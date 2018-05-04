Ankara JİTEM davasına ‘devlet sırrı’ engeli

Kamuoyunda 'Ankara JİTEM Davası' olarak bilinen davanın 16’ncı duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ankara JİTEM Davası’nda mahkemenin Başbakanlık Teftiş Kurulu’ndan istediği Susurluk Olayları Raporu “devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle kimi kısımlar çıkartılarak gönderildi. Avukatların, dönemin başbakanlarının dinlenmesi talebi de ret edildi.

Ankara ve çevresinde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan, kamuoyunda “Ankara JİTEM Davası” olarak bilinen davanın 16’ncı duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma salonunda mağdur ve sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Başbakanlık Teftiş Kurulu’ndan istedikleri Başbakanlık Teftiş Kurulu eski Başkanı Kutlu Savaş tarafından hazırlanan ve dönemin başbakanı Mesut Yılmaz’a sunulan Susurluk Olayları Raporunun aslı ve tam bir fotokopisinin mahkemeye ulaştığını; fakat “devlet sırrı” niteliğindeki bilgilerin çıkarılmış olduğunu açıkladı.

Ardından müşteki avukatları söz aldı. Avukatlardan Yusuf Alataş, rapordan “devlet sırrı” gerekçesiyle bazı bilgilerin gizlenmesini eleştirdi. Alataş, davanın bir numaralı sanığının devletin kendisi olduğunu belirterek, bu durumda davadan sonuç alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Alataş, “Raporun aslı ve ekleri gönderilmemiştir, kendilerince istenilen bir kısım gönderilmiştir. Bir devletin suçluları ortaya çıkarmaya niyeti yok ise davanın sonuçlanması mümkün değildir” dedi.

‘DÖNEMİN BAŞBAKANLARI DİNLENMELİ’

Müşteki avukatlarından Ruşen Ali Nergiz ise, işlenen cinayetlerin önemli olduğunu, bu yüzden dönemin başbakanları Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller’in dinlenmesinin gerekli olduğunu belirterek dinlenme taleplerini yinelediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, Mahmut Yıldırım hakkındaki yakalama kararının devamına, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun 24 Nisan 2018 tarihli “Susurluk Olayları Raporu” ilgili tutulan rapor ve eklerin “devlet sırrı” olduğuna dair kararın gönderilmesinin istenilmesi ile Tansu Çiller, eşi Özel Çiller ve Mesut Yılmaz’ın dinlenmesine ilişkin yer olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 2 Ekim 2018 tarihine erteledi. (Ankara/MA)

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