Seçim Günlüğü (3 Haziran 2018) - 'Apolet' polemiği sürüyor

SELMA GÜRKAN: SANDIĞA GİDERKEN 'DEMOKRATİK TÜRKİYE'Yİ NASIL KURABİLİRİZ'İ TARTIŞMALIYIZ

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Aydın'ın Didim ilçesinde halk toplantısına katıldı. Gürkan, "24 Haziran seçimlerine giderken demokratik bir Türkiye’yi nasıl kurabiliriz? Hangi temeller üzerinden inşa edebiliriz? Bunun tartışmasını hep birlikte yürütmek zorundayız” dedi.

Gürkan: Demokratik bir Türkiye'nin inşasını tartışmalıyız EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen toplantıda 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

78'LİLER, 12 EYLÜL RUHUNA HDP'Yİ DESTEKLEYEREK YANIT VERECEK

Devrimci 78'liler Federasyonu, 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceklerini belirterek, HDP Ankara milletvekili adayları ile toplantıda buluştu.

78'liler 12 Eylül ruhuna HDP’yi destekleyerek yanıt verecek Devrimci 78'liler Federasyonu, 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceklerini belirterek, HDP Ankara milletvekili adayları ile toplantıda buluştu.

DEMİRTAŞ: 2. TURDA EN GENİŞ İTTİFAKI SAĞLAYACAĞIZ

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, “16 Nisan referandumunu, bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar. Şimdi, 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar” dedi. Demirtaş, “HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağıma inanıyorum. İkinci turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacağız. Bu ittifak, Millet İttifakı'nı aşan bir genişlikte olacaktır” ifadesini kullandı.

Demirtaş: 2. turda en geniş ittifakı sağlayacağız 'HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır' diyen Selahattin Demirtaş, 2. turda Millet İttifakı'nı aşan genişlikte bir ittifak kuracaklarını söyledi.

BOZDAĞ: CUMHURBAŞKANINI ALKIŞLAMASI İNCE’Yİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Apolet' açıklaması üzerinden Muharrem İnce'yi hedef aldı: İsmail Temel paşanın apoletlerini sökmeye Sayın İnce'nin de ve onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü, kudreti yetmez. Bu millet, onlara sandıkta en büyük dersi verecektir.

Bozdağ: Apolet sökme görevi PKK-FETÖ tarafından İnce'ye mi verildi? Bekir Bozdağ Muharrem İnce'yi hedef aldı: Kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ tarafından İnce'ye mi verildi?

İNCE'DEN KOMUTAN TEMEL'E: ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORSAN EMİR ERİ OLURSUN

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de miting yaptı. 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in Erdoğan'ı iftar yemeğinde alkışlaması sonrası 'Apoletlerini sökeceğim' açıklamasını yineleyen İnce, "Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin" dedi.

Muharrem İnce: Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 'apolet' polemiğinde 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i eleştirmeyi sürdürdü.

BUCA'DA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KÜRSÜDE

Buca Kent Konseyi gerçekleştirdiği panelle milletvekili adaylarını seçmenlerle buluşturdu. Şirinyer Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen panele CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi adayları katılarak seçimlerle ilgili görüşlerini aktararak sorulara cevap verdiler.

Buca'da milletvekili adayları serbest kürsüde konuştu İzmir Buca'da kent konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte milletvekili adayları seçmenlerle buluştu ve seçilirlerse neler yapacaklarını anlattı.

AKŞENER: ÇÖP KAMYONU ÖNÜMÜZÜ KESTİ

Cumhurbaşkanı Adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Antep mitinginde çöp kamyonu ile yolunun kesildiği iddiasına ilişkin Gaziantep Belediye Başkanı Şahin, “Kimse mağduriyet üretmesin” dedi.

Meral Akşener: Çöp kamyonu önümüzü kesti Akşener'in yolunun çöp kamyonu ile kesilmesine ilişkin ile yolumuz kesildi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin: Kimse mağduriyet yaratmasın.

BURSA'DA İYİ PARTİ'YE SALDIRI

Bursa'da Emirsultan meydanındaki İYİ Parti seçim standına bir kez daha saldırı gerçekleşti, 6 kişi yaralandı.

Bursa'da İYİ Parti seçim standına ikinci saldırı Bursa'da Emirsultan meydanındaki İYİ Parti seçim standına ikinci kez saldırılda. İl Başkanı Bayram Kazancı'ya kafa atıldı.

ESKİŞEHİR'DE İBRE 'MİLLET İTTİFAKI'NDAN YANA

Fatih Polat'ın haberi: Eskişehir’de 24 Haziran sonuçlarına dair en çok ortaklaşılan tahmin, ‘4 milletvekili Millet İttifakı, 3 milletvekili Cumhur İttifakı’ şeklinde.

Eskişehir’de ibre ‘Millet İttifakı’ndan yana Eskişehir’de 24 Haziran sonuçlarına dair en çok ortaklaşılan tahmin, ‘4 milletvekili Millet İttifakı, 3 milletvekili Cumhur İttifakı’ şeklinde.

SURİYELİLER OY KULLANSA SONUÇ NE OLURDU?

24 Haziran seçimleri tüm memleketin gündemi olurken; Ercüment Akdeniz, ‘Suriyeliler oy kullansa sonuç ne olurdu?’ sorusuna yanıt aradı.

Suriyeliler oy kullansa sonuç ne olurdu? 24 Haziran seçimleri tüm memleketin gündemi olurken; Ercüment Akdeniz, ‘Suriyeliler oy kullansa sonuç ne olurdu?’ sorusuna yanıt aradı.

GAZİ'DE EVİN BÜYÜKLERİ CHP'YE GENÇLERİ HDP'YE

Nazife Yaşar ile Mehmet Özer, İstanbul Gazi Mahallesi'nde kahveleri, dernekleri, mahalle aralarını gezdi, vatandaşlarla 24 Haziran seçimlerini konuştu.

Gazi Mahallesi’nde evin büyükleri CHP’ye, gençleri HDP’ye oy verecek İstanbul Gazi Mahallesi'nde kahveleri, dernekleri, mahalle aralarını gezdik, vatandaşlarla 24 Haziran seçimlerini konuştuk.

PENDİK'TE SEÇİMİN NABZI

Gizem Örnek, İstanbul Pendik'te pazarı, mahalleleri dolaşıp kadınlarla 24 Haziran'ı konuştu. Güçlü bir dönüşüm rüzgarı yok, ancak temel gündem ekonomi.

Pendik'te seçimin nabzı: Kadınlar çelişkiler arasında bir yol arıyor İstanbul Pendik'te pazarı, mahalleleri dolaşıp kadınlarla 24 Haziran'ı konuştuk. Güçlü bir dönüşüm rüzgarı yok, ancak temel gündem ekonomi.

DENİZLİ'DE İŞÇİLERLE SEÇİM SOHBETİ: HER SEÇİM AKP'YE YARADI

Hilmi Mıynat, 2015’deki her iki seçimde de AKP’nin birinci parti, referandumda ise ‘Hayır’ın önde çıktığı Denizli’de tekstil işçileriyle seçimleri konuştu.