Pendik'te seÃ§imin nabzÄ±: KadÄ±nlar Ã§eliÅŸkiler arasÄ±nda bir yol arÄ±yor

Ä°stanbul Pendik'te pazarÄ±, mahalleleri dolaÅŸÄ±p kadÄ±nlarla 24 Haziran'Ä± konuÅŸtuk. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m rÃ¼zgarÄ± yok, ancak temel gÃ¼ndem ekonomi.

Gizem ÖRNEK

Pendik KavakpÄ±nar’da pazar çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda elinde alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleriyle ilerleyen kadÄ±nlarla konuÅŸuyoruz. AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyen kadÄ±nlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n ilk cümlesi hemen “Ülkede her ÅŸey iyi, süper gidiyor” oluyor. Pazar fiyatlarÄ±ndan, çoluk çocuktan, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan, evin geçiminden konuÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca tamamen farklÄ± bir tablo anlatmaya baÅŸlÄ±yorlar.

Ä°ÅŸte bir örnek; 40-45 yaÅŸlarÄ±nda, türbanlÄ± bir kadÄ±n. Fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yor, asgari ücret alÄ±yor. “Seçimleri konuÅŸalÄ±m” deyince, “Her ÅŸey iyi” diyor.

Pazarda fiyatlar nasÄ±l?

Çok pahalÄ±. RamazanÄ± fÄ±rsat bilmiÅŸler resmen.

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±z nasÄ±l?

Zor tabii, herkes gibi. Çok yoruluyorum.

Bu ülkede sizi en fazla huzursuz eden ÅŸey ne?

EÄŸitim. Sürekli sistem deÄŸiÅŸiyor, kafamÄ±z karÄ±ÅŸÄ±yor.

Kime oy vermeyi düÅŸünüyorsun?

Ben ErdoÄŸan taraftarÄ±yÄ±m. (Müstehzi bir gülümsemeyle)

CumhurbaÅŸkanÄ± sen olsan ilk ne yaparsÄ±n?

Önce iÅŸçiyi düÅŸünürüm iÅŸçiye iyi ÅŸeyler yaparÄ±m.

Tayyip ErdoÄŸan sence böyle mi yapÄ±yor?

Sana bir ÅŸey diyeyim mi aslÄ±nda yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±, hep zengine çalÄ±ÅŸtÄ±, hiçbir zaman iÅŸçiye çalÄ±ÅŸmadÄ±. Ä°lk geldiÄŸinden beri böyle. Ama ben yine de onu destekliyorum. DahasÄ±nÄ± da söylemeyeyim artÄ±k.

‘ÇOK Ä°YÄ°’ Ä°LE ‘ÇOK ZOR’ ARASINDA

52 yaÅŸÄ±nda, çarÅŸafa yakÄ±n bir tesettürü olan kadÄ±n da “Seçimlerle ilgili röportaj yapabilir miyiz” sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda hemen “Önceden her ÅŸey çok kötüydü, ÅŸimdi iyi. Daha ne olsun ki...” deyiveriyor. ÇalÄ±ÅŸmÄ±yor, eÅŸi vefat etmiÅŸ, ondan maaÅŸ alÄ±yor.

Pazar nasÄ±ldÄ±, istediÄŸin ÅŸeyleri alabildin mi?

Çok pahalÄ± vallahi, az bir ÅŸey aldÄ±m gidiyorum.

Ülkede seni en çok tedirgin eden ÅŸey ne?

Benim en büyük korkum çocuklarÄ±mla ilgili. Her ÅŸey zor artÄ±k. Ä°yi, rahat bir hayatlarÄ± olsun istiyorum ama zor.

Ülke genel olarak nasÄ±l sence?

EÅŸim yÄ±llarca hastanede kaldÄ± ben her ÅŸeyi gördüm bu ülkede. Önceden her ÅŸey çok kötüydü, saÄŸlÄ±k berbattÄ± ÅŸimdi her ÅŸey iyi.

Bütün adaylarÄ± takip ediyor musun, konuÅŸmalarÄ±nÄ± dinliyor musun?

Sadece haberleri izliyorum. Haberde de hepsini dinliyorum, orda da görüyorum ülkede her ÅŸey iyi. Hem baÅŸkasÄ± gelse daha mÄ± iyi olacak? Ben oyumu ErdoÄŸan’a vereceÄŸim, hep ona verdim zaten.

BAÅžKASI GELSE DEÄžÄ°ÅžÄ°R MÄ°?

GörüÅŸtüÄŸümüz kadÄ±nlarÄ±n çoÄŸunun ortak düÅŸüncesi “BaÅŸkasÄ± gelse de bir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmeyeceÄŸi.”

