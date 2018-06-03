24 Haziran seÃ§imleri tÃ¼m memleketin gÃ¼ndemi olurken; ErcÃ¼ment Akdeniz, â€˜Suriyeliler oy kullansa sonuÃ§ ne olurdu?â€™ sorusuna yanÄ±t aradÄ±.

Ercüment AKDENÄ°Z

Biliyorum provokatif bir soru bu. Ama memleketin her köÅŸesinde, biraz da ön yargÄ±yla yoÄŸrulmuÅŸ bu soru konuÅŸuluyor. Bu tip durumlarda, masa baÅŸÄ±ndan konuÅŸmak yerine sahadaki gözlemlere dayanmak, her zaman için en iyisidir.

‘DÖNSEK, ASKERE ALIRLAR; PEKÄ° ÇOCUKLAR NE OLACAK?’

Ömer, Halepli bir mülteci. Ä°ç savaÅŸtan sonra eÅŸi ve çocuÄŸuyla Ä°stanbul ÇaÄŸlayan’a gelmiÅŸ. Onunla tanÄ±ÅŸmamÄ±z 2014 yÄ±lÄ±na rastlar. HatÄ±rlÄ±yorum; o yÄ±llarda ÇaÄŸlayan Ä°ÅŸçi DerneÄŸi’nin düzenlediÄŸi 1 MayÄ±s kutlamasÄ±na gelmiÅŸti, iki elinde iki çocuÄŸuyla. Suriyeli iÅŸçilerin izbe atölyelerde yaÅŸadÄ±klarÄ± eziyet, aldÄ±klarÄ± üç kuruÅŸ, uÄŸradÄ±klarÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k 1 MayÄ±s’a katÄ±lmak için yeter de artardÄ± bile. Dindar bir iÅŸçiydi Ömer ama bir emekçi olarak talepleriyle yürümek onun da en tabi hakkÄ±ydÄ±...

Bir Cuma namazÄ± sonrasÄ±nda, cemaat daÄŸÄ±lÄ±rken rastladÄ±m yine ona; yüzlerce iÅŸçi, omuzlarÄ±nda seccadeleriyle camiden çÄ±karken. SelamlaÅŸma, hoÅŸ beÅŸ derken mevzuya girdik. Türkçe’si hala kötü Ömer’in. EÅŸ anlamlÄ± sözcükleri peÅŸ peÅŸe takarak anlaÅŸabildik:

“VatandaÅŸlÄ±k verilmedi mi size hâlâ?”

“Yok” dedi. CüzdanÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± “Geçici Koruma Belgesi”ni gösterdi. “99” rakamÄ±yla baÅŸlayan kimliklerden biri bu. O ve ailesi vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±ndan yararlanamÄ±yor doÄŸal olarak.

“O zaman oy kullanamayacaksÄ±n” diyorum.

“Oy yok bize...” diyor.

“Peki oy kullansan kime verirdin?” diye geliyor bir sonraki sorum.

“ErdoÄŸan’a” diyor.

AslÄ±nda ne AKP’nin ne de diÄŸer partilerin adÄ±nÄ± biliyor Ömer. Parti liderlerini de tanÄ±mÄ±yor. Siyasal tercih onun için sadece ErdoÄŸan ve “karÅŸÄ±sÄ±ndakiler”den ibaret

“Neden ErdoÄŸan?” diye soruyorum.

“Çünkü kapÄ±larÄ± bize o açtÄ±. ErdoÄŸan düÅŸse bizi geri göndeririler” diyor.

Sohbetin ilerleyen bölümlerinde Türkiye’de yaÅŸamanÄ±n, mülteci olmanÄ±n zorluklarÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±nÄ±yor, çalÄ±ÅŸma süresinin sürekli artmasÄ±ndan ÅŸikayet ediyor. Üç aile bir bodrum katta yaÅŸamanÄ±n çilesini aktarÄ±yor sonra. ErdoÄŸan tercihi elbette bunlarla ilgili deÄŸil onun. Zira ‘ErdoÄŸan Türkiyesi’nde hayat pahalÄ±. Ama Suriye’ye geri gönderilme korkusu, bütün diÄŸer kaygÄ±lara galip geliyor.

