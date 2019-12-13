Ankara JİTEM davasında tüm sanıklar beraat ettirildi

19 kişinin zorla kaybedilip öldürülmesine ilişkin açılan ve kamuoyunda “Ankara JİTEM Davası” olarak bilinen davanın karar duruşması, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, Mahmut Yıldırım'ın dosyasının ayrılmasına; sanıkların tamamının beraatine karar verdi. Karara tepki gösteren müşteki avukatları, “Bu bir devlet politikasıdır” dedi.

Ankara ve çevresinde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan ve kamuoyunda “Ankara JİTEM Davası” olarak bilinen dava Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23’üncü kez görülmeye başlandı. Duruşmaya, öldürülen 19 kişi arasında yer alan Savaş Buldan’ın eşi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve çok sayıda HDP milletvekili katıldı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; “Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçlamasıyla yargılanan sanıklar duruşmaya katılmazken savcı mütalaasını okudu. Tanıkların dosyadaki ifadelerini okuyan savcılık, “Tanıkların ifadeleri denetime tabi tutulamayacak derecededir” dedi. Bugüne dek yakalanamayan ve ‘Yeşil’ kod adıyla bilinen sanık Mahmut Yıldırım’ın dosyasının ayrılmasını talep eden savcılık ölen Ahmet Yıldırım hakkında da düşme kararı talep etti. Savcılık geriye kalan tüm sanıklar yönünden beraat kararı verilmesini talep etti.

"CEZASIZLIK DEVAM EDİYOR"

Savcılığın mütalaasını ardından konuşan mağdur avukatları mağdur avukatları, “Davanın açılmasına karşı çıkanların iddialarının aynısı iddia makamının mütalaasında da belirtilmiş” ifadeleriyle savcının mütalaasına itiraz etti. Mağdur avukatlarından Murat Yılmaz, “Bu mütalaa hiç şaşırtıcı değil. Bu ülkede cezasızlık politikası devam ediyor" dedi.

Mağdur avukatlarından Nuray Özdoğan ise “Siyasi içerikli cinayetlerin aydınlatılmasında uluslararası kararlar devleti yükümlü kılar. Hali hazırda bu çeteler devlet içinde olduğu için bu davanın yürümeyeceği belliydi. Cinayetlerin aydınlatılmasına dönük etkin bir yargılama yapmalıydınız. Aydınlatmaya dönük karar veremeyecekseniz zaten sürdürmeyin. Bu yargılama sürdürülemeyecekse buna dönük adım atmalısınız” diye konuştu.

Sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin beyanları sırasında mağdur avukatlarının büyük bir kısmı ve HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu HDP milletvekilleri, mahkemeyi protesto ederek duruşma salonundan çıktı.

Sanık avukatları mütalaaya katıldıklarını ifade ederek müdafilerin beraat etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti avukatların beyanlarının ardından kararını açıkladı. Sanık Ahmet Demirel’in ölümü nedeniyle atılı suçların düşmesine karar veren mahkeme heyeti Lazem Esmaeılı ve Asker Smıtko’nun ölümüne ilişkin suçlanan tüm sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti 17 kişinin ölümüne ilişkin ise suçlanan tüm sanıkların beraatine karar verdi.

CUMARTESİ ANNELERİ: BU CİNAYETLERİ KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?

Kayıp yakınlarının faillerini sormak için her hafta bir araya gelen Cumartesi Anneleri, mahkemenin beraat kararına tepki gösterdi. Cumartesi Anneleri yaptığı açıklamada, “Ceza yargılamasının amacı hakikati ortaya çıkarmaktır. Söyleyin o zaman; Polis Özel Harekat envanterinde bulunan silahla işlenen bu cinayetleri kim gerçekleştirdi?” dedi.

AVUKAT NERGİZ: SOMUT DELİLLER DİKKATE ALINMADI

Beraat kararlarını Evrensel’e değerlendiren davanın avukatlarından Ruşen Ali Nergiz, “Delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. Bu cezasızlık politikasının sonucudur” dedi.

Savcı mütalaasında sadece Ayhan Çarkın’ın ifadelerini esas aldığını söyleyen Nergiz, “Ayhan Çarkın’ın ifadelerinin çelişkili olduğu, başkaca bir delile dayanamadığı gerekçesiyle bir mütalaa verdi savcı. Biz itiraz ettik mütalaaya. Dosya sadece Ayhan Çarkın’ın ifadelerine dayanmıyor. Çarkın’ın ifadelerinin yanı sıra somut deliler de var ama bunların hiçbiri mahkeme tarafından dikkate alınmadı. Bu kararı kabul etmemize imkan yok. Aslında beklediğimiz bir sonuçtu, dosya da o yöne doğru gidiyordu esasen. İstinaf ve temyiz süreçleri olacak. Belli bir zaman aşımı söz konusu. 25 yılla beraber zaman aşımı da olacak. Bundan sonra süreci takip etmeye devam edeceğiz” dedi. 2011’den beri yürütülen soruşturma ve dava sürecini değerlendiren Nergiz, “Maalesef bu süreç içerisinde toplanması gereken deliller toplamadı. Olayın önemli tanıklarını dinlemedi. Susurluk raporunun bir kısmı devlet sırrı iddiasıyla dosyaya gönderilmedi. MİT tarafından belge, bilgi istenemedi. Sonuç olarak yine beklediğimiz gibi dava cezasızlıkla sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR BAROSU: İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ZAMAN AŞIMI OLMAZ

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, beraat kararı verilmesine tepki göstererek uluslararası hukukta insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının olmadığını hatırlattı.

Diyarbakır Barosu, öldürülen başkanları Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde düzenledikleri “Tahir Elçi İnsan Hakları Kürsüsü” etkinliğin 206’ncısını gerçekleştirdi. Burada konuşan Baro Başkanı Cihan Aydın, “Bu mahkeme beraat vermiş olabilir, bu Türkiye hukuku açısından bir anlam da ifade edebilir. Zorla kaybetmeler ve yargısız infazlar meselesini uluslararası hukuk, insanlığa karşı suç olarak tanımlamaktadır. Bu suçlar için uluslararası hukukta zaman aşımı yoktur. Türkiye’de zaman aşımına öngörülmüş olabilir ama uluslararası hukukta Anayasa’nın 90’ıncı maddesiyle birlikte değerlendirdiğimizde, bu dosyanın ilerde tekrar bir davaya, bir soruşturmaya, bir kovuşturmaya konu edilebileceğini buradan söylemek istiyorum” dedi.

DAVANIN SANIKLARI

Duruşmanın sanıkları şu şekilde:

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, MİT’çi eski Yarbay Korkut Eken ve özel harekat timi polisleri Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman.

ÖLDÜRÜLEN 19 KİŞİ

Öldürülen 19 kişinin ismi şu şekilde: Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Salih Aslan, Lazem Esmaeili, Asker Smitko, Faik Candan, Abdulmecit Baskın, Tarık Ümit. (HABER MERKEZİ)

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