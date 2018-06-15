YeÅŸilkent'te HDP adayÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸan seÃ§men: BarajÄ± geÃ§meniz lazÄ±m

HDP Ä°stanbul Milletvekili AdayÄ± Ali KenanoÄŸlu'nun AvcÄ±lar YeÅŸilkent'teki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± izledik. SeÃ§men, HDP'nin barajÄ± geÃ§mesi konusunda hemfikir.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

HDP’nin Ä°stanbul 3. Bölgede 4. sÄ±ra Milletvekili AdayÄ± Ali KenanoÄŸlu’nun AvcÄ±lar YeÅŸilkent Mahallesinde seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± takip ettik. Türkmen Alevilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu mahallede, seçmenler HDP ismini duyar duymaz, “Tamam sizin barajÄ± geçmeniz gerekir” diyor. Sonra da evdeki oy sayÄ±sÄ±nÄ± belirtip, HDP’ye verilecek oy oranÄ± ifade ediyorlar.

Alevilerin mücadelesinde öne çÄ±kan isimler arasÄ±nda yer alan Ali KenanoÄŸlu, 7 Haziran seçimlerinde 3. Bölgeden 5. sÄ±radan milletvekili seçilirken, 1 KasÄ±m seçimlerinde ise 4. sÄ±rada yer aldÄ±. KenanoÄŸlu, sandÄ±klarda yaÅŸana ÅŸaibe sonrasÄ± seçimi 519 oyla kaybetmiÅŸti.

'ÅžU DEFTERÄ° DAHA ÖNCE 50 KURUÅžA ALIYORDUK, ÅžÄ°MDÄ° 1.25'

FotoÄŸraf: Evrensel

TokatlÄ± Türkmen Alevi inancÄ±ndan olan KenanoÄŸlu’nun AvcÄ±lar YeÅŸilkent Mahallesindeki cemevi ziyareti ve esnaf ziyaretine eÅŸlik ettik. YeÅŸilkent Mahallesi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Tokat, Yozgaç, Amasya ve Çorum’dan göç alan bir yer. Türkmen Alevi inancÄ±na mensup olanlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu mahallede, cemevi ziyareti öncesinde mahallede geziyoruz. KÄ±rtasiyecilik yapan orta yaÅŸlarda bir esnafla sohbet ediyoruz. Ä°ÅŸlerinin okullar kapanmadan nasÄ±l olduÄŸunu sorduÄŸumuzda, “Kötüydü. Ä°ÅŸ yok” diyor. Küçük not defterini göstererek, “Bunu daha önce 50 kuruÅŸa alÄ±yorduk ÅŸimdi oldu 1 lira 25 kuruÅŸ” diyor. ErdoÄŸan’a Alevilere dönük geçmiÅŸte kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler nedeniyle bir tepkinin olduÄŸunu söylüyor. 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±nda ardÄ±ndan cemevlerine statü verme vaadinin mahalledeki Aleviler için bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. HDP’nin baraj tehlikesi nedeniyle HDP’nin barajÄ± geçmesi için CHP’ye oy veren seçmenler arasÄ±nda kendiliÄŸinden evdeki oylarÄ± CHP ve HDP arasÄ±nda böldüÄŸünü anlatÄ±yor.

'ERDOÄžAN’IN CEMEVÄ° VAADÄ°NÄ°N KARÅžILIÄžI YOK'

