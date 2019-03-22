CHP Beyoğlu Adayı Alper Taş: Müşteri değil, komşu, emekçi, hemşehri

Fatih POLAT

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, sandık için artık son düzlüğe girilirken, gazetecilerle kahvaltıda buluşarak çalışmalarını anlattı. Beyoğlu ve sol denilince, akla ilk gelen yer Cihangir’dir. Ancak Alper Taş, çalışmalarını AKP’nin güçlü olduğu, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetinin de başlangıç dönemlerinin mekanları olan Kasımpaşa, Piyalepaşa, Sütlüce gibi yerlerde yoğunlaştırdığını anlattı.

TAŞ, 392 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Toplantının başında Taş’ın ekibinin, Beyoğlu’nun demografik yapısı ve oy hareketliliğine ilişkin anlattıklarıyla başlayayım. Çalışmaya başladıklarında AKP’ye göre yüzde 8 geriden başladıklarını, ancak son yapılan araştırmalarda kafa kafaya göründüklerini, hatta burun farklı ile öne geçtiklerini anlatan Taş’ın kampanya koordinasyon ekibi, 28 mahalleden oluşan Beyoğlu’nun nüfusu, seçmenlerin eğitim, yaş ve cinsiyet olarak dağılımını içeren ayrıntılı bir sunum yaptıktan sonra, Alper Taş’ın kampanya boyunca bugüne kadar 392 kilometre yürüdüğünü, her eve iki kez girildiğini söyledi.

"BİZ KİTAP VERİYORUZ, ONLAR..."

Beyoğlu’nun emekçi semtleriyle sıkı bir bağ kurulduğunu anlatan Taş, “Biz kitap dağıtıyoruz, onların ne dağıttığını söylememe gerek yok” dedi. AKP’nin başladığı nokta ile kıyaslandığında halktan koptuğunu, bunu sahadaki çalışmaları sırasında da gördüklerini söyledi.Toplantıda Alper Taş’ın bir yanında CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan, diğer yanında da İYİ Parti Beyoğlu İlçe Başkanı İsmail Hakkı Çavuşoğlu vardı. Özcan, son iki seçimdir sandıklar konusunda sıkı bir takip yaptıklarını ve kendi bölgelerinde bu açıdan bir sorun yaşanmadığını söyledi. Çavuşoğlu da, Taş ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Alper Taş konuşması sırasında HDP, Emek Partisi, Halkevleri ve Türkiye İşçi Partisinin desteğinin altını çizdi.

AVM’lere karşı küçük esnafı önemsediklerini belirten Taş, seçilirlerse esnafı koruyan bir belediyecilik yapacaklarını konuşmasının iki ayrı bölümünde özellikle vurguladı.

İşsizlik sorununun kapitalizm koşullarında çözülmesini bir sosyalist olarak mümkün görmediğini, ancak en aza indirmek için çaba harcanması için ellerinde geleni yapacaklarını anlattı.

ESKİ BEYOĞLU GERİ DÖNECEK

Fotoğraf: Fatih Polat/Evrensel

Osmanlı döneminde dahi, sanat ve eğlence, bir arada yaşam açısından zengin bir örnek oluşturan Galata ve çevresinin AKP ile birlikte bu özelliğini kaybettiğini anlatan Taş, kendilerinin Beyoğlu’nun bu özelliklerine geri dönmesi için çalışacakların söyledi.Taksim Meydanı’nda ‘festival alanı’ adı altında esnafı da rahatsız eden, aynı zamanda meydanın insansızlaştırılmasını amaçlayan bir ‘rant alanı’ oluşturulduğunu belirten Taş, kendilerinin sürekli gündem etmelerinin ardından bu alanın kaldırılma noktasına gelindiğini söyledi.

MÜŞTERİ DEĞİL, KOMŞU, EMEKÇİ, HEMŞEHRİ

Fotoğraf: CHP

Taş, AKP ile kendi anlayış farklarını tarif ederken, “Belediyeyi bir anonim şirket, vatandaşı da müşteri olarak görüyorlar. Biz vatandaşı, emekçi, komşu, hemşehri olarak gören bir anlayışı hayata geçireceğiz. Yerelde demokrasi ve dayanışma ekonomisi bizim felsefemiz olacak” ifadelerini kullandı.

KAZANMAK İÇİN 3 FAKTÖR ÇOK ÖNEMLİ

Taş, kazanmak için üç faktörün altını çizdi: “Cihangir’in, Gümüşsuyu’nun sandığa gitmesi bizim için en birinci, kritik noktadır. Buradaki katılım yüksek olursa bu seçimi kazanabiliriz. İkincisi Kürt yurttaşlarımızın yaşadığı bölgeler. Oradaki desteğin çok güçlü olması çok önemli. Üçüncüsü de, Adalet ve Kalkınma Partisinin örgütlü olduğu bölge. Bizim de çalışmalarımızı başından beri yoğunlaştırdığımız bölge. Son 10 günümüzü de orada yoğunlaşarak geçireceğiz. Onlardan da önemli bir oy alacağımızı düşünüyoruz. Ben temkinli konuşmayı tercih ediyorum ama kazanabileceğimizi de hissediyorum.”

Ekibinin, kazanacaklarına inanması önemli, ama Taş’ın temkinli bakması ve konuşması daha da önemli.

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