28-30 yaÅŸlarÄ±nda bir ev kadÄ±nÄ±yla konuÅŸuyoruz.

Evin geçimi nasÄ±l, borç harç var mÄ±?

Borcum var, borçsuz olmuyor zaten. Her ÅŸey ya borçla ya taksitle alÄ±nÄ±yor.

Kime oy vermeyi düÅŸünüyorsun, kararÄ±nÄ± verdin mi?

Benim oyum belli, ErdoÄŸan.

Sen CumhurbaÅŸkanÄ± olsan ilk neyi deÄŸiÅŸtirirsin?

Ä°lk önce maaÅŸlara zam yaparÄ±m.

Ülkedeki en büyük sorun ne sence?

En büyük sorunum çocuk istismarÄ±, çocuÄŸumuzu bir yere gönderemiyoruz. Bu sorun ancak çok aÄŸÄ±r cezalarla çözülür, idam mesela. Bir de dolar artÄ±yor sürekli. Niye arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum, dÄ±ÅŸ ülkeler yüzünden olabilir. Ama yine de her ÅŸey iyi bence eskiye göre.

Peki, bu sorunlarÄ± çözemeyen ErdoÄŸan’a neden oy vereceksin?

Ben ErdoÄŸan’Ä± çok seviyorum. Zaten baÅŸkasÄ± gelse o da aynÄ± ÅŸeyleri yapar, düzelmez yani, bir ÅŸey deÄŸiÅŸmez.

SENCE KÄ°ME VEREYÄ°M?

KonuÅŸurken, anlattÄ±klarÄ±nÄ±n ilk söyledikleriyle çeliÅŸtiÄŸini fark edenler oluyor. Onlardan biri önce bir etrafa bakÄ±p, sonra bana iyice yaklaÅŸarak “Sence kime oy vereyim, baÅŸkasÄ± gelse deÄŸiÅŸir mi dersin” diye soruyor.

FÄ°KÄ°R DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN TEMEL NEDEN: EKONOMÄ°

Önceden AKP’ye oy vermiÅŸ ama ÅŸimdi fikrini deÄŸiÅŸmiÅŸ olanlarÄ±n temel nedeni ekonomi. Orta yaÅŸlÄ±, türbanlÄ± bir ev kadÄ±nÄ± ilk zamanlar ‘atÄ±lÄ±mlarÄ± çok iyi’ olduÄŸu için AKP’ye oy verdiÄŸini, daha sonra MHP’yi tercih ettiÄŸini, ‘AKP’ye katÄ±lÄ±nca’ ondan da vazgeçtiÄŸini anlatÄ±yor. Bu sefer de Ä°YÄ° Parti’yi deneyecek. “Bayanlarla ilgili daha fazla ÅŸeyler yapabilir. Ekonomi de düzelir” diye düÅŸünüyor.

KarnÄ± burnunda bir genç kadÄ±n pahalÄ±lÄ±ktan ÅŸikayet ediyor. Bir fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸ, iki aylÄ±k hamileyken ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. En çok çocuklar için rahat bir hayat istediklerini söylüyor: “Ama çok zor. Ä°ki çocuk bile okutamÄ±yoruz, çok zorlanÄ±yoruz. Zenginler hep zengin oluyor fakirler de hep fakir kalÄ±yor.” Oyunu sorunca “Partilerin hepsi birbirine benziyor” diyor önce. Sonra devam ediyor: “Ben ÅŸimdiye kadar Tayyip’e verdim oyumu. Onu gerçekten çok seviyorum. Kalbimde yeri hep ayrÄ±. AslÄ±nda ilk baÅŸlarda iyiydi, konuÅŸurken hep iyi ÅŸeyler söylüyordu ama sonra bozuldu o da. ParayÄ± bulunca deÄŸiÅŸti. Bu sefer Ä°nce’ye oy vermeyi düÅŸünüyorum. DeÄŸiÅŸik biri olsun, bakalÄ±m bir ÅŸey deÄŸiÅŸecek mi? Tek kiÅŸi olmasÄ± hiçbir zaman iyi deÄŸil. Zaten bir kiÅŸi tek baÅŸÄ±na ne yapabilir ki? Bazen deÄŸiÅŸiklik olmalÄ±.”

MUHALEFETTE DAYANIÅžMA

Oyunu zaten hep AKP dÄ±ÅŸÄ±ndaki partilere verenler arasÄ±nda bir “dayanÄ±ÅŸma” seziliyor. Kime oy vereceÄŸine karar vermiÅŸ ama diÄŸer muhalefet partisine de sÄ±cak bakÄ±yor. Kendisininki olmazsa öbürünün kazanmasÄ±na razÄ±.

