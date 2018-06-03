Gazi Mahallesiâ€™nde evin bÃ¼yÃ¼kleri CHPâ€™ye, genÃ§leri HDPâ€™ye oy verecek

Ä°stanbul Gazi Mahallesi'nde kahveleri, dernekleri, mahalle aralarÄ±nÄ± gezdik, vatandaÅŸlarla 24 Haziran seÃ§imlerini konuÅŸtuk.

Nazife YAÅžAR

Mehmet ÖZER

Ä°stanbul

YÄ±llardÄ±r muhalif kimliÄŸiyle bilinen emekçi bir semt Gazi Mahallesi. Bunun ötesinde katliam yaÅŸamÄ±ÅŸ bir mahalle. Onlarca kayÄ±p vermiÅŸ, adaleti görememiÅŸ. Ä°ETT otobüsleri, en basit basÄ±n açÄ±klamasÄ± bile gerekçe gösterilerek, mahalleye sokulmamÄ±ÅŸ. Cadde ve sokaklarÄ±, gaz bombalarÄ±nÄ±n ciÄŸerleri yakan dumanÄ±yla kaplanmÄ±ÅŸ.

Buna raÄŸmen tepkisini göstermiÅŸ, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da en kötü otobüslerle, elektrik kesintisiyle, asfaltlanmayan yollarla cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Burada yaÅŸayanlar ‘Gazi’de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± için’ iÅŸe alÄ±nmamÄ±ÅŸ, okulda mimlenmiÅŸ.

Türkiye’nin diÄŸer mahallelerine oranla kozmopolitikliÄŸe sahip. DoÄŸru nabÄ±z için her düÅŸünceden insana ulaÅŸmaya, sorulmadÄ±k soru bÄ±rakmamaya çalÄ±ÅŸtÄ±k.

KurulmasÄ± ‘70’li yÄ±llara dayanan mahalle, önce ekonomik nedenlerle göç almÄ±ÅŸ. 90’lÄ± yÄ±llardaki büyük göçün nedeni de Bölge’deki köy boÅŸaltmalar olmuÅŸ. Bu büyümeyle Gazi Mahallesi dört mahalleye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. Gazi, Yunus Emre, Zübeyde HanÄ±m ve 75. YÄ±l. Biz buna bir de Esentepe’yi ekledik. GittiÄŸimiz hemen her yerde benzer tabloyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Evin gençleri HDP’ye yetiÅŸkinleri CHP’ye oy verecek.

AdÄ± geçen yerleri iki günde gezebildik. Ä°lk günümüzü Kürtlerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Esentepe’ye ayÄ±rdÄ±k ve girilmedik kahve bÄ±rakmadÄ±k. Kahvelere girdiÄŸimizde ajitasyon çekmeye gelen devrimciler zannedildik. Çünkü Gazi’nin kahvelerinde sürekli bu manzara yaÅŸanÄ±yor. Evrensel gazetesinden geldiÄŸimizi, seçimlerle ilgili röportaj yapmak istediÄŸimizi söylediÄŸimizde masalara davet edildik. Çünkü insanlarÄ±n anlatacaÄŸÄ± çok ÅŸey vardÄ±. Sürekli baskÄ± altÄ±nda olan bir semt olmasÄ±nÄ±n da gerekçesiyle isim verme konusunda insanlar pek istekli deÄŸildi. Biz de onlarÄ±n isteklerini gözardÄ± etmedik.

AKÅžENER MÄ°, Ä°NCE MÄ°?

Dört genç bir masada oturuyordu. Biz oturur oturmaz Ä±stakalarÄ± ters çevirip ‘içer misiniz’ diye sormadan çay söylüyorlar. Biri tekstil iÅŸçisi, biri mobilya iÅŸçisi, biri pazarcÄ± biri de üniversite öÄŸrencisi. PazarcÄ± ve mobilyacÄ± ilk kez oy kullanacaklar. ‘Oyumuz HDP’ye’ diyor dördü de. Hep HDP’ye vermiÅŸler. Hatta pazarcÄ±, “10 yaÅŸÄ±mda oy kullanabilseydim o zaman da HDP’ye verirdim” diyor. Ä°kinci turda Ä°nce ve ErdoÄŸan kalÄ±rsa ‘Yeter ki ErdoÄŸan gitsin’ onun karÅŸÄ±nda kim olursa ona veririm birlikteliÄŸi söz konusu masada.

