Asırlık üniversitelerin bölünmesine tepki

AKP hükümetinin 10 üniversiteyi bölüp 15 yeni üniversite kurmayı planladığı tasarıyı Meclise sunmasına tepkiler büyüyor.

Umut Düzgün BULUT

İstanbul

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin kanun tasarısını Meclise sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi ve İnönü de dahil 10 üniversite bölünecek.

İstanbul'da kurulacak İstanbul İbni Sina Üniversitesine, İstanbul Üniversitesine ait Diş Hekimliği Fakültesi, FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, adı Çapa Tıp Fakültesi olarak değiştirilecek İstanbul Tıp Fakültesi ile bazı meslek yüksekokulları bağlanacak.

Peki öğrenciler ve kurumlar sorgusuz sualsiz Meslise sunulan tasarıya ne diyor?

İstanbul Üniversitesi öğrencileri internet üzerinden kurdukları grup üzerinden karara tepki gösterdi, örgütlendi ve Salı günü saat 13.30’da ana kapı önünde buluşma kararı aldı. Buluşma, İstanbul Üniversitesi öğrencilerine açık olacak.

Görüştüğümüz öğrenciler kararın eğitim içeriğini niteliksizleştireceğini ifade ederek, öğrenciler açısından barınma ve ulaşım gibi sorunları da ortaya çıkaracağını söyledi. Öğrenciler yetkililerin karardan bir an önce vazgeçmesini istiyor.

‘BARINMA SORUNU OLACAK, AKADEMİK KADROMUZUN İÇİ BOŞALACAK’

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde okuyan Suay isimli öğrenci, “Bu fakültenin İstanbul Üniversitesi ile bağlantısının kesilerek neyin amaçlandığı tam olarak çözememiş olmakla beraber İÜ İletişim Fakültesini niteliksizleştirme çabası olarak yorumluyorum” dedi. Suay; fakültenin yeni bir üniversiteye verilmesi durumunda öğrencilerin barınma sorunu da yaşayacağını ifade ederek, “Arkadaşlarımızın kalacak yer mağduriyeti olacak, nice nitelikli hocalarımız uzaklık sebebiyle istifa edecek ve akademik kadromuzun içi boşalacak, bu da eğitimde niteliksizlik getirecek. Ayrıca kendi fakültem için konuşursam medya sektörü İstanbul’un göbeğindeyken fakültemizin uzağa yerleştirimesine de mana veremiyorum. İletişim fakültesi sektörle iç içe olması gereken bir fakülte” dedi. İstanbul Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak kalmak istediklerini belirten Suay, “Biz buraya gelmek için çok çalıştık, çok çabaladık, emeklerimiz heba olsun istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

’YILLAR ÖNCESİNDE FAKÜLTE VE SEMT SEÇİLİYOR’

Radyo Televizyon bölümü öğrencisi Alperen, öğrencilerin fikrinin alınmadan bu kararın alınmasına tepki göstererek, “Gecesini gündüzüne katıp bu okulu prestiji ve marka değeri sebebiyle tercih etmiş öğrencilerin ellerinden kazanılmış hakkı olan ‘İÜ mezunu olma’ ayrıcalığı ellerinden alınıyor. Bu karar üniversiteleri sayıca çoğaltıp, nitelik olarak azaltmaktan başka bir şey değildir. Öğrenciler yıllar öncesinden fakültelerini ve okuyacakları semti seçiyorlar lakin hiçbir mantıklı sebebe dayanmadan düzenlerinden edilip hiç bilmedikleri ilçelere dağ başlarına kampüslere gönderiliyorlar” dedi.

Yetkili makamların bu karadan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Alperen, “Bunun için öğrenciler olarak gerekirse dilekçeler toplanmalı, basın açıklamaları düzenlemelidir” dedi.

’ÇOĞUMUZ BELKİ DE BÖLÜM İÇİN DEĞİL DE ÜNİVERSİTE İÇİN OKUYORUZ‘

Yine Gazetecilik bölümü öğrencisi Doğukan da “İÜ ismi sadece bir üniversite adı değildir, İÜ bir tarihtir, bir birikimdir ve bir pratiktir. İstanbul Üniversitesi Orhan Pamuktur, Orhan Velidir, Ahmet Hamdidir, Hrant Dinktir, Abdi İpekçidir, Atilla İlhandır, Uğur Dündardır, Aziz Sancardır, Ahmet Şıktır ve İlhan Selçuktur. İstanbul Üniversitesinde yapılması planlanan değişiklik İÜ’nün bu tarihsel pratiğini ve önemini yok etme çabasıdır. Bu değişiklik üniversitemizin eğitimine herhangi bir yarar sağlamaz. Çoğumuz belki de bölüm için değil de üniversite için okuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Salı günü saat 13.30’da Beyazıt’ta bir araya gelip neler yapılabileceğini konuşacak.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

İstanbul Tıp Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesinden ayırıp İbni Sina Üniversitesi adı altında yeni üniversitesi kurulmasına karşı #FakültemeDokunma etiketiyle imza kampanyası başlatıldı.

