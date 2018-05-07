Cerrahpaşa'dan İÜ Rektörlüne tepki: Atanan kişi olsa olsa müdür olur

Üniversitelere bölen yasa tasarısına karşı günlerdir mücadele eden Cerrahpaşalılar, sessiz kalan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tepki gösterdi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmamak için günlerdir mücadele eden Cerrahpaşalılar, İstanbul Üniversitesi rektörüne seslenerek “Neden sessizsiniz?” diye sordu. Cerrahpaşalılar atanmış kişinin rektör değil olsa olsa müdür olacağını belirterek tepkilerini dile getirdiler. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık önünde yağmur ve soğuk havaya rağmen bir araya gelen öğrenciler, öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve hastalar, üniversitelerinin bölünmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. "600 yıllık üniversiteyiz, deneme tahtası değiliz", "Cerrahpaşa’ya dokunma", pankartlarının açıldığı eylemde "Bölme, böldürme! Kaliteyi öldürme", ‘Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak’ sloganları atıldı.

REKTÖRLÜK NEDEN SESSİZ?

Dekanlık önünde emekli öğretim üyeleri adına ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Nil Molias, Cerrahpaşa'nın varlığını hep sürdürdüğünü hatırlatarak “Umut ediyorum ki bu kadar direnişten sonra da bu dayanışma ve direnme işe yarar. Cerrahpaşa gene İÜ içinde devam eder” dedi. Prof. Dr. Hidayet Sarı ise karşısında "Bilim işimiz, siyasete girmeyiz" yazdığını ancak siyasetin işlerine girdiğini belirterek “Ancak yapılan bu zulüm, baskı, haksızlık ve hukuksuzluk bir uyanış bir direnişle karşılaştı. Bu tasarı bizi bir araya getirdi, bir olduk. Haklı davamızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Tatil zamanı, yemek zamanı bir araya geldiklerini anlatan Sarı, İÜ Rektörlüğüne seslenerek “Neden üniversitenin bölünmesine en ufak tepki göstermiyor ve bu olayı önlemek için uğraşmıyor. Mahalleli muhtarını seçiyor ama biz rektörümüzü seçemiyoruz. Cumhurbaşkanı tarafından atanan insan rektör değil, okul müdürü olur ve onun dediğini yapar. Rektörlerden hükümetin adamı değil üniversitenin adamı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

BİZE YAPILANLARI UNUTMAYIN

Öğretim üyeleri adına konuşan Doç.Dr. Tuğhan Utku, kurumun tarihi tecrübesi, değerleri ve inançlarıyla günlerdir haykırdıklarını hatırlatarak “ Akademi için buradayız. Kaybeden bizler değiliz. Biz hekimiz elimizde tertemiz beyaz önlüklerimiz yanında bizler varız artık. Bu yaşadıklarımızın tek bir dakikasını unutmayın, yaptıklarımızı unutmayın, bize yapılanları unutmayın. Doğru bildiğiniz bu yoldan da şaşmayın” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER BÜYÜDÜKÇE GÜÇLENİR

10 gündür akıl tutulması yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Serkan Demirci, “Akademik ortamda tartışamıyoruz. Neden bölüyoruz. Üniversiteler büyüdükçe güçlenirler. Eğer İÜ üzerinden bir deney yapılacaksa bu deneyi biz yaparız. Deneyin nasıl yapılacağını bizden iyi kimse bilmez. Özerkliğimizi versinler 10 sene bizi takip etsinler” dedi.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

CERAHPAŞA İÜ’NÜN EVLADIR

Asistan hekimler adına konuşan Dr. Ece Vural, günlerdir evlerinde buruk bir hareketlilik olduğunu belirterek “Bölünmeye karşı tepkilerimizi bildiriyoruz. YÖK’ün yeni bir model denemesi sözüne karşı söylemek isterim ki üniversiteler deneme tahtası olarak kullanılamaz. Yetersiz koşullarda, ödenek azlığına ve yeterince desteklenmiyor oluşumuza rağmen ilk 500 üniversiteden biri oluşumuz, tesadüf değil. Cerrahpaşa IÜ’nün evladıdır, ayrı düşünülemez” dedi.

ÜNIVERSİTEYE ZARAR VERECEK

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi Asude Zülal Gül ise 600 yıldır birleşerek, büyüyerek gelişen üniversitelerinin, geçmişi 191 yıl öncesine dayanan fakülteleri ile arasındaki bağın koparılmak istendiğini anlatarak “Bu isteğin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne, ayrılması gündemde olan diğer fakültelere ve geride kalan İÜ’ne katkısı yoktur, tam tersine zarar verecektir” dedi.

Konuşmaların ardından İÜ’nde Tıp Fakültesi’nin kurulmasının 191. yılı anısına, 191 adet balon uçuruldu.

GÜN BOYU ETKİNLİKLER DEVAM ETTİ

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Eylemlerini adeta sosyal sorumluluk projesine dönüştüren öğrenciler, vatandaşların farkındalığını da arttırmak için hasta yakınlarına ilk yardım eğitimi, organ bağışı çadırı gibi pek çok etkinlik düzenliyor. "Cerrahpaşa’nın, İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmasını istemiyorum" şeklindeki notun altına tüm Cerrahpaşa ailesi olarak isimlerini yazan fakülte mensupları, bu notları uç uca ekleyerek etkinlik alanındaki ağaçlara astı. Türkiye Organ Nakli Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, vakıflar stantlarında faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapacak, öğrenciler de onlara destek oldu. Ayrıca, Cerrahpaşa’ya hayat verme mücadelesini temsilen öğrencilere ve halka ilk yardım uygulama dersi verdi.

Tanı: Kontrolsüz bölünme | Tedavi: Cerrahpaşa’ya dokunma

Bölünme tepkisi: Tasarıda akla yatkın tek bir gerekçe yok

Asırlık üniversitelerin bölünmesine tepki

Doç. Dr. Üzel: 600 yıllık üniversitemiz deneme tahtası değildir

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 16:47

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