“Ya AkÅŸener ErdoÄŸan kalÄ±rsa” sorusuyla bozuluyor bu birliktelik. Biri, “YüreÄŸim yana yana AkÅŸener’e veririm” diyor biri “90’larda yaptÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± vermem. Oy kullanmam” diyor. Masadan “BoÅŸ oy ErdoÄŸan’a gider” itirazlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ikna olduÄŸunu belli etmemek için “Ä°nÅŸallah o halde olmayÄ±z” diyor. Masadan kahkahalar eÅŸliÄŸinde, yürekten bir “inÅŸallah” yükseliyor.

DAHA KÖTÜ NE OLABÄ°LÄ°R?

- ErdoÄŸan kaybederse ekonomi daha da kötüye gider mi?

Ne olabilir ki, en kötüsü bundan biraz daha kötü olur. Asgari ücret bin 600 lira. Daha kötü ne olabilir”

Mobilya iÅŸçisi, Suriye’deki savaÅŸtan bahsedecekken pazarcÄ± sözünü kesip bÄ±rak ÅŸimdi savaÅŸÄ± mavaÅŸÄ± seçimi konuÅŸalÄ±m deyip sözü alÄ±yor. CHP’nin HDP’yi ittifaka almayarak Kürtlerde bir duygu kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyince diÄŸerlerinden itiraz yükseliyor. Sonra karÅŸÄ±lÄ±klÄ± cevaplar baÅŸlÄ±yor:

- Almazsa almasÄ±n, böylesi daha iyi.

- Ya barajÄ± geçemezsek?

- (Hep birlikte) Geçeriiiz geçeriz. BarajÄ± bu defa yüzde 15-16 ile geçeceÄŸiz. KÄ±racaÄŸÄ±z.

- Neye göre söylüyorsun bunlarÄ±?

- Çevreme bakÄ±yorum, çevremin dÄ±ÅŸÄ±na bakÄ±yorum, insanlar artÄ±k bÄ±kmÄ±ÅŸ. Daha önce AKP’ye verecek olan arkadaÅŸlarÄ±m bu seçimde AKP’ye oy vermeyecekler”

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°NCE KONUSUNDA FARKLI SESLER...

Söz ikinci tura gelince tekrar bir bölünme yaÅŸÄ±yorlar. Ä°kinci turda ErdoÄŸan ve Ä°nce kalÄ±rsa, dokunulmazlÄ±klar konusunda CHP’nin aldÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r dolaysÄ±yla bazÄ± Kürtlerin ErdoÄŸan’Ä± tercih edeceÄŸini söylüyor tekstil iÅŸçisi. “Ama” diyor büyük bir kesim deÄŸil bunlar. Muharrem Ä°nce’nin Kürt söylemlerini samimi bulmuyor. Seçimden sonra bu söylemlerin deÄŸiÅŸeceÄŸini düÅŸünüyor. Uzun zamandÄ±r sessiz kalan öÄŸrenci, “Ä°nce’nin söylemleri iyidir. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya karÅŸÄ± dik durdu. CHP, AKP’nin “HDP’yle gözükenler teröristtir karÅŸÄ± olanlar vatanseverdir” söylemleri nedeniyle sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Söz Abdullah Gül ve Abdüllatif Åžener’e gelince birleÅŸiyorlar: “Ä°kisinden biri olsaydÄ± Kürtler hiç düÅŸünmeden oy verirdi. AKP’yi istemiyorum çünkü, polisin saç traÅŸÄ±na bakÄ±p insanlarÄ± çevirmesini istemiyorum, tenin rengine bakÄ±p çevirmesini istemiyorum, nerelisin sorusuna Siirtliyim dediÄŸimde arabaya çaÄŸrÄ±lÄ±rken Ä°stanbullum diyenle muhabbet edilmesini kaldÄ±ramÄ±yorum” diyor tekstil iÅŸçisi genç. Bu aÄŸÄ±r hava “hakkÄ±mÄ±zda hayÄ±rlÄ±sÄ± ne ise o olsun” dileÄŸiyle daÄŸÄ±tÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken öÄŸrenciden gelen “KeÅŸke oy pusulasÄ±nda hayÄ±rlÄ±sÄ± diye bir seçenek olsa” fikri gülüÅŸmelere neden oluyor.