“Ülkenin halini pek iyi görmüyorum” diyen orta yaÅŸlÄ±, türbanlÄ± kadÄ±n oyunu DemirtaÅŸ’a verecek. “Hiçbir zaman ErdoÄŸan’a vermem. Ona oy verenler de para için veriyor. Ama ErdoÄŸan kazanÄ±r gibi bu seçimi. HDP yüzde 10 barajÄ±nÄ± geçer. CHP’yi de izliyoruz, Ä°nce kazanÄ±rsa barÄ±ÅŸ gelir mi bilmiyorum ama ErdoÄŸan kazanÄ±rsa barÄ±ÅŸ kesin olmaz” diyor.

BaÅŸka bir kadÄ±n da ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Sadece kocam çalÄ±ÅŸÄ±yor. Onun kazandÄ±ÄŸÄ± da yetmiyor, faturalarÄ± bile ödeyemedik, birikti öylece duruyor. Ben oyumu Ä°nce’ye vereceÄŸim. Ä°yi konuÅŸuyor. OylarÄ± çalmazlarsa bence Ä°nce kazanÄ±r, ama kesin çalarlar. Ä°nce kazanÄ±rsa maaÅŸlara zam yapacak, ikramiye de verecek. DemirtaÅŸ’a da çok üzülüyorum, iyi bir adam, niye hapse attÄ±lar bilmiyorum ama çÄ±ksa iyi olur.”

‘KÜRTLERÄ°N OYLARINDA DEÄžÄ°ÅžÄ°M VAR’

HDP’nin seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan beyaz tülbentli iki kadÄ±nla baÅŸlÄ±yoruz sohbet etmeye. Ä°lk uyarÄ±larÄ± “OylarÄ± korumak çok önemli” oluyor ve en çok da sandÄ±k görevlisi için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar. Bu seçimde de hile olmasÄ±ndan endiÅŸeliler, “ErdoÄŸan zalim sonuçta. Allah zalime fÄ±rsat vermesin” diyorlar. Ülkedeki genel havayÄ± ise ÅŸöyle deÄŸerlendiriyorlar; “7 Haziran’a çok benziyor, umut var herkeste, moral var. 1 KasÄ±m böyle deÄŸildi. 1 KasÄ±m’da AKP’ye oy veren ama ÅŸimdi DemirtaÅŸ’a verecek olan Kürtler var. Afrin etkiledi onlarÄ±. DünyanÄ±n hiçbir yerinde Kürtlere huzur vermiyor ErdoÄŸan. Afrin’den sonra ‘Ben artÄ±k günaha giremem, ErdoÄŸan’a oy veremem’ diyen çok var. Ama önceden ‘ErdoÄŸan son peygamber, o bizim babamÄ±z, ondan baÅŸkasÄ±na da vermem’ diyorlardÄ±.”

“Kürtler oy vermezse AKP kazanamaz” yorumlarÄ±na da katÄ±lÄ±yorlar: “DoÄŸru, bizim oylarÄ±mÄ±zla kazanÄ±yor. Ama artÄ±k deÄŸiÅŸiyor oylar. Bir de DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde olmasÄ± çok dokunuyor Kürtlere.”

DiÄŸer partileri ve ikinci tura kalacak olasÄ± adaylarÄ± da konuÅŸuyoruz: “Muharrem Ä°nce iyi bir adama benziyor, daha önce de CHP çok laf etti ama Ä°nce biraz daha iyi gibi. Ä°kinci tur için parti daha bir ÅŸey demedi ama bakalÄ±m.”

“Ä°kinci turda AkÅŸener’e oy verir misin” sorusuna ise yanÄ±tlarÄ± “Ä°nÅŸallah o kalmaz! NasÄ±l verelim, o 90’larda ErdoÄŸan’dan daha kötüsünü yaptÄ±. Vallahi ErdoÄŸan’a hiç vermem ama ona da vermem, sandÄ±ÄŸa gitmem daha iyi. Parti ne diyecek bilmiyorum ama AkÅŸener’e hiçbir Kürt oy vermez” oluyor.

‘MAHALLE AYNI AMA ÜLKE DEÄžÄ°ÅžÄ°R!’

Aydos Mahallesinde yaÅŸayan Fatma’nÄ±n evinde, Melek ve Meral’le buluÅŸuyoruz. KavakpÄ±nar’da da FatoÅŸ’un evine misafir oluyoruz. Bu sohbetlerde dikkat çekici ortaklÄ±klar ortaya çÄ±kÄ±yor.

