Bursa'da İYİ Parti seçim standına ikinci saldırı

Bursa'da Emirsultan meydanındaki İYİ Parti seçim standına ikinci kez saldırılda. İl Başkanı Bayram Kazancı'ya kafa atıldı.

Bursa'da Emirsultan meydanındaki İYİ Parti seçim standına bir kez daha saldırı gerçekleşti, 6 kişi yaralandı.

Önceki gün aynı meydandaki standa yapılan saldırı sonrası İYİ Parti Bursa İl Başkanı Bayram Kazancı açıklama yapmış ve "Biz iktidara yürüyen bir partiyiz. İktidara yürümekte olan bir partiye ne yazık ki böyle saldırılar olur" demişti.

Dün akşamsa Emirsultan Mahallesindeki sahur programı için toplanan partililere ikinci saldırının gerçekleştiği duyuruldu. İYİ Parti Bursa İl Başkanlığının Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre "İlk Oy Hareketi" isimli grup tarafından yapılan saldırıyı polis havaya ateş açarak durdurdu. İYİ Parti'den 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Partinin Bursa İl Başkan Yardımcısı Hidayet Sevinç, İl Başkanı Bayram Kazancı'ya kafa atıldığını aktardı.

Doğan Haber Ajansı ise konuya dair haberinde "İYİ Partililer ile MHP'liler arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. Taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri bölgede guvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi. (HABER MERKEZİ)

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