SANDIK GÖREVLÄ°SÄ° OLMAK Ä°STEMÄ°YOR ÇÜNKÜ KORKU HAKÄ°M

Kahvede masaya yaklaÅŸan üç kiÅŸi bizi bahçeye davet ediyor ve anlatmaya baÅŸlÄ±yorlar: “DemirtaÅŸ’Ä±n aday gösterilmesi çok isabetli bir karar. Çünkü DemirtaÅŸ Kürtleri birleÅŸtirdi. 30 yÄ±ldÄ±r sandÄ±ÄŸa gelmeyen insanlarÄ± sandÄ±ÄŸa getirtti. Gazi, Kanarya, OkmeydanÄ± gibi mahallelere sÄ±kÄ±ÅŸan hareketin önünü açtÄ±. MHP’liler bile DemirtaÅŸ’a oy verdi. DemirtaÅŸ ErdoÄŸan için ‘gidecek, gidecek’ dedi. Ä°nÅŸallah gidecek.”

Öte yandan, insanlarÄ±n üzerindeki baskÄ± nedeniyle sandÄ±k görevlisi olmak istemediklerini, görevli yazÄ±lanlarÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar.

DAHA MECLÄ°S’E GÄ°RMEMÄ°Åž, ‘HDP’YÄ° Ä°STEMÄ°YORUM’ DÄ°YOR

Eskiden AKP’ye oy veren, artÄ±k vermekten vazgeçen bir liman iÅŸçisi, vazgeçme nedenini ÅŸöyle anlatÄ±yor: “VermeyeceÄŸim çünkü Kürt sorununu çözeceÄŸini söyledi, söz verdi. Sözünde durmadÄ±. O yüzden vermeyeceÄŸim.”

ArkadaÅŸÄ± söze giriyor: “Mesela Ä°brahim TatlÄ±ses. Milletin sÄ±rtÄ±ndan bu hale geldi; “Menbiç’ten dolaÅŸta gel Afrini al da gel” -BurayÄ± ezgisiyle söyledi- Neyi alÄ±yorsun. Sen önce oÄŸlunu gönder. Ha bir de Ä°YÄ° Parti var. Daha Meclis’e girmemiÅŸ. “Ben HDP’yi istemiyorum” diyor. Yav sen kimsin? Daha Meclis’te sandalyen yok. DemirtaÅŸ her partiden oy alacak bir kiÅŸidir. Ä°kinci turda eÄŸer DemirtaÅŸ kazanmazsa, ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± kim varsa ona oy vereceÄŸim.

YanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± itiraz ediyor: “E abi DemirtaÅŸ’Ä±n içeri atÄ±lmasÄ± için CHP de el kaldÄ±rdÄ±. Ha içeri atmÄ±ÅŸ ha içeri atÄ±lmasÄ± için el kaldÄ±rmÄ±ÅŸ.” “HaklÄ±sÄ±n, CHP’nin de suçu var ama ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± Ä°nce’yi desteklemek lazÄ±m. Biz Ä±rkçÄ± deÄŸiliz ama aslÄ±mÄ±zÄ± da inkar edecek kadar soysuz deÄŸiliz. Biz BarÄ±ÅŸ Annelerinin çocuklarÄ±yÄ±z” diye yanÄ±tlÄ±yor diÄŸeri.

