78'liler 12 Eylül ruhuna HDP’yi destekleyerek yanıt verecek

Devrimci 78'liler Federasyonu, 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceklerini belirterek, HDP Ankara milletvekili adayları ile toplantıda buluştu.

Devrimci 78'liler Federasyonu, HDP Ankara milletvekili adayları ile buluştu. 78'liler, 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyeceklerini ilan etmek için Sudem Cafe'de düzenledikleri toplantıda, 12 Eylül kalıntısı yüzde 10 barajının aşılması gerektiğini söyledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, Devrimci 78'liler Federasyonu Ankara Şube Başkanı Hüseyin Esentürk “Zulüm karşısında tarafsızlık kabul edilemez. Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor” dedi. Toplantıya Gezi Direnişi'nde katledilen Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük de katıldı.

‘7 HAZİRAN SONRASI YARATILAN İKLİMİ UNUTMADIK’

Devrimci 78'liler Federasyonu, 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceklerini belirterek, HDP Ankara milletvekili adayları ile toplantıda buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada 12 Eylül'ün ruhuna karşı durmanın, bugün HDP'yi desteklemekle mümkün olacağını söyleyen Devrimci 78'liler Federasyonu Ankara Şube Başkanı Hüseyin Esentürk, “Bu eşit olmayan düzende 7 Haziran sonrasında yaratılan iklimi unutmadık. Köylerin, şehirlerin yerle bir edilmesini unutmadık. Bodrumlarda insanların katledilmesini unutmadık. Bu ülkenin savaş batağına sokulmasını, hırsızlıklarını, arsızlıklarını, yolsuzluklarını unutmadık” dedi.

HDP adayları ile buluşma amaçlarının eşitsiz seçim şartlarına karşı yan yana olarak yüzde 10 seçim barajını boşa çıkarmak olduğunu söyleyen Esentürk, “Zulüm karşısında tarafsızlık kabul edilemez. Yüzde 10 barajından ve 12 Eylül ruhundan zarar gören farklı kesimlerin birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Başarı öyküsüne herkesin ihtiyacı var” diye konuştu. Esentürk, “Birlikte olursak başarabiliriz. Birlikte yürümek istiyoruz. Gelin hep birlikte yürüyelim” dedi.

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‘12 EYLÜL REJİMİNİ BOŞA DÜŞÜRMEK HEPİMİZİN GÖREVİ’

Devrimci 78'liler Federasyonu Başkanı Cumhur Yavuz, bugün karşı karşıya kalınan sürecin bir tarafı olduklarını belirterek, “Tercihimizi sizinle birlikte örgütlemek için buradayız. Partiler kanunuyla, seçim barajıyla ve bütün kurumlarıyla ayakta olan 12 Eylül rejimi hayatımızda devam ediyor. Bunu fiilen boşa düşürmek hepimizin görevi. Hepimize kolay gelsin”şeklinde konuştu.

‘3 YILDIR YAŞADIĞIMIZ SORUNLARI AŞMANIN ZAMANI’

HDP Ankara Milletvekili Adayı Filiz Kerestecioğlu, cumhurbaşkanı adaylarının ve çok sayıda partililerinin cezaevinde olduğunu söyleyerek, “3 yıldır hiçbir partinin yaşamadığı kadar büyük baskılar yaşadık. Ama her ülkenin tarihini ve sorunlarını nasıl aştıklarını da biliyoruz. Şimdi biz bu sorunları aşmanın zamanındayız” dedi.

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‘BÖLGEDE YAPILACAK HIRSIZLIKLARI TELAFİ ETMEK GEREKECEK’

“Bölgede sandık taşıma ile yapılabilecek hırsızlıkları batıdaki illerden telefi etmek gerekecek” diyen Kerestecioğlu, “Bu HDP'nin değil, tüm Türkiye'nin sorunudur. Bizim baraj altında kalmamız Türkiye'de yeni bir kabus ve 60-70 milletvekilinin AKP'ye gitmesi demek. Çok can kaybettik, çok dostumuzu kaybettik. Artık burayı acılar ülkesi olmaktan çıkarmak için mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

‘AKP, OHAL'İ İLAN ETTİĞİ GÜN GREVLERİ YASAKLADI’

HDP Milletvekili Adayı Veli Saçılık, “12 Eylülcüler iktidara gelir gelmez lokavt kanunu imzalamışlardı. AKP de OHAL'i ilan ettiği gün, grevleri yasakladı. 12 Eylülcüler bir sağdan astık, bir soldan astık demişlerdi. Şimdi AKP, bir sağdan attık, bir soldan attık diyor. Bu zihniyet devam ediyor” dedi.

Saçılık, AKP hükümetinin yüzde 10 barajıyla devrimci bir alternatifin mecliste olmaması için çabaladığını ve meclis yerine sarayı merkez aldığını söyledi. “Kürt halkıyla, Türk halkıyla, devrimcilerle, sosyalistlerle başaracağız” diyen Saçılık, “Kazanacağımızı biliyorum” diye konuştu.

‘GELECEĞİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ’

HDP’nin Üniversite Öğrencisi Milletvekili Adayı Emine Kaya, “Sizlerin tecrübesiyle gençliğin dinamizmini birleştirerek, geleceğe umutla bakabileceğimiz bir dönemdeyiz. Kadınlarla, gençlerle, geleceği yeniden ve hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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