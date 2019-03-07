Alper Taş projelerini açıkladı: Beyoğlu halkın olacak

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıyla seçim programını, yerel yönetim anlayışını ve projelerini açıkladı. Taş, “Beyoğlu halkın olacak. Beyoğlu yeniden yaşayacak” dedi.

Toplantıya CHP milletvekilleri, sanatçılar, yazarlar, akademisyenler, demokratik kitle örgütü ile yerel dernek temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kadınların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda büyük bir coşku yaşandı.

"BEYOĞLU'YU BİR BETON YIĞININA ÇEVİRDİLER"

Konuşmasında Beyoğlu’nun çok değerli bir bölge olduğunu ve bu değerini kaybettiğini belirten Alper Taş, "Neşemizi, sanatımızı, kültürümüzü, hayatımızı kaybettik… Bunları bizden aldılar. Beyoğlu’yu bir beton yığınına çevirdiler; ağaca, yeşile düşman oldular. Bütün kültürlerin birleştiği bu zenginlikten Beyoğlu’yu mahrum ettiler" dedi.

"ESAS KONU BEYOĞLU'YA ONURUNU, NEŞESİNİ, ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YENİDEN KAZANDIRMAK"

Fotoğraf: CHP

Beyoğlu’nun, bugün insanların kaçtığı bir yer haline geldiğini kaydeden Taş, bu değerin yeniden Beyoğlu’na iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. Esas konunun, Beyoğlu’da seçimleri kazanmak değil, Beyoğlu’ya onurunu, neşesini, özgürlüğünü ve zenginliğini yeniden kazandırmak olduğunu vurgulayan Taş, bu 31 Mart’ın bir başlangıç noktası olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Beyoğlu bölgesine dair yapacaklarını özetleyen Alper Taş, şu başlıklara çözüm üreteceklerini ifade etti:

Barınma ve kentsel dönüşüm

Kültür, sanat ve eğlencenin yaşaması

Yoksulluk ve sosyal yardımlar

Kadın hakları

Kentsel kimliğinin ve tarihsel mirasının korunması

Göç ve göçmenler

Hayvanlar ve hakları

Yaşlılar ve Engelliler için düzenlemelerin yapılması

Çocuk hakları

Fotoğraf: CHP

BirGün'ün aktardığına göre Taş, Beyoğlu’ya ilişkin projelerini şu ifadelerle özetledi:

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KRİZ

"En öncelikli mesele barınma ve kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm meselesi rantsal dönüşüm meselesine döndü. Önce bir imar planı oluşturacağız. Biz Beyoğlu’yu örgütlü bir hareketle yönetmeyi planlıyoruz. İmar planı oluşturacağız ve bunu oluşturmak için bir karar kurulu oluşturacağız. Bunun içerisinde öğrenciler, muhtarlar vs. herkes olacak.

Herkes doğduğu büyüdüğü yaşadığı yerde yaşamaya devam edecek, hiç kimse onları yaşadığı yerden süremeyecek. Şartsız tapularını vereceğiz ve konut yenileme konusunda halka 4 seçenek sunacağız. Biz belediye başkanı olduğumuzda hiçbir mahalleye müteahhitle gitmeyeceğiz. Halkın müteahhitle işi olacaksa kendi müteahhidini kendi bulacak."

İŞ BULMA AĞI KURACAĞIZ

"İkinci önemli mesele ekonomik krize karşı halkımızı korumak. İş bulma ağı kuracağız. İş arayan ve iş vereni buluşturacağız. Sağlıklı ve ucuz gıdaya erişmek için Beyoğlu’nda kooperatifi destekleyeceğiz. Tüketiciyi pahalı ve sağlıksız gıdaya karşı koruyacağız."

SOSYAL YARDIMLAR 3 KATINA ÇIKACAK

"Sosyal yardımları arttıracağız. Bize dair propaganda yapıyorlar, ‘geldiklerinde sosyal yardımı kesecekler’ diye. Sanki bu yardımları ceplerinden veriyorlarmış gibi. Biz bu yardımları 3 katına çıkaracağız.