FotoÄŸraf: Evrensel

ÖSO TERÖRÄ°STTÄ°, KUVAYÄ° MÄ°LLÄ°YE OLDU

Bitlisliler DerneÄŸine gittik... HDP’li üyeler aÄŸÄ±rlÄ±kta, AKP’li üyelere de sahip bir dernek burasÄ±. Hatta MHP’liler de var üyeleri arasÄ±nda. Ancak Ä°YÄ° Partili ve CHP’li üyeleri yokmuÅŸ.

24 Haziran seçimlerini soruyoruz elbette. “Bence tek adam olmayacak. Çünkü soruyorum çevreme. AKP’li üyelerimiz de tek adam olsun istemiyor. Ä°slami kesim olduklarÄ± için destekliyorlar. Neden CHP doÄŸudan oy alamÄ±yor? Çünkü insanlar çekiniyorlar. Dinlerini yaÅŸayamayacaklarÄ±nÄ± düÅŸünüyorlar. Ä°kinci tura ErdoÄŸan ve Ä°nce kalÄ±rsa deÄŸiÅŸim iyidir, deyip Ä°nce’yi desteklerim. Hakkari’de miting yaptÄ±, DemirtaÅŸ’Ä± ziyaret etti. Bunlar çok iyi iÅŸler. Ama Gül aday olsaydÄ± ilk turda DemirtaÅŸ’a verirdim, ikinci turda Gül’e verirdim.”

Söz, Afrin Operasyonu’na geliyor: “Salih Müslim’i kaç kere Türkiye’ye davet edip görüÅŸtüler. AralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k çÄ±kÄ±nca YPG terörist oldu. ÖSO teröristi, aralarÄ±nda anlaÅŸtÄ±lar Kuvayi Milliye oldu” diyor.

AKP’LÄ°LER ‘YARDIM’ ÜZERÄ°NDEN ÇALIÅžMA YÜRÜTÜYOR

Ä°kinci gün daha çok CHP’lilerin ve AKP’lilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± semtleri dolaÅŸÄ±yoruz. Önce Gazi Mahallesindeyiz. Yufka ekmek yapÄ±lan bir yerde çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarla sohbet ediyoruz. Büyük bir gururla, “CHP’ye vereceÄŸiz, ya kime vereceÄŸiz” diyorlar.

YÄ±llardÄ±r CHP’ye oy vermiÅŸler. Bu seçimlerde oldukça ÅŸanslÄ± buluyorlar CHP’yi. Geçen seçimlere göre biraz daha gayretli görüyorlar partiyi ama “Seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± için gelen giden var mÄ±?” sorumuza “Kimse gelmedi, AKP’li bir kadÄ±n geldi, ‘YardÄ±ma ihtiyacÄ± olan kimse var mÄ±?’ diye sordu, baÅŸka hiçbir partiden kimseyi görmedik. YÄ±llardÄ±r CHP’ye oy veriyorum, geçen seçimlerde kapÄ±ya bir poÅŸet içinde bir kahve bir de zarf bÄ±rakmÄ±ÅŸlar. BaÅŸka da kimseyle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m” yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor. Yine de CHP’den vazgeçmemiÅŸ. “Ya HDP” dediÄŸimizde; “Tayyip kazanmasÄ±n ya CHP ya HDP kazansÄ±n” diyor. HPD’ye oy vermeyi düÅŸünmüyor çünkü “Ailenin gençleri ona oy veriyor” diyor: “Bizde evin büyükleri CHP’ye, gençleri HDP’ye oy veriyor.”

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

‘CAMÄ°LERÄ° AHIRA ÇEVÄ°RDÄ°LER YALANINI BÄ°LE ÇÜRÜTEMEDÄ°LER’

