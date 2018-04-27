Bölünme tepkisi: Tasarıda akla yatkın tek bir gerekçe yok

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bugün de protesto edildi. Yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler başhekimlik binasında bulunan Burhanettin Toker Anfisi’nde toplandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaaddin Duran, hiçbir siyasi görüşün etkisi altında kalmadan hazırladıklarını belirttiği basın bildirisinde, “Söz konusu yasa tasarısı ile akla yatkın bir gerekçe gösterilmeden, 600 yıla dayanan geçmişe ve kültüre sahip İstanbul Üniversitesi bölünerek küçültülmeye ve Cerrahpaşa’nın da içinde olduğu bazı fakülteler köklerinden koparılmaya çalışılmaktadır” dedi.

Duran, ‘Bir üniversitede iki tıp fakültesi olmaz’ görüşünün olduğu duyumlarını aldıklarını söyleyerek “Bu görüş kesinlikle doğru değildir. Cerrahpaşa ve Çapa 50 yılı aşkın süredir birlikte kaliteli hizmet sunmuşlardır” diye konuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da her gün toplanıp seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, “Gerekli mercilere ulaştık ama olumlu bir sonuç elde edemedik. Amacımız şu aşamada Cumhurbaşkanımızla bir randevu talep edip, kedisine ulaşıp derdimizi anlatmak. Biz istiyoruz ki, İstanbul Üniversitesi bölünmesin” şeklinde konuştu.

Açıklama anfiyi dolduran öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Hastane bahçesinde bekleyen öğrenciler ise ‘Cerrahpaşa bizimdir bizim kalacak’ ‘Susma haykır bölünmeye hayır’ sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Öğrencilerin eylemine sağlık çalışanları, öğretim üyeleri ve hastalar da destek verdi.

BEYAZIT'TA ‘BÖLÜNME’ PROTESTOSU

Üniversitelerin bölünmesi ve 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar Beyazıt Meydanı'nda da devam etti.

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültesi öğrencileri saat 15.00 sıralarında Beyazıt Meydanı'na geldi. Öğrenciler, dövizler açarak kanun tasarısını bando eşliğinde protesto etti. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Buzlu. Beyazıt Meydanı'nda konuşma yaptı. Buzlu, “Üniversitemizin araştırma misyonuna ciddi katkı veren fakültemiz, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmamalıdır. Her fakülteyi dinlediğinizde görüyorsunuz ki, çok güzel bir tarihi miras söz konusudur. Bu tarihi mirasa lütfen hak ettiği değeri veriniz” dedi.

'Susma, haykır, bölünmeye hayır' şeklinde sloganlar atan öğrenciler burada bir basın bildirisi okudu. Öğrenciler, “Üniversiteliler açısından birçok mağduriyet yaşanması söz konusu olduğu için bu tasarıyı reddediyoruz” dedi. (DHA)

Fotoğraf: DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 18:56

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