Yurttaş kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Semt mutfakları olacak. Kreş meselesi de bizim için en temel meselelerden her mahallede kreş sayısını arttıracağız."

KÜLTÜR VE SANAT GERİ DÖNECEK

"Beyoğlu’yu yeniden kültür ve sanat kenti haline getireceğiz. Beyoğlu 45 mahallesiyle yeniden var olacak. Kent müzesi, kent araştırma merkezi kuracağız. Muammer Karaca Tiyatrosu asla sahipsiz kalmayacak. Şimdiki yönetim burada bir ucube festival alanı düzenlemiş. Festival ince, özgün bir iştir. Üzerine düşünülmesi gereken bir iştir. Bu festivallerden biri de emek festivali olacak. Keşke Taksim’i bütün emekçilere açsak öyle bir yetkimiz yok tabii fakat bunun mücadelesini vereceğiz. Taksim’i yeniden 1 Mayıs’lara açacağız, bu emekçilerin hakkıdır. Ama velev ki sürekli yasaklarla karşılaşıyoruz. Beyoğlu’nun 45 mahallesinde emek festivali yapacağız."

KADIN SIĞINMA EVLERİ

"Beyoğlu’da kadın sığınma evi yok. Biz kuracağız. Kadın emeğini değerlendirme kooperatifleri kuracağız."

KENT ENGELLİLERE UYGUN OLACAK

"Engelliler konusunda çok özenli davranmalıyız. Kent ve bina tasarımları engellilere uygun olmalı. Onlar için her türlü hizmet Beyoğlu Belediyesi’nin yapması gereken işlerin başında olacak. "

ALZHEİMER MERKEZİ KURULACAK

"Yaşlılar ve emekliler için evde bakım ve temizlik hizmetleri, Alzheimer merkezi mutlaka kurulacak."

ÇOCUKLARIN SÜT İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ

"Çocuklarımız çok güvensiz. Beyoğlu’yu tasarlarken önceliğimiz çocuklar olacak. Oyun alanlarını gerçekleştireceğiz. Belediye süt araçlarıyla çocukların süt ihtiyacını karşılayacağız.

Genç demek özgürlük demek. Gençlerin sportif kültürel sanatsal faaliyetlerini geliştireceği alanlar yapacağız."

ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

"Esnafın yüzünü güldüreceğiz. Beyoğlu’nda küçük esnafı koruyacağız. Mega projeler Beyoğlu’nu mahvetti.

RİSK HARİTASİ OLUŞTURACAĞIZ VE MÜDAHALE EDECEĞİZ

"Afet konusunda gerekli önlemleri alacağız. Risk haritası oluşturacağız ve müdahale edeceğiz."

EĞİTİM SORUNU

"Beyoğlu’da ciddi bir eğitim sorunu var. Bilim, hazırlık akademileri, kırtasiye yardımları ile çocuklarımız için bütün çabaları göstereceğiz."

MÜLTECİLERİN KAYIT DIŞI ÇALIŞMASI VE NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI ÇALIŞMALAR

"Biz sınıfsız bir dünya istediğimiz gibi sınırsız bir dünya da istiyoruz. Mültecilerin kayıt dışı çalışması, mültecilere nefret söylemine karşı da çalışmalarda bulunacağız."

HAYVAN HAKLARI VE DOĞA

"Beyoğlu’yu biz hayvanlarla da paylaşıyoruz. Onların haklarını da gözeteceğiz. Ücretsiz mama, ilkokullarda hayvan eğitimi gibi çalışmalarımız olacak. Evcil hayvan ticaretini önleyeceğiz."

HAVA KİRLİLİĞİ

"Hava kirliliklerini önleyici düzenlemelerde bulunmak da bizim önceliklerimizden olacak." (HABER MERKEZİ)

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