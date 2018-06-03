EskiÅŸehirâ€™de ibre â€˜Millet Ä°ttifakÄ±â€™ndan yana

EskiÅŸehirâ€™de 24 Haziran sonuÃ§larÄ±na dair en Ã§ok ortaklaÅŸÄ±lan tahmin, â€˜4 milletvekili Millet Ä°ttifakÄ±, 3 milletvekili Cumhur Ä°ttifakÄ±â€™ ÅŸeklinde.

Fatih POLAT

EskiÅŸehir

Kenti tam ortadan ikiye ayÄ±ran Porsuk ÇayÄ±’nÄ±n etrafÄ±nda günün farklÄ± saatlerinde vakit geçiren kadÄ±n, erkek, genç kalabalÄ±ÄŸÄ± ve kent düzenlemesi, insanda ferahlÄ±k duygusu uyandÄ±rÄ±yor. 860 bin 620 nüfusu ile Türkiye’de nüfus açÄ±sÄ±ndan 25. sÄ±rada yer alan EskiÅŸehir, mekan, ulaÅŸÄ±m ve nüfus dengesi bakÄ±mÄ±ndan, tÄ±kÄ±ÅŸ tÄ±kÄ±ÅŸlÄ±k duygusundan muzdarip bir Ä°stanbullu için adeta bir rehabilitasyon merkezi sayÄ±labilir.

GeçmiÅŸten bu yana, siyasal nüfus dengesinde, sosyal demokrasi ile birlikte güçlü bir saÄŸ damar da bulunan kentte gezdiÄŸinizde modern bir Avrupa kentinde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hissine kapÄ±lÄ±yorsunuz. AynÄ± zamanda bir üniversite kenti olan EskiÅŸehir’de insanlar geç saatlere kadar kaygÄ± duymadan dÄ±ÅŸarÄ±da dolaÅŸabiliyor. EskiÅŸehir, Crime Index’in 2016 yÄ±lÄ± raporuna göre dünyanÄ±n en güvenli 10 ÅŸehri arasÄ±nda da yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Çevre illerden sÄ±k sÄ±k turizm göçü alan EskiÅŸehir’i seçimin nabzÄ± için dolaÅŸÄ±rken “Bu kent böyle kalsÄ±n ve bizler de ara sÄ±ra ziyaret edelim” diye düÅŸünmeden edemedim.

Hem bir öÄŸrenci, hem de bir iÅŸçi kenti olan EskiÅŸehir, sÄ±k sÄ±k farklÄ± sektörlerden iÅŸçilerin grev ve direniÅŸleriyle de gündeme gelir. EskiÅŸehir’de ayrÄ±ca, birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m arazilerinin yüzde 40’Ä±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Alpu OvasÄ±’na termik santral kurulmak istenmesine karÅŸÄ±, kentin ‘ölüm ÅŸehri’ olmamasÄ± için önemli bir mücadele verilmiÅŸti.

EskiÅŸehir, 5 yÄ±l önceki Gezi eylemlerinin de en canlÄ± illerinden biriydi. 19 yaÅŸÄ±ndaki üniversite öÄŸrencisi Ali Ä°smail Kormaz’Ä±n dövülerek öldürülmesi hafÄ±zalarÄ±mÄ±zdaki sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor.

AynÄ± zamanda kentte güçlü bir ‘Demokrasi Ä°çin DayanÄ±ÅŸma Platformu’ var.

FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL

YAKIN DÖNEM OY DAÄžILIMI

Önceleri, iki milletvekilliÄŸini Bülent Ecevit’in liderliÄŸindeki CHP ile Süleyman Demirel’in liderliÄŸindeki Adalet Partisi’nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± EskiÅŸehir’in tarihinde merkez saÄŸ ve sosyal demokrat bir tabanÄ±n birbirini dengeleyen bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olmuÅŸ. MHP de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ÅŸmaya kadar kentte temsil gücü olan siyasal yapÄ±lardandÄ±. Gerek sokak röportajlarÄ±mÄ±zda gerekse kentteki gazetecilerle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z söyleÅŸilerden edindiÄŸimiz izlenim, MHP’den Ä°YÄ° Parti’ye doÄŸru önemli bir kayma olduÄŸunu gösteriyor.

