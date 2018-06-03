Meral Akşener: Çöp kamyonu önümüzü kesti

İYİ Parti Genel Meral Başkanı Meral Akşener: Çöp kamyonu ile yolumuz kesildi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin: Kimse mağduriyet yaratmasın.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Antep mitinginde çöp kamyonu ile yolunun kesildiği iddiasına ilişkin Gaziantep Belediye Başkanı Şahin, “Kimse mağduriyet üretmesin” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün Antep’teydi. Akşener, Antep’teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken konvoyunun ilerlemesinin bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini söyledi. Akşener, “Bugün geçmişte rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e yapılanı, rahmetli Süleyman Demirel'e yapılanı Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanı bize yaptı” dedi.

Akşener, partisinin Antep’te düzenlediği mitingin ardından Osmaniye'ye giderek toplanan kalabalığa olayı şöyle anlattı: “Maalesef Türkiye adaleti, hakkaniyeti, nezaketi kaybetti. Gaziantep'e gittik. Alanlara insanlarımız gelmesin diye tehdit edildiler. Daha sonra bariyerler kurdular ama milletimin cesur insanları yılmadılar. Gaziantep meydanını tıka basa doldurdular. Ama sonra arkamızdaki brandayı kaldırttılar. Çıktık alandan buraya yetişmek için, bizim geçeceğimiz yolu bir harfiyat kamyonuyla kapatmışlardı. Ben alışkınım. Elektriğimizi kestiniz, yıldık mı? Salon vermediniz, yıldık mı? Tehdit ettiniz korktuk mu?”



Yeniçağ’da yer alan habere göre; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akşener'in çöp kamyonu ile yolunun kesilmesine ilişkin, “Kimse mağduriyet üretmesin” dedi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlerin aynısının İYİ Parti tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde uygulandığını açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamada da ‘Muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız ve belediyelere ait araç ve iş makinelerinden yararlanılmaktadır.” İfadeleri kullandıldı. (HABER MERKEZİ)

Bursa'da İYİ Parti seçim standına ikinci saldırı

www.evrensel.net