Bir sonraki sorum: “Suriye’de savaÅŸ bittiÄŸine göre, sizi geri göndermek lazÄ±m diyen politikacÄ±lara ne diyorsun?”

“Yok savaÅŸ bitmedi” diyor kesin bir dille. “BazÄ± ÅŸehirlerde savaÅŸ bitti belki ama köyler hala çok tehlikeli. YarÄ±n ne olacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Üstelik orada ev-bark kalmadÄ±, iÅŸ de yok” diye devamÄ±nÄ± getiriyor.

Ömer’in en büyük korkularÄ±ndan biri de; dönecek erkeklerin rejim tarafÄ±ndan askere alÄ±nacak olmasÄ±. “Esad’Ä±n askeri olmak istemiyorum” diyor sonra. “Hem asker olsak çocuklara kim bakacak?” diye soruyor. Ne de olsa sözü edilen askerlik öyle kÄ±sa süreli bir askerlik deÄŸil.

‘GÜÇ TEK ADAMIN ELÄ°NDE TOPLANIR, AYNI ESAD GÄ°BÄ°’

Ömer’le ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Semir’le görüÅŸüyorum. Genç bir mülteci iÅŸçi o. Dört yÄ±l önce Türkiye’ye sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸ. Sonra Afrin’den ailesini getirmiÅŸ. ÖÄŸlen paydosunda bir kafede buluÅŸuyoruz. Lakin vakit kÄ±sa, 15 dakika içinde ütü baÅŸÄ±nda olmasÄ± lazÄ±m.

Ona, 24 Haziran seçimlerini soruyorum.

Söze 16 Nisan referandumuyla baÅŸlÄ±yor: “Ben geçen yÄ±lki seçimleri de biliyorum; baÅŸkanlÄ±k kötü bir ÅŸey. Çünkü güç tek adamÄ±n elinde toplanÄ±yor; aynÄ± Esad gibi.”

“Seçimde oy kullanabilecek misin?” diye sorunca vatandaÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Geçici Koruma KimliÄŸi ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Kimlik numarasÄ± 98’le baÅŸlÄ±yor; vatandaÅŸ olamayan, oy kullanamayanlarÄ±n numarasÄ± bu.

“Bunca yÄ±ldÄ±r neden vatandaÅŸ olmadÄ±n?” soruma ÅŸöyle yanÄ±t veriyor: “Bir kere iÅŸ ve ev sahibi olman lazÄ±m, o da bizde yok. Hem iÅŸlemler çok uzun sürüyor; iÅŸyerinden o kadar izin almak mümkün deÄŸil”

“Hadi diyelim ki oy kullandÄ±n, kime verirdin?” diye soruyorum bu kez.

“ErdoÄŸan’a” diyor.

DoÄŸrusu epey ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorum. Öyle ya ‘BaÅŸkanlÄ±k Sistemi’ni Esad rejimiyle eÅŸ tutan biri neden ErdoÄŸan’a oy versin? Sonraki izahat her ÅŸeyi açÄ±klÄ±yor:

“O bize kapÄ±larÄ± açtÄ±, ona borcumuz var...”

Semir’in hissettiÄŸi bu vefa borcu bir defaya mahsus ama. Çünkü seçim ikinci tura kalmasÄ± halinde (ve elbette oy kullanabilse) DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸini söylüyor.

Semir’le ailesi için de kÄ±sa bir anket yapÄ±yoruz. Sonuçlar birinci turda 6 kiÅŸilik aileden bir tek büyük aÄŸabeyin ErdoÄŸan’a oy vermeyeceÄŸini söylüyor. “Sebep Afrinlilerin ÅŸehri terk etmek zorunda kalmasÄ±” diyor. Geriye kalan aile bireyleri birinci turda “ErdoÄŸan” derken ikinci turda “DemirtaÅŸ” diyor.