AKP’nin tek baÅŸÄ±na iktidarÄ±nÄ± kaybettiÄŸi 7 Haziran 2015 seçimlerinde kentteki oy daÄŸÄ±lÄ±mÄ± sÄ±ralamasÄ± ÅŸöyle olmuÅŸtu: CHP: Yüzde 39.30, AKP: Yüzde 35.93, MHP: Yüzde 16.84, HDP: Yüzde 3.58, Saadet Partisi: Yüzde: 2.29, VP: 0.42, DP: 0.31, DSP: 0.28.

Milletvekili daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ise ÅŸöyleydi: 3 CHP, 2 AKP, 1 MHP.

ErdoÄŸan’Ä±n sonuçlarÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± ve ardÄ±ndan büyük bir baskÄ± ve ÅŸiddet sürecinin yaÅŸanmasÄ±yla oluÅŸturulan ‘güvenlik ihtiyacÄ±’ ikliminin ülke genelindeki yansÄ±masÄ±nÄ±n sonuçlarÄ± EskiÅŸehir’de de görüldü. 1 KasÄ±m 2015’teki seçimlerde EskiÅŸehir’deki sonuçlar ÅŸöyle oldu: AKP: Yüzde 43,1, CHP: Yüzde 38,7, MHP: Yüzde 12,7, HDP: Yüzde 2,6, BBP: Yüzde 0,8, Saadet Partisi:Yüzde 0,7.

MHP’den AKP’ye doÄŸru önemli bir oy akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 1 KasÄ±m’da AKP milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 3’e çÄ±karÄ±rken diÄŸer 3 milletvekilini de CHP aldÄ±.

16 Nisan referandumunda ise MHP’de yaÅŸanan bölünme, diÄŸer faktörlerle birleÅŸince kentte ‘hayÄ±r’ oranÄ± yüzde 58 çÄ±ktÄ±.

â€‹ FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL â€‹

ESKÄ°ÅžEHÄ°R’Ä°N Ä°KÄ° AYRI PAZARINDAN ANKET SONUÇLARI

EskiÅŸehir’de bulunduÄŸumuz süre içinde, bir anket çalÄ±ÅŸmasÄ±na da denk geldik. ES TV ekibi, ErtuÄŸrulgazi ile Çar-Pa adÄ±yla bilinen halk pazarÄ±nda seçim sandÄ±ÄŸÄ± kurdu. ErtuÄŸrulgazi Halk PazarÄ±’ndeki oylamada milletvekilliÄŸi açÄ±sÄ±ndan yüzde 44.6 ile AKP birinci çÄ±karken, CHP yüzde 31.1 ile ikinci, Ä°YÄ° Parti yüzde 19.8 ile üçüncü, Saadet Partisi yüzde 2.6 ile dördüncü, MHP yüzde 1.07 ile beÅŸinci çÄ±ktÄ±.

Bu pazardaki oylamada ErdoÄŸan yüzde 45.6 ile birinci, Ä°nce yüzde 33.3 ile ikinci, AkÅŸener yüzde 18.2 ile üçüncü, KaramollaoÄŸlu ise yüzde 2.1 ile dördüncü çÄ±ktÄ±.

ÇARPA’da ise milletvekilliÄŸi sonuçlarÄ± ÅŸöyle oldu: CHP yüzde 61.7, AKP yüzde 19.2, Ä°YÄ° Parti 14.9, HDP yüzde 2.32, MHP yüzde 0.99, SP yüzde 0.001. Bu pazardaki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±ralamasÄ± da ÅŸöyle çÄ±ktÄ±: Ä°nce yüzde 67.7, ErdoÄŸan yüzde 20.2, AkÅŸener yüzde 14.6, DemirtaÅŸ yüzde 1.3, KaramollaoÄŸlu yüzde 0.3

FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL

â€‹ Ä°brahim Aydemir (FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL) â€‹ SOKAK VE KAHVELER NE DÄ°YOR?

OdunpazarÄ± Ä°lçesi’ndeki ÇarÅŸamba PazarÄ±nda görüÅŸtüÄŸümüz Ä°brahim Aydemir (56), 2002’den beri AKP’ye oy verdiÄŸini, 24 Haziran’da da millvetvekilliÄŸi seçimlerinde AKP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde de ErdoÄŸan’a oy vereceÄŸini söylüyor. Ekonomideki kötü gidiÅŸi de ÅŸöyle yorumluyor: “Hükümetin bir suçu yok. ParasÄ± olan parasÄ±nÄ± toplayÄ±p kaçÄ±yor.”

