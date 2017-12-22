Çiller ve Yılmaz’ın dinlenilme talebine ret

Ankara JİTEM davasında mahkeme, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz’ın dinlenme taleplerini reddederek, duruşmayı 2 Şubat 2018 tarihine erteledi.

Ankara JİTEM davasında mahkeme, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz’ın dinlenme taleplerini reddederek, duruşmayı 2 Şubat 2018 tarihine erteledi.

1993-1996 yılları arasında Ankara ve çevresinde 19 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan, kamuoyunda “Ankara JİTEM davası” olarak bilinen davanın 22’nci duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanıklardan sadece Alper Tekdemir katıldı. Bir önceki celse Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller’in dinlenmesi kararından vazgeçen mahkeme heyeti değişti. Heyet değişikliği sebebi ile önceki duruşma zabıtları okundu. Duruşmada CHP Milletvekili Fikri Sağlar’ın daha önce tanık olarak duruşmaya çağırılmasına rağmen, Sağlar’ın mazeret vererek duruşmaya gelmediği görüldü. Talimat ile ifadesi alınması beklenen Mesut Yılmaz’ın da SEGBİS yoluyla duruşmaya gelmediği görüldü. Katılanların Vekili Sertaç Ekinci, Mesut, Yılmaz’ın duruşmaya zorla getirilmesini talep etti. Ekinci, önceki duruşmalarda dinlenilmesinden vazgeçilen Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller’in de dinlenmesi talebinde bulundu.

SAVCI TALEPLERİ REDDETTİ

Savcı tanıkların dinlenme talebinin kararını mahkemenin takdirine bırakırken, sanıkların tutuklanması yönündeki taleplerin reddine, adli kontrol uygulaması hükümlerinin devam etmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme kararında Fikri Sağlar’ın duruşmaya tekrar çağırılmasına, Tansu Çiller’in 4 Kasım 1993 tarihinde İstanbul’da bir otelde yaptığı konuşmada belirttiği ölüm veya infaz listesi ile ilgili MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığından bilgi ve belge olup olmadığının sorulmasına, Dönemin Başbakanları Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller ve Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’in dinlenmesi yönündeki talebin reddine, bir sonraki duruşmanın 2 Şubat 2018 tarihinde görülmesine karar verdi. (Ankara/MA)

www.evrensel.net