Sosyal medyada yüze yakÄ±n Arap arkadaÅŸÄ± var Semir’in. OnlarÄ±n tercihinin de daha çok ErdoÄŸan’dan yana olduÄŸunu ekliyor.

“Neden?” diye soruyorum.

“Çünkü ErdoÄŸan düÅŸerse, yerine gelen Suriyelileri gönderecek” diyor.

Hayat pahalÄ± ve zor Türkiye’de. Mülteciler yÄ±llardÄ±r statü hakkÄ± alamadÄ±klarÄ± gibi, vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±na da bir hayli uzak. KonuÅŸtuÄŸumuz her mülteci iÅŸçi gibi Semir de bu duruma isyan ediyor. “Misal Suriye’de ramazanda çalÄ±ÅŸmazdÄ±n” diyor, mesai saatlerinin uzunluÄŸundan yakÄ±nÄ±yor. Ama yine de oy verme tericihinde; sosyo-ekonomik sorunlardan önce, ErdoÄŸan’a vefa borcu baskÄ±n geliyor. Suriyelileri geri gönderme korkusu ise ErdoÄŸan tercihini daha da perçinliyor.

GERÄ° GÖNDERME MERKEZLÄ° DÄ°L, ERDOÄžAN’A YARIYOR

Resmi kaynaklar, T.C vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geçen Suriyeli sayÄ±sÄ±nÄ±n 50 bin civarÄ±nda olduÄŸunu söylüyor. Hepsi sandÄ±ÄŸa gitse bile bu seçimin kaderini deÄŸiÅŸtirecek bir oran deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla Suriyeliler üzerinden 24 Haziran’a iliÅŸkin yayÄ±lan söylentiler abartÄ±dan öteye geçmiyor.

Hal bu iken; bazÄ± muhalif isimlerin Suriyeliler üzerinden estirdiÄŸi fÄ±rtÄ±na, aslÄ±nda mültecileri daha çok ErdoÄŸan’a yaklaÅŸtÄ±rÄ±yor. Özellikle KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun, “Uzun bir süredir çatÄ±ÅŸma ortamÄ± yok, artÄ±k bu kardeÅŸlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazÄ±m” sözü ve Muharrem Ä°nce’nin “Bayramda giden Suriyeliyi almam” açÄ±klamasÄ± mültecilerde ciddi endiÅŸe yaratmÄ±ÅŸ görünüyor. “2019’un Ramazan ayÄ±nda Suriyeli kardeÅŸlerimizle Suriye’de iftar açacaÄŸÄ±z inÅŸallah” diyen Meral AkÅŸener de aynÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendiriliyor. Sahadan yansÄ±yan gözlemler, -oy hakkÄ±na sahip olsalardÄ± eÄŸer- mültecilerin çoÄŸunun en azÄ±ndan birinci turda ErdoÄŸan’a oy vereceÄŸini söylüyor. Ama hemen eklemeli ki; bu tercih, savaÅŸÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± açan ErdoÄŸan’a duyulan bir vefa borcuna iÅŸaret. Ama öte yandan, (bÄ±rakalÄ±m vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±nÄ±) mülteci statüsünden yoksun kalarak ve her türlü sömürünün kucaÄŸÄ±na atÄ±larak 7 yÄ±ldÄ±r Türkiye’de yaÅŸamÄ±ÅŸ bu topluluk, kendi içinde sosyo-ekonomik bir sorgulama da yapÄ±yor. Bu sorgulama, Suriyelilerin oy tercihinin ÅŸaÅŸmaz bir kalÄ±p olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bilakis geçiÅŸken özellikleri olan bir deÄŸiÅŸime de açÄ±k olduÄŸunu gösteriyor. Tam da burada devreye giren geri gönderme merkezli dil ise herkesten çok AKP ve ErdoÄŸan’Ä±n iÅŸine yarÄ±yor.