Bahar SaraçoÄŸlu (FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL)

ArdÄ±ndan bir dükkanÄ±n önünde oturan iki kadÄ±na yaklaÅŸÄ±yoruz. Bahar SaraçoÄŸlu (49), “KararsÄ±zÄ±m. Ä°YÄ° Parti ya da CHP. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da AkÅŸener” diyor. AyÅŸe Can SaraçoÄŸlu ise, milletvekilliÄŸinde CHP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da Ä°nce’ye vereceÄŸini söylüyor ve ekliyor: “EÄŸer ikinci tura AkÅŸener kalÄ±rsa ona veririm.”

AyÅŸe Can SaraçoÄŸlu (FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL)

OdunpazazÄ± Ä°lçesi ViÅŸnelik Mahallesi’ndeki Emniyet KÄ±raathanesi’ne giriyoruz. 60’lÄ± yaÅŸlardaki bir grubun masasÄ±na yaklaÅŸÄ±yoruz. Ä°sim vermeme koÅŸuluyla konuÅŸabileceklerini söylüyorlar. YanlarÄ±na oturuyoruz. Biri, milletvekilliÄŸinde CHP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye oy vereceÄŸini belirtiyor ve “CHP, EskiÅŸehir’de 4 milletvekili çÄ±karÄ±r” diyor. Söze giren diÄŸeri, “MilletvekilliÄŸinde MHP’ye oy vereceÄŸim. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ErdoÄŸan’a vermem, Meral’e veririm” diyor. Bir diÄŸeri de, milletvekilliÄŸinde CHP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da Ä°nce’ye vereceÄŸini söylüyor. Milletvekili tahmini ise ÅŸöyle: 3 CHP, 3 AKP, 1 Ä°YÄ° Parti.

BaÅŸka bir kahveye giriyoruz. Burada konuÅŸtuÄŸumuz Kemal Özel (55), milletvekilliÄŸi seçimlerinde CHP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde Ä°nce’ye vereceÄŸini belirtiyor. Özel, CHP’nin 4 milletvekili çÄ±karabileceÄŸini, Ä°YÄ° Parti’nin de 1 milletvekili çÄ±karma ÅŸansÄ± olduÄŸunu söylüyor. Ä°smini vermeyen yanÄ±ndaki ise, milletvekilliÄŸinde Ä°YÄ° Parti’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ise Meral AkÅŸener’e oy vereceÄŸini söylüyor.

EskiÅŸehir Hamamyolu üzerindeki bir bankta oturup sohbet eden iki yaÅŸlÄ± dikkatimizi çekiyor. KonuÅŸmayÄ± kabul eden Nail Kaya (62), “MilletvekiliÄŸinde Ak Parti, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ErdoÄŸan” diyor. Kaya’ya göre AKP EskiÅŸehir’de birinci parti çÄ±kacak. Ve, MHP’den Ä°YÄ° Parti’ye ciddi bir kayÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor.

Muhafazakar seçmenlerin ve özellikle de AKP’ye oy verenlerin çoÄŸunlukta olduÄŸu belirtilen Emek Mahallesi’ndeyiz. GirdiÄŸimiz ilk kahvede denk geldiklerimiz mahallenin genelinden farklÄ± tercihler belirtiyor. Bayram Kavak (55), “Seçim sürecini hiç olumlu görmüyoruz. Ä°ktidar, Millet Ä°ttifakÄ±’nÄ± zor duruma sokmak için bütün devlet imkanlarÄ±nÄ± sonuna kadar kullanÄ±yor. Büyük bir dengesizlik var. OHAL varken seçime gidiliyor. Dolar, avro almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Yeni birinin gelmesi lazÄ±m” diyor. Kavak, milletvekilliÄŸi seçimlerinde HDP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ise DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸini söylüyor. AynÄ± masadaki Mehmet Yavuz (59), milletvekilliÄŸi seçimlerinde HDP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ise Ä°nce’ye vereceÄŸini belirtiyor.

AynÄ± mahallede bir baÅŸkada kahvede oturanlarÄ±n yanÄ±na gidiyoruz. Ömer Mine (59), “ÇocukluÄŸumdan beri MHP’liyim. Yine MHP’ye vereceÄŸim. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da ErdoÄŸan’a vereceÄŸim.” diyor. Kerem SöÄŸüt’ün (60) tercihleri ise ÅŸöyle: “AKP’liyim ama bu seçimde MHP’ye vereceÄŸim. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da ErdoÄŸan’a vereceÄŸim.”