FotoÄŸraf: Evrensel

YeÅŸilkent Cemevi’nin önündeki sohbet edenlerin yanlarÄ±na gidiyoruz. Hepsi emekli. 6 kiÅŸiler. Selamdan sonra sohbete baÅŸlÄ±yoruz. Seçimden seçime hatÄ±rlandÄ±klarÄ± için tepkililer. ErdoÄŸan’Ä±n cemevlerine statü vaadini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gülüyorlar. 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± döneminde Alevilere karÅŸÄ± söylemlerini hatÄ±rlatÄ±p, artÄ±k iktidardan gitmesini istiyorlar. Bunun için de Muharrem Ä°nce’ye destekleyeceklerini anlatÄ±yor. Sohbet ilerken, HDP’nin baraj altÄ±nda kalma durumuna getiriyorlar sözü. AralarÄ±nda biri gülerek, “Bu kez biz ihtiyarlar da toplu olarak HDP’ye oy atalÄ±m” diyor. HDP’nin barajÄ± geçmesini istiyorlar. Zira HDP’nin baraj altÄ±nda kalmasÄ±nÄ±n AKP’nin haksÄ±z bir ÅŸekilde 60-70 milletvekili kazanmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini söylüyorlar. Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutuklu kalmasÄ±nÄ± da tepkililer. Bir süre sonra Ali KenanoÄŸlu, HDP AvcÄ±lar ilçe örgütü yöneticileriyle birlikte cemevine ziyaretini gerçekleÅŸtiriyor. KenanoÄŸlu, HDP’nin farklÄ± inanç ve kültürlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir parti olduÄŸunu söylüyor. DemirtaÅŸ ve partisine destek istiyor.

ESNAF ZÄ°YARETÄ°

Cemevi ziyaretinin ardÄ±ndan KenanoÄŸlu, BalÄ±k Yolu Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunuyor. KenanoÄŸlu, caddede bulunan CHP’nin seçim standÄ±na da ziyaret ediyor. KenanoÄŸlu’nun ziyaret sÄ±rasÄ±nda KenanoÄŸlu’nun HDP’nin adayÄ± olduÄŸunu söyler söylemez verilen yanÄ±tlar dikkat çekiyor. HDP’nin barajÄ± geçmesi gerektiÄŸini belirtikten sonra evdeki oy sayÄ±larÄ±na göre HDP’ye verilecek oylarÄ± söylüyorlar. KenanoÄŸlu’ya 24 Haziran seçimlerini 7 Haziran seçimlerini kÄ±yasla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± tepkilere iliÅŸkin sorumuza ÅŸu ifadelerle yanÄ±t veriyor: “7 Haziran’da seçmenle tartÄ±ÅŸÄ±yorduk. Parti politikalarÄ±mÄ±zÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Åžimdi ise HDP’nin adÄ±nÄ± duyar duymaz bize, ‘Tamam. Sizin barajÄ± geçmeniz lazÄ±m. Evdeki oylarÄ±nÄ± söyleyip, HDP’ye verecek oylarÄ±nÄ± söylüyorlar. Seçmen seçime çoktan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ durumda. ErdoÄŸan ve AKP’nin yÄ±llÄ±k iktidarÄ±ndan maÄŸdur olanlar, gitmelerini istiyor.”

'KANDÄ°L OPERASYONU SEÇÄ°M Ä°ÇÄ°N'

KadÄ±nlar tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Yeryüzü SofrasÄ±na açÄ±lan iftardan sonra Ali KenanoÄŸlu ve HDP’nin 3. bölge milletvekili adaylarÄ±ndan dördüyle birlikte Erzurum KarayazÄ± Koçan Köyü Atmaca ve BozkuÅŸ Aile DerneÄŸi’nde geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan KenanoÄŸlu Kandil operasyonuna iliÅŸkin Millet Ä°ttifakÄ±’nÄ± kuran partilere önemli uyarÄ±larda bulundu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin ikinci tura kalmasÄ± durumunda Kandil operasyonun farklÄ± bir boyut kazanabileceÄŸini düÅŸünen KenanoÄŸlu, bunun ÅŸimdiden seçim için olduÄŸunun seçmene anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtiyor.

SURÄ°YELÄ° MÜLTECÄ°LER

ALÄ° KenanoÄŸlu ziyaretinde dikkat çeken bir diÄŸer durum ise Suriyeli mülteciler oldu. YeÅŸilkent’te merdiven altÄ± aÄŸÄ±rlÄ±k tekstil atölyelerinde çalÄ±ÅŸan Suriyeliler karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Çocuk yaÅŸta olan Suriyeler uzun çalÄ±ÅŸma saatleriyle çalÄ±ÅŸarak ailelerine katkÄ± saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 11:38

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