“Aman canÄ±m mültecilerden bize ne; biz yerli ve geçerli olan milli oylara bakarÄ±z” diyenleri duyar gibiyim. Ama kendi baÅŸÄ±na bu ön kabul, ileride sosyal patlamalara yol açabilecek tehlikeli bir kumara iÅŸaret ediyor. Bizden söylemesi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘VATANDAÅžLIK VAR AMA BU SEÇÄ°MDE OY YOK’

Muhammed Rammo, Azezli. Yüz kiÅŸilik bir tekstil atölyesinin sahibi. VatandaÅŸlÄ±k kartÄ±nÄ±, yani T.C kimlik numarasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ Rammo.

“Öyleyse 24 Haziran’da oy kullanabiliyorsun” diyorum; oy kullanabilen Suriyeli birini bulmanÄ±n mutluluÄŸuyla.

“HayÄ±r, kullanamÄ±yoruz” diyor. ÅžaÅŸÄ±rÄ±yorum. Kendisiyle birlikte 50 bin Suriyelinin vatandaÅŸ olduÄŸunu ama oy kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. ‘VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± oy için verdiler’ demesinler diye hükümetin oy hakkÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Bu tutumu doÄŸru bulduÄŸunu da ifade ediyor. Bu, yukarÄ±dan gelen siyasi bir talimat mÄ±; yoksa vatandaÅŸlÄ±ÄŸa geçmiÅŸ Suriyeliler, kriz çÄ±kmasÄ±n diye, 24 Haziran’da oy hakkÄ±ndan mahrum mu bÄ±rakÄ±ldÄ±, bilemiyoruz.

“Peki, oyun olsa kime verirdin?” sorusuna ise diplomatik bir yanÄ±t veriyor: “KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu mesela ‘Suriyelileri geri göndereceÄŸim’ dedi. Ona göre savaÅŸ bitmiÅŸ. Ama bu doÄŸru deÄŸil. Soruyorum; Afrin, Azez, El Bap, Ray, Cerablus ÅŸimdi kimin kontrolünde? Türkiye’nin! Ama oralarda bile alt yapÄ± sorunu, su problemi var. Ama iÅŸ yok, yaÅŸamak zor. O zaman insanlar nasÄ±l dönecek?”

Hemen sonrasÄ±nda, sosyal bir olguya iÅŸaret ediyor Muhammed Rammo: “7 yÄ±l sonra insanlarÄ±n dönmesi öyle kolay deÄŸil. Burada doÄŸan, buralÄ± olan çocuklar var, onlar ne olacak? Anadolu’da bile insanlar Ä°stanbul’a gelince öyle kolay dönemiyor, Ä°stanbullu oluyor. Bunu siz daha iyi bilirsiniz...”

En çok da Muharrem Ä°nce’nin bayramda Suriye’ye gidenler için söylediÄŸi sözlere incinmiÅŸ Muhammed Rammo. Onu da ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Gidenler yaÅŸlÄ±lar, kadÄ±nlar, çocuklar. Esad taraftarlarÄ± da gidiyorlar. Ama savaÅŸ bence tam bitmedi. Suriye hala güvenli deÄŸil. Ä°ÅŸ, ev, alt yapÄ± olmadan insanlarÄ±n orada yaÅŸamasÄ± mümkün deÄŸil, bunu anlamÄ±yorlar.”

Türkiye’de, Suriyelilerin oy kullanmasÄ±ndan duyulan kaygÄ±larÄ± soruyorum: “Bütün Suriyeliler tek adrese mi oy verir sence? FarklÄ±lÄ±klar, farklÄ± oy tercihleri olmaz mÄ±?” diye ekliyorum sonra. YanÄ±tÄ± ÅŸöyle oluyor Rammo’nun:

“Neden olmasÄ±n? Buraya aç gelen ama aile geçindiren insanlar neden mantÄ±klÄ± bir tercih yapamasÄ±n? Sürü deÄŸil insanÄ±z. Üstelik birçoÄŸumuz burada iÅŸ kurdu, iÅŸyeri sahibi oldu. ‘10 bin lira param oldu’ diyen götürüp eÄŸlenceye yatÄ±rmadÄ±. Bu kadar fedakarca çalÄ±ÅŸan insanlar elbette saÄŸlÄ±klÄ± bir fikir yürütüp karar da verebilirler.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 15:31

www.evrensel.net