Bir masada tek baÅŸÄ±na oturan Bilal Bayat (35) ise, “Normalde MHP’liyim ama bu seçimde hepsine basÄ±p geçeceÄŸim” diyerek oyunu yakacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. “AKP yol yapÄ±yormuÅŸ, her taraf radar” diyen Bayat, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda da oy vermeyeceÄŸini söylüyor.

Kahvenin diÄŸer masasÄ±nda ise daha genç olanlar var. Onlara yaklaÅŸÄ±yorum. Ben sormadan onlar bana soruyor; “Abi sende, gazetende bölücülük falan yok deÄŸil mi?” Pek konuÅŸma taraftarÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belli ediyorlar ama bir yandan da, CHP’ye ve EskiÅŸehir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± BüyükerÅŸen’e atÄ±p tutuyorlar.

Kentte farklÄ± görüÅŸ ve yaÅŸam tarzlarÄ±na sahip kesimler içinde, birbirine yönelik bu tür söylemlere iki günlük saha gözlemlerimiz sÄ±rasÄ±nda sÄ±kça tanÄ±k olduk. Ancak kim bilir, kenti tam ortadan ikiye ayÄ±ran Porsuk ÇayÄ±, nasÄ±l günün her saati farklÄ± kesimleri çevresinde bir araya getiriyorsa, bu farklÄ±lÄ±klarÄ± da belki demleyerek gündelik hayatta bir gerilim unsuruna dönüÅŸmelerini engelliyordur.

Utku ÇakÄ±rözer / CHP Milletvekili AdayÄ± (FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL)

UTKU ÇAKIRÖZER: MÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKI KESÄ°N ÖNDE ÇIKAR

CHP’nin gazeteci kökenli 1. sÄ±ra adayÄ± Utku ÇakÄ±rözer, kendisiyle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sohbette, “AKP’ye karÅŸÄ± ülke genelinde esen bÄ±kkÄ±nlÄ±k havasÄ± EskiÅŸehir’de de var” diyor. Önceki dönem milletvekili seçilmesinden itibaren adeta EskiÅŸehir’e taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± kentte konuÅŸtuÄŸumuz kiÅŸilerin olumlu bir not olarak anlattÄ±klarÄ± ve yeniden adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da memnuniyet yaratmÄ±ÅŸ olduÄŸunu gözlemlediÄŸimiz ÇakÄ±rözer, 24 Haziran’a dair tahminde bulunurken iddialÄ± konuÅŸuyor: “Millet Ä°ttifakÄ± olarak 7 milletvekilinden 5’ini alÄ±rÄ±z.” ÇakÄ±rözer, kentte yapÄ±lmak istenen santrale karÅŸÄ± mücadeleden, pancar ve buÄŸday üreticilerinin sorunlarÄ±na kadar kente dair birçok konuda görüÅŸ belirtirken adaylar ve CHP parti örgütü olarak tüm bu bakÄ±mlardan yoÄŸun bir seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüteceklerini ifade ediyor. ÇÄ±kÄ±rözer’in dikkat çektiÄŸi bir baÅŸka nokta da EskiÅŸehir’de CHP listesinden 2 kadÄ±n adayÄ±n seçilebilir sÄ±radan aday gösterilmiÅŸ olmasÄ±.

Ali BaÅŸ / ES TV Genel YayÄ±n Yönetmeni (FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL)

KENTÄ°N GAZETECÄ°LERÄ° NE DÄ°YOR?

Bir kente dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen bir gazeteciyseniz, o kenti anlamak için kentin kendi gazetecileri ile konuÅŸmayÄ± atlamamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ben de öyle yaptÄ±m. Ä°kisini uzun yÄ±llardÄ±r tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m 3 gazeteci ile sohbet ederek tahminlerini aldÄ±m. ES TV Genel YayÄ±n Yönetmeni ve Anadolu Gazetesi YazarÄ± Ali BaÅŸ (48) ÅŸöyle diyor: “MHP kentte oy kaybÄ±na uÄŸradÄ±. MHP’den Ä°YÄ° Parti’ye giden oy yarÄ±dan fazla gibi görünüyor. EskiÅŸehir’de Millet Ä°ttifakÄ± daha aÄŸÄ±r basÄ±yor. ÖÄŸrencilerin EskiÅŸehir’de 30 bin oyu var. Ä°lk defa oy verecek öÄŸrenciler kime oy verecek, bu da önemli. BüyükerÅŸen ile birlikte kentte üç belediyenin de CHP’de olmasÄ± da seçim sonuçlarÄ±nÄ± etkileyen bir faktör olacak. HDP’de ise, 7 Haziran’daki hava yok.”

