Tekstil iÅŸÃ§ileri ile seÃ§imleri konuÅŸtuk: Her seÃ§im patronlara yaradÄ±

2015â€™deki her iki seÃ§imde de AKPâ€™nin birinci parti, referandumda ise â€˜HayÄ±râ€™Ä±n Ã¶nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Denizliâ€™de tekstil iÅŸÃ§ileriyle seÃ§imleri konuÅŸtuk.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Seçimlere 20 gün kala seçimlerin nabzÄ±nÄ± tutmak için Denizli’deyiz. Denizli’de 2015’te yapÄ±lan her iki seçimde de AKP birinci parti oldu. AKP 7 Haziran’da yüzde 39.5 olan oy oranÄ±nÄ± 1 KasÄ±m’da yüzde 45.5’e çÄ±kardÄ±. Ä°ki seçim arasÄ±ndaki oy geçiÅŸi ise önemli oranda MHP’dendi. 7 Haziran’da yüzde 18.3 oy alan MHP, 1 KasÄ±m’a gelindiÄŸinde yüzde 14.7’ye gerilemiÅŸti. Referandumda ise yüzde 55.5 ile ‘hayÄ±r’ galip gelmiÅŸti. Denizli MHP KurultaylarÄ± sürecinde en çok tartÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve MHP Genel Merkezi tarafÄ±ndan ilk ihraçlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yer olma özelliÄŸi de taÅŸÄ±yor.

Muratdede Mahallesinde tekstil fabrikalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgeden iÅŸçilerle seçimi konuÅŸuyoruz. ÖÄŸle arasÄ±nda görüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçilerden bir bölümü AKP’den bir bölümü ise MHP’den kopmuÅŸ. AKP’ye oy vermeye devam edeceklerini söyleyenler ise alternatifsiz olduklarÄ±nÄ± söylüyor. Seçim meydanlarÄ±nda verilen vaatlere inanmayan iÅŸçiler, seçimler bittikten sonra verilen vaatlerin unutulduÄŸunu söylüyor. Ortak dertleri ise ekonomi. Ä°ÅŸçilerden biri iktidarÄ±n politikalarÄ±na tepki gösterip ekliyor: “16 yÄ±ldÄ±r her seçim sonucu patronlara yaradÄ±. Ä°ktidara gelen kendi menfaatlerine çalÄ±ÅŸÄ±yor.”

FotoÄŸraf: Evrensel

MHP’YE OY VERMEK Ä°LE AKP’YE OY VERMEK ARASINDA FARK YOK

Özgür, tekstil iÅŸçisi, havlu boy dikim makinesini kullanÄ±yor. MHP kökenli olduÄŸunu söyleyerek baÅŸlÄ±yor söze: “Referanduma kadar da hep MHP’ye oy verdim. Ama referandumda ‘hayÄ±r’ dedim. Hayatta AKP’ye oy vermem, fakat bugün MHP’ye oy vermekle AKP’ye vermek arasÄ±nda bir fark yok. Bu seçimlerde oyumu AkÅŸener’in partisine vereceÄŸim.” Neden Ä°YÄ° Partiye oy vermek istediÄŸini soruyoruz, yanÄ±tÄ±, “MHP’nin geleneÄŸinden gelen birçok isim bugün AkÅŸener’in yanÄ±nda yer alÄ±yorsa o adamlarÄ±n bir bildiÄŸi vardÄ±r diye düÅŸünürüm” oluyor. SÄ±k sÄ±k seçime gidilmesine ise tepkili: “Gereksiz masraf ekonomik krize neden oluyor. 5 yÄ±lda bir yapÄ±lsÄ±n iÅŸte.” AKP iktidarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilme politikalarÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸunu söyleyen Özgür, “Åžeker fabrikalarÄ±nÄ± deÄŸerinin çok altÄ±nda dünürlerine sattÄ±. Bunun adÄ± peÅŸkeÅŸ çekmektir. HalkÄ±n malÄ±nÄ± dünürlerine peÅŸkeÅŸ çekiyor” diyor. 16 yÄ±l boyunca ‘iyi ÅŸeyler de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özgür “Yok demiyorum ama hatalarÄ± çok daha aÄŸÄ±r basÄ±yor” diye bitiriyor sözlerini.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°KTÄ°DARA GELEN KENDÄ° MENFAATLERÄ°NE ÇALIÅžIYOR

