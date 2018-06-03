Buca'da milletvekili adayları serbest kürsüde konuştu

İzmir Buca'da kent konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte milletvekili adayları seçmenlerle buluştu ve seçilirlerse neler yapacaklarını anlattı.

Buca Kent Konseyi gerçekleştirdiği panelle milletvekili adaylarını seçmenlerle buluşturdu. Şirinyer Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen panele CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi adayları katılarak seçimlerle ilgili görüşlerini aktararak sorulara cevap verdiler.

Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği panele, CHP’den Tacettin Bayır, HDP’den Serpil Kemalbay ve Yalçın Yanık, İyi Parti’den Şengül Hablemitoğlu ve Ülkü Doğan, Saadet Partisi’nden de Zekeriya Hazırbulan ve Ceren Kara katıldılar. Panele davet edilmelerine rağmen AKP ve MHP’den katılan olmadı.

Panelde ilk sözü alan İyi Parti adayı Şengül Hablemitoğlu, siyasi partilerin kadınlara yeterince yer vermediğini, kadın desteğini almayan partinin başarılı olamayacağını ifade ederek, AKP’nin ülkeyi sosyal yardımlarla yönettiğini ve bu sosyal yardımları bir lütufmuş gibi gösterdiğini belirterek “Bugün ülkemizde 30 milyon yurttaş yardıma muhtaç. Mevcut iktidar bunların 11 milyonuna yardım ediyor ve bunu lütuf olarak gösteriyor” dedi.

Saadet Partisi adayı Zekeriya Hazırbulan’da yaptığı konuşmada, olağanüstü halin olağan hale getirildiğini, ekonominin darboğaza sokulduğunu belirterek, Kürt sorununu hak ve adalet temelinde çözeceklerini ifade ederek “Haksızlığa, hukuksuzluğa, yoksulluğa, yolsuzluğa tamam diyeceğiz. Yeter artık diyeceğiz” dedi.

'DEMİRTAŞ’IN İÇERİDE OLMASI ADALETSİZLİK'

CHP adayı milletvekili Tacettin Bayır konuşmasına “Adaylardan birinin hiçbir cezası olmamasına karşın cezaevinde tutuklu olmasını adaletsizlik olarak ifade ediyorum ve bu durumu buradan kınıyorum” diyerek Demirtaş’ın serbest bırakılmamasına tepki göstererek başladı. Bayır, iktidarın anlattığı gibi memlekette her şey yolundaysa, işçi, çiftçi, esnaf mutluysa “Neden seçime gidiyorsun?” diye sorarak, vatandaşın mutlu olmadığını, iktidarın böyle bir illüzyon yarattığını ifade etti.

AKP’nin iktidara geldiğinde 300 bin yeşil kartlı olduğunu, şimdi ise 12 milyonu bulduğunu ifade eden Bayır, doğu ve güney doğuda ise vatandaşın oyunu almak için siyasi iktidarın çeşitli şantajlara başvurduğunu dile getirdi. Son olarak Şeker Fabrikalarının boşuna satılmadığını, bu yıl içinde saraya alınan uçağın 410 milyon dolara alındığını, Marmaris’te 300 odalı yazlık yaptırıldığını belirterek, “Asıl amaçları cumhuriyet rejimiyle hesaplaşmak. Asıl darbeyi kendileri yaptılar. 15 Temmuz darbesinin araştırılmasına kendileri karşı çıktılar. Ben artık bunlara ‘Tamam’ diyorum. Biz özgürlük ve barış bileşenleri olarak bunu birlikte başaracağız” dedi.

'TÜRKİYE TEK ADAMA MAHKUM DEĞİL'

HDP adayı Serpil Kemalbay da konuşmasında, HDP’nin medya ambargosu nedeniyle hiçbir haberinin yapılmadığını, ülkenin tek adam rejimiyle yönetildiğini ifade ederek, “Demokrasi ve demokratik siyaset olanakları tek adam rejimiyle ortadan kaldırıldı. On binlerce, yüz binlerce insan işinden, ekmeğinden, özgürlüğünden oldu. Türkiye halkları böyle bir rejime mahkum değildir” dedi.

Kemalbay, HDP’nin olmadığı bir meclisin demokratik olmayacağını, 12 Eylül Anayasası’nın tamamen değiştirilmesi gerektiğini ve tek adam rejimine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, “Bizler, halkın, kadınların, gençlerin, Alevilerin, Kürtlerin kendi kendilerini yönetmesini temel alıyoruz. Biz tek adam rejimine halklarımızla birlikte karşı çıkıp buna izin vermeyeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Fotoğraf: Kenan Çetin/EVRENSEL

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