Arif Anbar / Anadolu Gazetesi YazarÄ± (FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL)

Anadolu Gazetesi YazarÄ± Arif Anbar (31) sözü alÄ±yor: “Burada Tunceli ve Erzincan’dan gelen Aleviler, barajÄ± aÅŸmasÄ± için HDP’ye oy verecektir. BazÄ± CHP’liler de, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye, milletvekilliÄŸinde ise Ä°YÄ° Parti ya da HDP’ye verecek. Sonuç, ‘3 CHP, 3 AKP, 1 Ä°YÄ° parti’ ÅŸeklinde olabilir. CHP ile Ä°nce’nin alacaÄŸÄ± oy arasÄ±nda da bir makas farkÄ± olabilir. Ä°nce daha fazla oy alacaktÄ±r burada.”

Rahmi Emeç / Gazeteci (FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL)

35 yÄ±ldÄ±r EskiÅŸehir’de gazetecilik yapan ve ÅŸu anda aktif gazetecilik yapmayan Rahmi Emeç (59), geçmiÅŸten bugüne gelerek 24 Haziran’a dair ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Eskiden EskiÅŸehir’de 2 milletvekili çÄ±kardÄ±. 1 CHP, 1 Adalet Partisi. Bu denge çok fazla deÄŸiÅŸmiÅŸ deÄŸil. Önceki seçimlerde 6 milletvekili çÄ±karan EskiÅŸehir’de ÅŸimdi bu sayÄ± 7’ye çÄ±ktÄ±. 3 CHP, 3 AKP, 1 Ä°YÄ° Parti biçiminde olabilir sonuçlar. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ise ErdoÄŸan ile Ä°nce yarÄ±ÅŸÄ±r. Burada DemirtaÅŸ’a yönelik de özel bir sempati var. Ama o sempati sandÄ±ÄŸa daha çok ÅŸöyle yansÄ±yacak gibi gözüküyor: ‘BarajÄ± aÅŸsÄ±n diye parti olarak ilk turda HDP’ye verelim, DemirtaÅŸ’Ä±n ikinci tura kalma ihtimali güçlü olmadÄ±ÄŸÄ± için de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye verelim.’ Bunu o kadar çok insandan duydum ki!”

Ä°BRE MÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKI’NDAN YANA

EskiÅŸehir’de konuÅŸtuklarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± yazdÄ±klarÄ±mÄ±zdan daha fazlaydÄ±. ToplamÄ±na dair gözlemlerimizi ÅŸöyle özetlemek mümkün. Daha önce AKP’ye oy vermiÅŸ olanlar içinde önemli bir kesim bu görüÅŸünü koruyor. Kayma az, ancak konuÅŸmaktan çekinen AKP’lilerin tercihlerini belki en net 24 Haziran’da göreceÄŸiz. Bir de kentte oyu düÅŸük olsa da Saadet Parti’nin canlÄ± bir çalÄ±ÅŸmasÄ±na tanÄ±klÄ±k ettik. Saadet Partisi’nin derli toplu bir örgütü olduÄŸu ve AKP içindeki memnuniyetsizlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n oyunu alabileceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

30 ve 31 MayÄ±s’ta, kentte iki gün boyunca yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gözlemler sÄ±rasÄ±nda HDP’nin çalÄ±ÅŸmalarÄ± henüz sahaya hissedilir biçimde yansÄ±mamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak, HDP’ye oy vereceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸ olanlar dÄ±ÅŸÄ±nda özellikle CHP’li seçmenlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n da barajÄ± aÅŸmasÄ± için HDP’ye oy vereceÄŸi dile getiriliyor.

Üniversite gençleri ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sohbette ise “Millet Ä°ttifakÄ±” yönünde bir aÄŸÄ±rlÄ±k hissediliyordu.

EskiÅŸehir’de 24 Haziran sonuçlarÄ±na dair en çok ortaklaÅŸÄ±lan tahmin, ‘4 Millet Ä°ttifakÄ±, 3 Cumhur Ä°ttifakÄ±’ ÅŸeklinde. MHP ile Ä°YÄ° Parti’nin birbirlerini tam ortadan kesmeleri halinde ibrenin ‘4 Cumhur Ä°ttifakÄ±, 3 Millet Ä°ttifakÄ±’ biçiminde olmasÄ± ise düÅŸük bir ihtimal olarak da olsa dile getiriliyor.

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