KaldÄ±rÄ±ma sandalye atmÄ±ÅŸ oturanlara eÅŸlik ediyoruz. CHP’nin milletvekili adaylarÄ±nÄ±n arasÄ±nda iÅŸçi olmamasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor oturanlardan biri ve devam ediyor: “Genelde patron kesiminden aday gösteriliyor. BunlarÄ±n da bizim halimizden anlamasÄ±, bizim çÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ± savunmasÄ± beklenemez. Seçilen kiÅŸiler halktan uzak elit kimseler. Sokak çalÄ±ÅŸmasÄ± yok çünkü halkÄ±n içinden gelen adaylar yok. Åžimdiye kadar aldÄ±ÄŸÄ± oya güveniyor. YÄ±llardÄ±r CHP hakkÄ±nda söylenen yalanlarÄ± bile çürütemiyor. ÖrneÄŸin ‘CHP camilere hayvan baÄŸladÄ±, ahÄ±r yaptÄ±’ yalanÄ±nÄ± çürütemiyorlar. SavunduklarÄ± tek ÅŸey Atatürk. Ondan baÅŸka savunulacak bir ÅŸey yokmuÅŸ gibi. Ä°nsan haklarÄ± ayaklar altÄ±nda, ekonomi yine öyle, insanlar ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken birleÅŸtirme gibi bir çabasÄ± yok, politika üretemiyor. HDP’yle yan yana geleceÄŸiz korkusu yüzünden yanlÄ±ÅŸ hamle yaptÄ±lar. HDP’nin milletvekilleri ÅŸimdi içeride. Biz CHP’liler Kürtlerle yan yana gelemiyoruz. Ama AKP gelebiliyor. Din üzerinden geliyor, çözüm süreci üzerinden geliyor. AKP’den CHP’ye oy gelmiyor. Neden CHP, AKP’li seçmene ulaÅŸamÄ±yor.”

CHP’LÄ° KADIN: TÜRBAN KONUSUNDA ENDÄ°ÅžELENMESÄ°NLER

YÄ±llardÄ±r okul yakÄ±nÄ±nda mÄ±sÄ±r satan seyyar satÄ±cÄ± kadÄ±n, hayatÄ± boyunca CHP’ye oy vermiÅŸ. Hile olmazsa CHP’nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Çünkü diyor; “Ä°nsanlar AKP’den bÄ±ktÄ±. Geçim derdi çok büyüdü. Ä°nsanlar gözlerini açtÄ±. Asgari ücret zaten yeterli deÄŸil. Bir de Suriyeliler geldi. Daha ucuza çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bir kadÄ±n ve anne olarak eÄŸitim gitti. En basitinden 8. sÄ±nÄ±flarÄ±n ne olacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Ben bir CHP’li kadÄ±n olarak AKP hükümeti gidince türbanÄ±na kÄ±sÄ±tlama geleceÄŸini düÅŸünen AKP’li kadÄ±nÄ±n her türlü arkasÄ±ndayÄ±m. KorkmasÄ±nlar, CHP gelirse onlarÄ±n türbanÄ±na kimse dokunmayacak. DokundurmayacaÄŸÄ±z.”

FotoÄŸraf: Evrensel

EVLERÄ°MÄ°ZÄ°N TAPUSUNU VERMEDÄ° ERDOÄžAN’I NE SEVECEÄžÄ°M?

Baraj üstündeki gecekondularÄ± dolaÅŸÄ±rken tansiyonunu ölçmeye çalÄ±ÅŸan iki nineye denk geliyoruz. YardÄ±mcÄ± oluyoruz. Çok iyi komÅŸularmÄ±ÅŸ. Birbirlerine hep gelir giderlermiÅŸ. “Kime oy vereceksiniz?” diye sorduÄŸumuzda ninelerden biri “AklÄ±m kime keserse ona vereceÄŸim” diyor. DiÄŸer nine atÄ±lÄ±yor. “KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na vereceksin niye inkar ediyorsun.” Eyvah iyi komÅŸu birbirine girecek diye endiÅŸeleniyoruz. DiÄŸerine soruyoruz “Siz kime vereceksiniz?” “Ben oy kullanmaya gitmeyeceÄŸim, o kadar merdiven çÄ±kamam, dizlerim aÄŸrÄ±yor.” Geçen yÄ±l kime verdin: “HatÄ±rlamÄ±yorum” ErdoÄŸan’Ä± seviyor musun? “Aman ne seveceÄŸim, bir faydasÄ± olsa ÅŸu evlerin tapusunu verir. Herkes cebine çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bak koca mahallede iki aile görüÅŸüyoruz. BaÅŸka kimseyle komÅŸuluk kuramÄ±yoruz. Eskiden kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± bile kilitlemiyorduk. Åžimdi kimse kimseye selam bile vermiyor. NasÄ±l bu hale geldik...”

