Bozdağ: Apolet sökme görevi PKK-FETÖ tarafından İnce'ye mi verildi?

Bekir Bozdağ Muharrem İnce'yi hedef aldı: Kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ tarafından İnce'ye mi verildi?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Valiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Muharrem İnce’nin “Erdoğan'ı alkışlayan o generalin apoletlerini sökeceğim” sözlerini hedef aldı: "İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi?" ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuşmasına şöyle devam etti: Bir komutanın, Başkomutanını, Cumhurbaşkanını alkışlayıp, ona saygı göstermesi neden bu kadar Sayın İnce ve arkadaşlarını rahatsız ediyor? İsmail Temel paşanın apoletlerini sökmeye Sayın İnce'nin de ve onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü, kudreti yetmez. Bu millet, onlara sandıkta en büyük dersi verecektir.”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Komutan İsmail Metin Temel'i "bu ordunun şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere hem teröristlere karşı devletinin milletinin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir" diyerek savundu.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışladığını öne sürdüğü generali, 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söyledi. İnce, “Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” dedi.

Muharrem İnce: Erdoğan'ı alkışlayan o generalin apoletlerini sökeceğim

BOZDAĞ: ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUZ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Cumhurbaşkanını, şahsımı, diğer arkadaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar. FETÖ'nün ölümle tehdit ettiklerini FETÖ'cü ilan ediyorlar, FETÖ'ye her türlü desteği vereni FETÖ'nün karşıtı ilan ediyorlar. Biz samimiyiz, mücadelede kararlıyız, ne derlerse desinler bizi bu mücadeleden asla geri döndüremeyeceklerdir. Milletle beraber bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz." (HABER MERKEZİ)

Muharrem İnce: Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 14:01

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