Gürkan: Demokratik bir Türkiye'nin inşasını tartışmalıyız

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen toplantıda 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Aydın'ın Didim ilçesinde halk toplantısına katıldı. Kalabalık bir katılımın olduğu etkinlikte konuşan Gürkan, 24 Haziran seçimlerinin temel amacının, siyasal sistemin tek adam tek parti rejimine uygun olarak yapılandırılması olduğunu söyledi.

“Biz, her iki rejimin de emekçi sınıflar açısından demokratik olmadığını biliyoruz” diyen Gürkan, “Emekçi sınıfların grev hakkından, sendikal hak ve özgürlüklere kadar çeşitli demokratik hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı bir sistemin demokratik olduğundan bahsedemeyiz. Kürt sorununun demokratik bir çözümünün sağlanmadığı bir atmosferde demokratik bir siyasal rejimden söz edemeyiz. Laikliğin, gerçek inanç özgürlüğünün sağlanmadığı bir siyasal sistemde demokrasiden bahsedemeyiz. Dolayısıyla bugün esas olarak 24 Haziran seçimlerine giderken demokratik bir Türkiye’yi nasıl kurabiliriz? Hangi temeller üzerinden inşa edebiliriz? Bunun tartışmasını hep birlikte yürütmek zorundayız” dedi.

GÜRKAN: HDP'NİN BARAJI AŞMASI ÖNEMLİ

Selma Gürkan, “Biz Emek Partisi olarak, Cumhur İttifakı’nın tek başına iktidar olamayacağı bir pozisyon için HDP’nin barajı aşmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çeşitli toplumsal kesimleri HDP ve Selahattin Demirtaş’a oy vermeye çağırıyoruz” dedi.

Çeşitli partilerin de bir araya geldiği, seçim zamanlarında ortaya çıkan sivil inisiyatiflerin içinde yer aldığı merkezi bir oluşumun sandık iradesine sahip çıkması, muhalefet partilerinden görevlinin olmadığı tek bir sandık bile kalmaması için bir çalışmanın içinde olduklarını söyleyen Gürkan, sandıkları koruma mücadelesinin aynı zamanda halkın kendi iradesine sahip çıkması için örgütlenme mücadelesi olduğunu belirtti (Aydın/EVRENSEL)

Seçim Günlüğü (3 Haziran 2018) - 'Apolet' polemiği sürüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 14:41

www.evrensel.net