Mahmut 36 yaÅŸÄ±nda. O da eski MHP’li. Onun kopuÅŸu ise 2017 referandumunda olmuÅŸ. Ekonomiden yönetime ülkede her ÅŸeyin kötü gittiÄŸini düÅŸünüyor, düzüleceÄŸi konusunda ise biraz umutsuz: “Seçim sonuçlarÄ± bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmez yine aynÄ± olur. 16 yÄ±ldÄ±r MHP’ye oy veriyorum Ak Parti kazanÄ±yor.” AKP’nin ‘istikrar’ dediÄŸi ÅŸeyi patronla için saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip, ekliyor: “SaÄŸladÄ±klarÄ± istikrar da hep patronlara çÄ±kar saÄŸladÄ±. Ä°ÅŸçinin bu istikrardan bir kazancÄ± yok.” Meydanlardaki seçim vaatlerine de tepkili olan Mahmut ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor: “Seçim vaatlerini de dinlemedim, hep aynÄ± ÅŸeyler sÄ±kÄ±ldÄ±m artÄ±k! Oy kullanmayacaÄŸÄ±m. Meral AkÅŸener’e de güvenmiyorum. Genel anlamda siyasete güvenim kalmadÄ±. Ä°ktidara gelen kendi menfaatlerine çalÄ±ÅŸÄ±yor.” Gazetelerin, televizyonlarÄ±n tek yanlÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyip teki gösteriyor Mahmut ve ekliyor: “Demokratik bir ortam olsa güvenle oy kullanÄ±rdÄ±m. Ama oy kullanmakla da bu durumun deÄŸiÅŸeceÄŸine inanmÄ±yorum.”

KÄ°ME OY VERELÄ°M ABLAM?

ÖÄŸle arasÄ±na çÄ±kan kalabalÄ±k bir kadÄ±n iÅŸçi grubuyla seçim sohbetimize devam ediyoruz. AKP’ye oy verenlerin de vermeyenlerin de ortak gündemi ekonomi. “ErdoÄŸan’a kesinlikle oy vermem” diyen kadÄ±n iÅŸçiler nereye oy vereceklerini söylemek konusunda çekimserler.

KadÄ±n iÅŸçiler ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±, “1600 lira kazanÄ±yoruz. Bu parayla nasÄ±l geçineceÄŸiz gençler nasÄ±l evlenip yuva kuracak” sözleriyle eleÅŸtiriyor. Onlar konuÅŸurken genç bir iÅŸçi söze dahil oluyor ve “ Bu gidiÅŸle evde kaldÄ±k” diyor. Emekli olabilecekleri konusunda ise umutsuzlar, bu yüzden “Emeklilik yaÅŸÄ± erkene çekilsin ve emekli maaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki fark giderilsin” diyorlar. EmekliliÄŸine 1 yÄ±l kalan bir kadÄ±n iÅŸçi giriyor söze ve “Seneye emekli olacaÄŸÄ±m ve alacaÄŸÄ±m maaÅŸ 840 lira. Ben ne yapayÄ±m bu parayla?” diye soruyor.

AKP’ye oy vereceÄŸini dile getiren kadÄ±n iÅŸçi araya girerek, “Bir tek bu emekliliÄŸi çözsün, asgari ücrete zam yapsÄ±n baÅŸka bir ÅŸey istemiyoruz” diyor. Bir baÅŸka kadÄ±n iÅŸçi de AKP döneminde taciz ve tecavüz vakalarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tepki gösteriyor: “ArtÄ±k hayvanlara bile tecavüz ediyorlar. Bizim can güvenliÄŸimiz yok. O kadar yürüyüÅŸler protestolar yapÄ±lÄ±yor. Tecavüzün engellenmesi için ciddi adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerekiyor.” Bu sÄ±rada yeni molaya çÄ±kan bir iÅŸçi alÄ±yor, “Ak Partiliyiz Ak Partili. Heeey!” diyerek giriyor söze. Bir baÅŸka kadÄ±n iÅŸçi devam ediyor. AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyip ekliyor: “Kime verelim ablam baÅŸka kimse yok oy verecek. Bu iktidar yollar yaptÄ± bir sürü köprüler yaptÄ±. EleÅŸtirenler de AKP’nin yaptÄ±ÄŸÄ± yoldan geçmesinler o zaman!”

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