İstanbul Tıp Fakültesi, halk tarafından bilinen adıyla Çapa Tıp Fakültesi’nin Türkiye’nin en eski ve en köklü tıp fakültesi olduğu vurgulanan açıklamada "1827’de kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den beri Türkiye’de modern tıbbın gelişimine öncülük etmiş, sağlık alanında birçok yeniliğe imza atmış, sayısız hekim ve bilim insanı yetiştirmiş bu fakülte yeni sunulan tasarı ile köklerinden yani İstanbul Üniversitesi’nden koparılmak isteniyor” denildi.

İki asıra yakın geçmişiyle alanında lider fakülteyi bir başka üniversiteye aktarmak Türkiye’de sağlık tarihinin en önemli unsurlarından birini yok etmek anlamına geldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Şu an dahi akademik kadrosunun büyük bir bölümünü kaybetmiş olan fakültemizin bu durumdan sonra ne halde olacağını kestirememekteyiz. Gelin bu tarihi kurumu olduğu yerde, yani Çapa’da, bağlı olduğu üniversite olan İstanbul Üniversitesi altında yenileyin.”

EĞİTİM SEN: ÜNİVERSİTELERİ BÖLÜP YÖNETMEK İSTİYORLAR

Tasarıya ilişkin konuşan Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler İstanbul Şubesi Başkanı Görkem Doğan, tasarı ile Türkiye’de bulunan kimi köklü üniversitelerin bölüneceğini gördüklerini dile getirerek, “Tarihsel kökenleri olan İstanbul Üniversitesi dediğimiz zaman asırlık diyebileceğimiz kurumları bu şekilde yönlendirmek mümkün değil. Ama böyle bölüp parçalayıp, ufalttığınız zaman yönetmek mümkün oluyor. Bunu ilk defa yapmıyorlar. Türkiye’deki pek çok köklü eğitim kurumu, proje okullar vs. diyerek İstanbul Erkek Lisesi, Caloğlu Anadolu Lisesi gibi okullar benzer kaderleri paylaşmışlardı. Bu defa da sıra İstanbul Üniversitesine, Konya Selçuk Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesine gelmiş görünen o. İstanbul’da zaten 9 tane kamu üniversitesi var. Bir onuncusunun kurulmasıyla aşılabilecek bir sorun yok.”

Tasarıya karşı bir dizi eylem etkinlik yapmayı planladıklarını sözlerine ekleyen Doğan, “Raşit Tükel hocamızın kendisi de İstanbul Üniversitesi mensubu, bu haliyle kendisi de İbni Sina’ya geçmiş olacak. Onlarla birlikte bir program yapmak niyetindeyiz. Genel Merkez bir açıklama hazırlıyor. Meclis’teki muhalif parti olan CHP ve HDP’ye ulaşacağız. Ve elimizden geleni yapacağız. Bunun yanlış olduğunu kamuoyuna anlatacağız” dedi.

İSTANBUL TABİP ODASI: İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSMİYLE CİSMİYLE YERİNDE KALACAKTIR

İstanbul Tabip Odası, Meclise sunulan tasarıya ilişkin acil duyuru yayınladı. Duyuruda İstanbul Tıp Fakültesi'nin köklerinden koparılmak ve yok edilmek istediği belirtildi ve 'İstanbul Tıp Fakültesi ismiyle ve cismiyle yerinde kalacaktır" denildi.

Açıklamada Türkiye'nin ilk tıp fakültesi ve İstanbul Üniversitesi'nin de ilk kurulan fakültesi olan tıp fakültesinin köklerinden koparılmasının ve yok edilmesinin uzun süredir gündemde olduğu vurgulanarak kanun tasarısı şiddetle kınandı.

Duyuru ile fakülteden mezun olan ve olacak hekimlerin, tasarının geri çekilmesi ve reddedilmesi için başta TBMM olmak üzere her türlü yasal ve hukuksal girişimde ve eylemde bulunacağı ilan edildi ve tüm hekimlere katkı ve destek çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ: BU DEĞİŞİKLİĞİ REDDEDİYORUZ

İstanbul Üniversitesi çatısı altındaki Diş Hekimliği Fakültesi, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesinin İbni Sina Üniversitesi'ne bağlanması kararına tepki gösteren Türkiye Ormancılar Derneği "Bu değişikliği reddediyoruz" dedi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin 1857 yılında kurulduğunun ve 1933 yılından beri İstanbul Üniversitesi çatısı altında faaliyet yürüttüğünün hatırlatıldığı açıklamada 'Taş yerinde ağırdır' denildi.

Fakültenin yeni bir üniversite çatısı altına aktarılmasının yaklaşık iki asırlık birikimin yok sayılması anlamına geldiğininin vurgulandığı metinde "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'nin bir fakültesi olarak kalmalıdır" denildi.

15 yeni üniversite geliyor; İstanbul, İnönü ve Gazi bölünecek

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 19:59

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