Fatma, Melek, Meral ev kadÄ±nÄ±. Fatma ve Meral’in eÅŸleri emekli. Melek’in eÅŸi ise bir fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Meral CHP’ye, Fatma HDP’ye oy verecek. Melek önceden MHP’ye oy veriyormuÅŸ, ÅŸimdi Ä°nce ile DemirtaÅŸ arasÄ±nda kararsÄ±z. EÅŸi AKP’li. “Geçen seçim bana çok Ä±srar etti AKP’ye oy vermem için ben de ona MHP’ye vermesi için Ä±srar ettim ama birbirimizi ikna edemedik, herkes bildiÄŸini yaptÄ±. Bunun için kavga falan olmaz bizde, demokrasi var yani evde. Bu seçimde MHP, AKP ile birleÅŸtiÄŸi için ona oy vermeyeceÄŸim, daha da vermem zaten. EÅŸim de kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek gibi, baÅŸkalarÄ±nÄ± da deneyelim artÄ±k” diyor. Ekonomik gidiÅŸattan kaygÄ±lÄ±: “KocamÄ±n iÅŸsiz kalmasÄ±ndan endiÅŸeleniyorum. Eve geldiÄŸinde sürekli anlatÄ±yor eÅŸim, bugün ÅŸunu iÅŸten çÄ±kardÄ±lar, bugün bunu çÄ±kardÄ±lar diye. Hiçbirinin de bir suçu yok. Benim eÅŸimi de sebepsiz yere iÅŸten çÄ±karabilirler. HakkÄ±nÄ± da arayamÄ±yorsun zaten...”

Fatma, Meral ve Melek, çoÄŸu AKP’li olan komÅŸularÄ±nÄ±n oylarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu duruma tepkililer de. Ama “Sizce kim kazanÄ±r” sorusuna hepsinin yanÄ±tÄ± “CHP” oluyor. Mahallede oy verecek olanlarda bir deÄŸiÅŸim gözlemediklerini söyledikleri halde bu yanÄ±t bana ilginç geliyor. Nedenini anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Sosyal medyanÄ±n etkisi var. Sosyal medyada daha çok muhalif adaylarla ilgili paylaÅŸÄ±mlarÄ± görerek umutlanÄ±yorlar, ama fabrikada da mahallede de durum pek öyle deÄŸil. Bir de “Çok iyi konuÅŸuyor, neden kazanmasÄ±n ki” diyorlar.

SANDIKTA HÄ°LE OLURSA SOKAÄžA ÇIKARIM

KavakpÄ±nar’da evine konuk olduÄŸumuz FatoÅŸ ise Kurtköy’de bir cam fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yor, asgari ücret alÄ±yor. Ä°ki çocuÄŸu var, üniversitede okuyorlar. Fabrikada 45-55 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda çok fazla kadÄ±n iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor FatoÅŸ, evin geçimi zorlaÅŸÄ±nca ilk kez çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan kadÄ±nlar bunlar. ÇoÄŸunun ev kredisi ödediÄŸini ya da baÅŸka borçlarÄ± olduÄŸunu anlatÄ±yor. Bu durum aslÄ±nda biraz da kÄ±zdÄ±rÄ±yor FatoÅŸ’u: “Hepsinin sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var, hepsi ekonominin durumundan korkuyorlar ama yine de AKP’ye oy veriyorlar.”

FatoÅŸ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Muharrem Ä°nce’ye milletvekilliÄŸi için de HDP’ye oy vermeyi düÅŸünüyor. Fabrikada da CHP’liler aÄŸÄ±rlÄ±ktaymÄ±ÅŸ. Oyunu deÄŸiÅŸtiren fazla kiÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor; “AKP’ye oy verenler de CHP’ye oy verenler de yine aynÄ±.” Oy sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesini beklemiyor ama CHP’nin kazanacaÄŸÄ±na neredeyse emin; “SandÄ±kta bir oyun olmazsa kazanÄ±rÄ±z” diyor.

Oyunu deÄŸiÅŸtiren yok diyorsun ama CHP’nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± söylüyorsun, nasÄ±l oluyor bu?

HakkÄ±yla bir seçim olsa Ä°nce kazanÄ±r, ama kesin hile yaparlar.

