz için birleÅŸmeden kim gelirse gelsin bu iÅŸlerin deÄŸiÅŸme, düzelme ÅŸansÄ± yok.”

BEN BÖYLE BÄ°R KUÅžAK GÖRMEDÄ°M

Fabrikalarda genç iÅŸçilerin sayÄ±sÄ± hÄ±zla artÄ±yor. Öyle ki Renault iÅŸçisi fabrikanÄ±n yüzde 25’inin henüz askerliÄŸini yapmamÄ±ÅŸ iÅŸçilerden oluÅŸtuÄŸunu söylüyor. “Ben böyle bir kuÅŸak görmedim. Hiçbir ÅŸey umurlarÄ±nda deÄŸil” sözü, hemen her deneyimli iÅŸçinin dilinde.

AralarÄ±nda sadece telefon borcunu ödemek için 3-4 ay çalÄ±ÅŸÄ±p iÅŸi bÄ±rakanlar var. Müdür, ÅŸef dinlemeden “Atar yapmak” bu kuÅŸaÄŸÄ±n özelliÄŸi sayÄ±lÄ±yor. Deneyimli bir iÅŸçinin yanÄ±na gelip “Bana artÄ±k böyle çalÄ±ÅŸacaksÄ±n dediler ama haklarÄ± var mÄ±?” diye sorup “hayÄ±r” yanÄ±tÄ±nÄ± alÄ±nca “ÇalÄ±ÅŸmÄ±yorum” diye çÄ±kÄ±ÅŸmalarÄ± normal karÅŸÄ±lanÄ±yor. Bosch’ta sadece genç iÅŸçilere özel kahvaltÄ±lar düzenleniyormuÅŸ. Yöneticiler onlara “Sizleri tanÄ±mak istiyoruz” diyorlarmÄ±ÅŸ. Eski bir Bosch iÅŸçisi “Ä°ÅŸe daha yeni baÅŸlamÄ±ÅŸ, bakÄ±yor etrafÄ±na, abi 30 yÄ±l böyle çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±r mÄ±, diyor. Umurunda deÄŸil. Yap diyorum yapmÄ±yor. Kaç yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum, bir kez yönetim bizi böyle çaÄŸÄ±rÄ±p kahvaltÄ± filan yapmadÄ±” diye anlatÄ±yor. Renault iÅŸçisi ise genç iÅŸçilerin eÄŸitiminin önemine dikkat çekiyor: “Bir yandan da mücadeleye dair hiçbir ÅŸey bilmiyorlar. Birilerinin bu iÅŸçileri toplayÄ±p eÄŸitmesi, anlatmasÄ± lazÄ±m.” Bir baÅŸka Bosch iÅŸçisi de bu dönemin geçici olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nÄ± yaparak, “Åžimdi ne aile var, ne kira. Ä°leride evlendiklerinde onlar da ehlileÅŸecek. Bu nedenle ÅŸimdiden öÄŸrenmeleri gerekir” diyor.

ÖNCÜLERÄ°NE SAHÄ°P ÇIKMAYAN BÄ°R MÜCADELENÄ°N Ä°LERLEME ÅžANSI YOK

2016 yÄ±lÄ±nda Renault iÅŸçileri ek zam için yaptÄ±klarÄ± eylemin ardÄ±ndan patron iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ±na gitmiÅŸ, iÅŸten atmalarÄ± protesto eden iÅŸçilere polis saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. FotoÄŸraf: DHA

Bursa’da konuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçiler, mücadelenin en önemli sorununun öncü iÅŸçilere sahip çÄ±kamamak olduÄŸunu söylüyor. Bir Renault iÅŸçisi “Metal direniÅŸi bitti, TOFAÅž en öndeki 180 iÅŸçiyi iÅŸten attÄ±. Renault ardÄ±ndan 120 iÅŸçiyi kapÄ±nÄ±n önüne koydu. Åžimdi revizyon dönemine giriyoruz bir iÅŸten atma daha olabilir diye düÅŸünüyorum” derken, bir baÅŸkasÄ± ‘Metal FÄ±rtÄ±na’dan bu yana 2 bine yakÄ±n öncü iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veriyor. Bu durum baÅŸka öncü iÅŸçilerin öne çÄ±kmakta tereddüt yaÅŸamasÄ±na neden oluyor.

Bir yandan da fabrikalarda bireysel kurtuluÅŸ fikri pompalanÄ±yor. Daha rahat bir bölümde çalÄ±ÅŸmak, kariyer olarak yükselmek... Renault iÅŸçisi, “Bunu yapan fabrika yönetimi ama bunu idrak edemeyen iÅŸçinin kendisi. Bu çarktan kurtulmamÄ±z lazÄ±m” diyor.

Metal FÄ±rtÄ±na döneminde iÅŸçi temsilciliÄŸi yürüten ve iÅŸten atÄ±lan bir iÅŸçiyle konuÅŸuyoruz. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak, sermayeye ve onun partilerine karÅŸÄ± olmalarÄ± gerektiÄŸi bilinciyle hareket etmeden, onlarÄ±n çizdiÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. “Metal iÅŸçisi geliÅŸen bütün olaylara politik bir mevziden yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ölçüde sorunlarÄ±na gerçekçi çözümler üretebilir” diyen iÅŸçi, aksi durumda grev yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ±, oy kullanarak bile tepki gösteremez hale geldiklerini dile getiriyor.

“Åžu anda iÅŸçilerin geneli etrafÄ±ndaki çemberi kÄ±racak noktada deÄŸil. Düne göre rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyor, tartÄ±ÅŸÄ±yor ama mevcut burjuva siyasetiyle, partileriyle baÄŸÄ±nÄ± kopardÄ±ÄŸÄ± bir noktada deÄŸil. Her fabrikada direniÅŸ görmüÅŸ, deneyim sahibi iÅŸçiler var. Patlamalarda rol oynuyorlar ama bildiÄŸini paylaÅŸan, örgütleyen bir durumda deÄŸil. Öncü iÅŸçiler ya bekleyiÅŸ içinde ya da sadece çok yakÄ±n çevresiyle tartÄ±ÅŸma yürütüyor. Gören, farkÄ±nda olan ama deÄŸiÅŸtirmek için risk almayan bir kesim var” diyen iÅŸçi, öncü kuÅŸaklara sahip çÄ±kmayan, korumayan bir mücadelenin ilerlemesinin zor olduÄŸunu söylüyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 07:37

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