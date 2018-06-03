İnce'den 'anadil' açıklaması: Herkese 3 dil öğreteceğiz

Muharrem İnce, 'Herkese 3 dil öğreteceğiz. Bir Türkçe, iki anasıyla konuştuğu dil, üç evrensel bir dil' dedi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran sonrasında seçildiği takdirde eğitimde anadil kullanılabileceğini söyledi. İnce “Herkese 3 dil öğreteceğiz. Bir Türkçe, iki anasıyla konuştuğu dil, üç evrensel bir dil” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul’da Kağıthane, Gaziosmanpaşa mitinglerinin ardından Eyüpsultan’ı ziyaret etti. İnce 3’üncü mitingini Bayrampaşa‘da gerçekleştirdi. Kağıthane'deki mitingde 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in Erdoğan'ı iftar yemeğinde alkışlaması sonrası 'Apoletlerini sökeceğim' açıklamasını yineleyen İnce, "Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin" dedi.

'ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORSAN GİDER EMİR ERİ OLURSUN'

Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde seçmenlerle buluşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İftar yemeğinde beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. TSK'nin disiplin kanunun 20. maddesi belli. Siyasi parti faaliyetlerine katılmaz, diyor. Yaparsa, ihraç sebebidir. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bandırma'ya gittiğinde onu karşılayan subaylara ceza verdiler. Çanakkale'de Engin Alan ayağa kalkmadı diye Engin Alan'ı hapse attırdı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ama o generalin apoletlerini sökeceğim" dedi.

İnce, "Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin. Eğer Erdoğan'ı çok seviyorsan, Erdoğan 24 Haziran'da emekli olacak. Ben de apoletlerini sökeceğim için yanına gidersin, onun emir eri olursun" diye konuştu.

İnce, kürsüde konuşmasını yapmaya başlamadan önce yakın koruması dahil kimseyi istemedi. Herkes indikten sonra konuşmasına başlayan İnce'yi çatılardan izleyenler de oldu.

'İSTANBUL'DA MEZARLIKLARDAN BAŞKA YEŞİL ALAN BIRAKMADI'

İnce’nin Bayrampaşa‘da mitingindeki konuşmasından satır başları ise şöyle:

♦ Bayram geliyor şimdi sayın Erdoğan’a soruyorum; Demirel’in köprüsü bedava ama senin köprün niye değil?

♦ Madem yerli ve millisin? 1 Mart 2003 tezkeresine ABD askerlerinin Irak’a girmesine neden evet oyu verdiniz. Bu gariban hayır oyu verdi.

♦ Tütün ekmeyeceksin diyor vatandaşa, niye Amerikan tütünü içeceksin. Bizim Adıyaman’da yetiştirdiğimiz tütün zehirli de ABD tütününde vitamin mi var?

♦ Ey benim aziz milletim, yerli milli arıyorsanız burada burada. Bunlar İstanbul’da mezarlıklardan başka yeşil alan bırakmadı.

♦ 4 Mayıs’tan beri parti rozeti taşımadım, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Bayrak CHP’lilerin bayrağı olur mu? Bayrak 81 milyonun bayrağı.

'TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ OLACAK'

♦ Türkiye hukuk devleti olacak. Cumhurbaşkanı hesap verecek. Kamu dairelerine müdür olacak, biz adamın ne olacağına neden bakalım?Her şeyi bölüyor, şehitleri böldü şehitleri. Kamu görevlilerine sesleniyorum, işinizi iyi yapın düzgün yapın gerisini merak etmeyin.

♦ Benim kız kardeşim, rahmetli dedem dedi ki 'Ört başını' tam 40 senedir başı örtülü. Kocası ihale alsın diye başını örtmedi. Müslümanlığı Tayyip Erdoğan’dan öğrenecek halimiz yok. Başörtülü kardeşim nasıl istiyorsan orada tak başörtünü. Çocuklarını dindar yetiştirmek istiyorsan istediğin kadar din dersi veririz. AKP’ye oy vermiş analara sesleniyorum, çocuklara yazık. Bir oyunuz ile Cumhuriyeti kurtarabilirsiniz, bir oyunuzla memlekete huzur getirebilirsiniz.

♦ Her aileyi bir ev bir maaş vereceğim. Parayı nereden bulacaksın diye sorarsa 40 milyar doları Suriyelilere nereden bulduysan oradan bulacağım. Saraya 2 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım.

♦ Ey benim gariban AKP'li kardeşim. Sen ver oylarını o da saray üstüne saray yaptırsın. Kızmayın bana, ben seçildiğimde saraya falan oturamam. 14 yıl sonra bir apartman dairesi aldım benim evim bana saray gibi.

♦ Herkese 3 dil öğreteceğiz. Bir Türkçe, iki anasıyla konuştuğu dil, üç evrensel bir dil. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 20:49

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