ESKÄ° AKP’LÄ°: HALKTAN UZAKLAÅžTILAR

Dört çocuk annesi. Erzurumlu Alevi. Eski AKP üyesi. ÇalÄ±ÅŸmÄ±yor. EÅŸi güvenlik görevlisi, asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle vazgeçmiÅŸ AKP’den. KadÄ±nlara iÅŸ imkanÄ± sunmadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. AKP’nin eskisi gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ± düÅŸünmediÄŸini, halktan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Eskiden kapalÄ±ymÄ±ÅŸ. “Ama beceremedim, yeniden baÅŸörtüsünü çÄ±kardÄ±m” diyor. Ä°nce’nin konuÅŸmasÄ± hoÅŸuna gidiyor. Oyunu CHP’ye verecek.

AKP’LÄ° KADIN: TÜRBAN TAKABÄ°LÄ°YORUZ!

Parkta türbanlÄ± iki kadÄ±na yaklaÅŸÄ±yoruz. Sohbet talebimizi kabul etmiyorlar bir çok AKP’li gibi. Görüntü ve ses kaydÄ± almayacaÄŸÄ±z deyince ikna oluyorlar. “Memleketin hali nasÄ±l?” sorumuza “Her ÅŸey çok güzel. ErdoÄŸan’Ä± çok seviyorum. Onun için ölürüm. Onun sayesinde türban takabiliyorum, türbanÄ±mla her yere girebiliyorum. SaÄŸlÄ±k sisteminden, eÄŸitim sisteminden her ÅŸeyden memnum. YakÄ±nÄ±mda iki tane büyük hastane daha ne isteyeyim. Siz demeden ben söyleyeyim. ‘Dolar’ diyeceksiniz, ‘altÄ±n’ diyeceksiniz. 16 yÄ±lda bir kere olmuÅŸ ne olur” diye yanÄ±t veriyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

SENDÄ°KA YA DA EMEK HAREKETÄ°NDEN KÄ°MSEYLE KARÅžILAÅžMAMIÅž

KaranlÄ±k çökmüÅŸtü. Teravih namazÄ±nÄ±n bitmesini beklerken Ordulular DerneÄŸine gidiyoruz. AynÄ± manzara, bütün masalarda ya kaÄŸÄ±t ya da okey oynanÄ±yor. Ä°nÅŸaat sektöründe çalÄ±ÅŸan biriyle konuÅŸuyoruz. Bütün partilerin kendi çÄ±karlarÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü, emekçiyi, iÅŸçiyi kimsenin düÅŸünmediÄŸini söylüyor. Åžimdiye kadar sendika ya da emek hareketinden hiç kimseyle karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±ÅŸ. TaÅŸeronda çalÄ±ÅŸÄ±yor, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman yevmiye alÄ±yor. Ä°ÅžKUR’a kayÄ±tlÄ± deÄŸil. “KayÄ±tlÄ± deÄŸilseniz iÅŸsiz gözükmezsiniz” dediÄŸimizde çok ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri ikinci tura kalÄ±nca yine sandÄ±k baÅŸÄ±na gidileceÄŸine de ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor.

Partilerden umudu yok ama “SandÄ±k baÅŸÄ±na gitmek gerekiyor” diyor. “Gitmezsek AKP’nin iÅŸine yarar” diyor. MHP’ye oy verecek. Dernekte AKP’ye oy verecek kimse yok. Ya MHP ya Ä°YÄ° Parti. OrdulularÄ±n kime oy vereceÄŸinden emin deÄŸiller: “FÄ±ndÄ±klarÄ± yaktÄ±lar, polis öldürüldü ama yine de en çok AKP oy aldÄ±. HalkÄ±mÄ±zÄ±n ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyoruz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 09:04

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