“Kesin hile yapÄ±lÄ±r diyorsun, o zaman Ä°nce kazanamayabilir yani” diye biraz üsteliyorum. Ama kazanamamak gibi bir seçeneÄŸi düÅŸünmüyor hiç.24 Haziran akÅŸamÄ±nÄ± da konuÅŸuyoruz. “SandÄ±kta hile olursa sokaÄŸa çÄ±karÄ±m” diyor FatoÅŸ ve neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÄ±ralÄ±yor: “Hile yaparlarsa bence bu sefer herkes sokaÄŸa çÄ±kar. Zaten bütün sol partiler de anlaÅŸmalÄ±, o akÅŸam herkes birden sokaÄŸa çÄ±kmalÄ±. AKP bu seçimde de gitmezse çok kötü olur, düÅŸünmek bile istemiyorum.”

KADINLARIN OYUNU KOCALAR DEÄžÄ°L HOCALAR BELÄ°RLÄ°YOR

Meral mahallede tarikat örgütlenmelerinin çok fazla olduÄŸunu ve kadÄ±nlarÄ±n oy tercihinde aslÄ±nda kocalarÄ±ndan çok hocalarÄ±n etkili olduÄŸunu söylüyor: “Bizim mahallede Menzilciler en kalabalÄ±k olanlar, sürekli toplanÄ±yorlar, herkesi katmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. CHP’li olduÄŸumu bildikleri halde beni de Ä±srarla çaÄŸÄ±rÄ±yorlar. Ben de gittim iki kere, görüÅŸlerini hiç benimsemiyorum ama o ortam bana da etkileyici geldi, anlatan kadÄ±nÄ±n hitabÄ±na hayran kaldÄ±m, herkesi böyle etkiliyorlar. Bence bunun için özel eÄŸitim de alÄ±yorlar. Resmen kadÄ±nlarÄ± hipnotize ediyorlar. Önceden açÄ±k olan ama gidip geldikçe kapanan, ortama uyum saÄŸlayan çok tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m var. Oralarda siyasi konuÅŸmalar da yapÄ±lÄ±yor, iktidarÄ±n devam etmesi için dualar ediyorlar.” Menzil TarikatÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndakileri de bir çÄ±rpÄ±da sÄ±ralÄ±yor kadÄ±nlar, SüleymancÄ±lar, TurancÄ±lar, Nurcular...

PARAYA ÇÖZÜM VAR DA ORTAM ÇOK KÖTÜ

OrtaklaÅŸtÄ±klarÄ± temel noktalardan biri de çocuklarÄ±n geleceÄŸi konusundaki kaygÄ±. Önce iÅŸsizlikten endiÅŸelendiklerini düÅŸünüyorum. Çünkü pazardaki AKP’li kadÄ±nlarÄ±n endiÅŸesi bu yöndeydi. “Paraya çözüm var, ama ortam çok kötü” diyorlar. FatoÅŸ çocuklarÄ±nÄ±n eylemlere katÄ±lmasÄ±nÄ±, sosyal medyada “sakÄ±ncalÄ± ÅŸeyler” yazmasÄ±nÄ± istemiyor. Fatma çocuklarÄ±nÄ±n telefonuna ulaÅŸamayÄ±nca endiÅŸeleniyor. Ä°kisi de çocuklarÄ±nÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±na göndermek istiyorlar. ÇocuklarÄ±nÄ±n can güvenliÄŸinden ya da tutuklanmasÄ±ndan endiÅŸe ediyorlar. Melek de ortaokulu bitirmek üzere olan oÄŸlunu imam hatibe göndermek istemiyor: “Ama mahalledeki herkes baskÄ± yapÄ±yor, gönder diye. Ben onlara ‘çocuÄŸunuzun geleceÄŸini karartmayÄ±n, göndermeyin diyorum’ onlar da ‘iÅŸ bulur sen de gönder’ diyorlar. Ortam çok kötü, geleceÄŸi olmaz diye korkuyorum.”

SOSYAL MEDYADA ‘POLÄ°TÄ°K GÖNDERMELER’

Dört kadÄ±nÄ±n da tek sosyal medya hesabÄ± Facebook. Eskiden “siyasi ÅŸeyler” paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ama artÄ±k eskisi kadar rahat olmadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar. “Direkt siyasi ÅŸeyler paylaÅŸamÄ±yorum, hemen götürüp içeri atÄ±yorlar. Genelde kadÄ±nlara yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±yorum, öldürülen kadÄ±nlarÄ±, çocuk istismarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yorum” diyor FatoÅŸ. Bir de “göndermeli güzel sözler” paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söylüyorlar. Hatta biri diyor ki “Güzel laflarla gönderme yapan ÅŸeyler paylaÅŸÄ±yorum. ArtÄ±k herkes anlayacaÄŸÄ±nÄ± anlasÄ±n...”

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